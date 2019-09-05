Перед зеркалом: Ольга Комиссар о любви к декоративной косметике и сухом голодании

На этой неделе мы поговорили с маркетинговым директором Esentai Mall Ольгой Комиссар. Наша героиня рассказала, как на ее красоте и здоровье сказался переезд из Москвы в Алматы, какие средства помогают ей адаптироваться к новым условиям, как она ухаживает за собой в длительных перелетах и зачем она практиковала сухое голодание.

Об уходе

Мой уход начинается с обычного умывания, я использую гель от 3LAB. Если с утра есть время, накладываю патчи Gold Snail от theSEAM. После этого наношу сыворотки, выбор зависит от того, как я себя чувствую, от моего настроения. В финале - увлажняющий крем на гелевой основе от 3LAB, Hydrating-Vita Cream.

Я - фанат чистой кожи. Для меня очень важно, чтобы она была максимально ровной и ухоженной, чтобы мне не требовались тональные средства. Недавно я открыла для себя бренд Biologique Recherche и его тоник Lotion P50 с кислотами, который отшелушивает кожу и при этом не пересушивает ее. Мне его порекомендовали в отеле Six Senses, он подошел мне идеально - я пользовалась им даже летом, но только через день, так как солнце все еще активное. Если днем я не хочу использовать кислотные тоники, то пользуюсь тоником помягче от Aesop - Parsley Seed c антиоксидантами.

У меня много разных кремов - одними я пользуюсь только днем, другими только вечером. Если я накануне уснула поздно или у меня был тяжелый день, то перед утренней рутиной я стараюсь найти время для маски. Мой фаворит - коллагеновая маска от Margy's, которую можно нанести и на губы. Для тех дней, когда моя кожа нуждается в большей заботе я пользуюсь маской от Valmont, ее еще называют "маской Золушки". Она мощно питает кожу, дает эффект, как будто я только вернулась с моря.

Мое открытие, о котором я узнала во время последней поездки в Лондон - бренд Lixir Skin и его маска из витамина С VItamin C Paste. Купила ее случайно в Liberty. Консультанты рекомендовали наносить маску с утра, но так как у нас разные климатические условия и другая солнечная активность, наношу ее вечером дома. Адаптирую свой уход к алматинским реалиям.

Когда я переехала в Алматы, мой уход изменился, стал сложнее в три раза - больше нет московского лета с максимальной температурой 16 градусов по Цельсию. Например до переезда я никогда не пользовалась солнцезащитным кремом. Сейчас я обязательно наношу SPF средство от 3LAB Perfect Sunscreen SPF 50+, каждый день. Здесь моя кожа стала вырабатывать больше кожного сала, стала обезвоженной. Мне также пришлось заменить свой увлажняющий