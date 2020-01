Перед зеркалом: Рада Исламова о переезде, стрессе и важности ежедневных ритуалов

В этот раз у нас "Перед зеркалом" топ менеджер Chocofamily, директор проекта Lensmark и основательница сообщества Wonder Women Рада Исламова. С ней мы поговорили о переезде в Алматы, стрессах на работе и том, как маленькие ежедневные ритуалы помогают сохранить баланс.

О бьюти рутине и интуитивном питании

Обычно я просыпаюсь в пять утра. В выборе ухода я очень консервативна. Прислушиваюсь к советам подруги, она работает в этой сфере и сама бьюти блогер. Моя бьюти рутина и утром, и вечером начинается с очищающего молочка Uriage. Им я пользуюсь уже много лет, и в этом проявляется моя консервативность - если мне что-то подходит, я больше не экспериментирую. После молочка я увлажняю кожу гиалуроновой кислотой The Ordinary, затем наношу сыворотку Timeless с витамином С. Я обязательно смешиваю кислоту с витамином потому что в противном случае у меня возникает раздражение, так как у меня чувствительная кожа. После - азелаиновую кислоту от The Ordinary. Далее закрепляю все увлажняющим кремом от The Ordinary. Если у меня планируется какое-то мероприятие, то в рутину добавляю увлажняющую маску от Dr. Jart+.

Дальше у меня завтрак. На завтраки я ем каши, хлеб отрубной с авокадо и с сыром. Раньше я часто экспериментировала с диетами, но поняла, что когда я себе что-то запрещаю, то все равно потом обязательно срываюсь. Питаюсь я интуитивно, смотрю что доставляет тяжесть, что нет, ем что-то что хорошо усваивается. Так, я не ем жареное, мясо - реже раза в неделю. Иногда по настроению могу съесть шоколадный батончик. Раньше я чувствовала себя ужасно виноватой после так называемых "чит милов", но так я обычно делаю когда очень загружена, а батончики меня здорово спасают. Я бы очень хотела перейти на стопроцентное правильное питание, но сейчас в этом надобности не вижу. Ничего не случится от одного батончика. Если я хочу съесть кусок пиццы - я закажу себе пиццу. Я пью витамины или другие биологически активные добавки по назначению врача. Сейчас - это витамин Д3, С, А, Е и спируллина.

Если после завтрака у меня остается время я уделяю его чтению книги, либо разбору новостей на Телеграм-каналах - зависит от того, сколько времени у меня есть. Если я встаю в пять утра я успеваю читать 45 минут.

О медитациях и практике благодарности

Каждое утро я стараюсь медитировать. Раньше я медитировала по десять минут, сейчас я сменила практику, поэтому медитирую по полчаса. Моя новая практика называется Heartfulness - ответвление медитативной йоги. Узнала я об этой практике случайно, но верю в то, что это было не просто так. Я с детства была довольно импульсивным человеком и в какой-то момент еще на прошлой работе в период тяжелого рабочего процесса я поняла, что разрушаю себя. От стресса и переживаний у меня появились проблемы с кожей лица, с которыми я боролось очень долго, и медитация мне здорово помогла. Именно во время медитаций я слышу себя и чувствую. Также я обязательно проговариваю про себя аффирмации благодарности, чтобы не забывать сколько всего прекрасного есть в моей жизни и не тонуть в лишних мыслях о том, чего у меня нет. Практику благодарности я внедрила не только по утрам, но и вечерам. Благодаря этим практикам я поняла, что именно такой расклад дает мне спокойствие. Также я делаю утреннюю йогу и базовые упражнения для общей физической подготовки, например, стою в планке. Я живу недалеко от стадиона и в хорошую погоду могу побегать там. Бег - то, что помогает мне очистить разум, привести мысли в порядок. Со временем я поняла, что меня наполняет бег и йогические практики. После бега или йоги я стараюсь принимать контрастный душ и делать микро-прыжки для упругости кожи и лимфодренажа.

О вечернем уходе и нелюбви к яркому макияжу

В течение дня я вообще никак не ухаживаю за лицом. Мой вечерний уход намного сложнее утреннего. Он состоит из двухэтапного очищения. Сначала - гидрофильное масло от Emma Hardie или Heimish. Дальше - молочко от Uriage, три раза в неделю у меня ретинол от Bemetic. Ретинол я не закрепляю другими средствами. В перерывах от ретинола я пользуюсь сывороткой из ниацинамида от The Ordinary и закрываю его кремом с центеллой азиатской. Один раз в неделю я делаю кровавый пилинг от The Ordinary, обычно это происходит в воскресенье.

Если мы говорим о макияже, то я совсем не крашусь, максимум я использую BB-крем от Dr. Jart+ и сухие румяна Bobbi Brown или MAC и иногда карандаши для губ от Bobbi Brown их я очень люблю, они хорошие и стойкие. Чаще всего у меня на губах гигиеническая помада от Nuxe или Caudalie, Carmex - для походов в горы. Иногда я наношу декоративную помаду на губы, люблю смешивать несколько цветов - чаще это помады от МАС и Bobbi Brown. Что-то более люксовое мне не подходит, например помады Chanel на мне совсем не держатся и пересушивают губы. Тушью я пользуюсь редко, но моя самая любимая - это Lancôme Hypnôse. На выход я крашусь так же. У меня есть подруга, которая очень хорошо красит людей - ее я и могу попросить накрасить меня, если намечается особое мероприятие. Сама я не крашусь сильно, хотя мне это идет, как говорят мои друзья, но я не чувствую себя комфортно в таком образе.

О том, как переезд повлиял на кожу и перекрашивании в блондинку

Я из Ташкента, но жила раньше в Астане и в Казани. Я закончила в Казани школу и университет, работала там. В Астане я жила всего два с половиной года, потом переехала в Алматы. Во время жизни в Астане у меня сильно испортилась кожа, так как я подвергалась постоянному стрессу из-за работы. Я долго искала хороших косметологов, но безуспешно. Я сменила место работы, переехала в Алматы и как-то пошла на паблик-ток о красоте и уходе. Тогда я и подошла к спикеру, которая в итоге стала моей подругой, она познакомила меня с хорошим косметологом. Так началась моя работа над здоровьем кожи.

До переезда в Казахстан у меня были темные волосы, после я перекрасилась в блондинку. Но крашу волосы я до сих пор только в Ташкенте. Нигде я не получала желаемого результата как у моего мастера в родном городе. Здесь тоже проявляется мой консерватизм. При этом мои волосы становятся все светлее с каждым годом, я начинала с осветленных прядей - сейчас у меня окрашена вся голова. Чтобы сохранить цвет и здоровье волос я пользуюсь специальным шампунем и кондиционером для волос Joico, а также маслом для волос, которое помогает мне восстанавливать волосы. Когда волосы выпадают больше, чем обычно, я подключаю в свой уход шампунь от Ducray.

Об экспериментах и секрете красоты

С детства у меня были очень длинные волосы - мой папа был против того, чтобы я стригла их. Так, в 2015 году я в первый раз и покрасилась, и подстриглась, потому что внутреннее не соответствовало внешнему. Тату и пирсинги я не делала, потому что боюсь боли, но я все же решилась на инъекционные процедуры. Раз в полгода хожу на биоревитализацию и пилинги. Теперь, когда у меня в уходе активные кислоты, я обхожусь БРВ всего раз в год.

Я считаю, что красота - это внутреннее состояние. Когда мне говорят, что я сияю, я считаю, что это благодаря моему внутреннему состоянию, а не уходу или косметике. Многие также говорят, что мне очень идет Алматы, и я согласна. Здесь у меня лучше ритм жизни, у меня есть время на себя, я живу в свое удовольствие.

Об уходе за телом и его несовершенствах

По утрам я делаю растирания щеткой от The Body Shop, принимаю душ с гелем от Molton Brown, увлажняю кожу кремом от австралийского бренда Aesop. Если это лето, то вместо Aesop я пользуюсь гелем с алое вера от Nature Republic. Помимо редких походов к косметологу и поездок к моему мастеру по волосам, я также хожу на маникюр и педикюр. Но есть одно но - я перестала пользоваться гелевым покрытием, как переехала в Алматы. Я за натуральность. Постепенно внедряю ее.

Да, у меня есть несовершенства, но я считаю, что сначала нужно их принять, а потом только работать над ними. Например, у меня есть растяжки, но они постепенно стали менее видимыми благодаря растираниям. Также я хожу в горы, хожу по 10 000 шагов в день - все это позитивно сказывается на коже и тонусе тела.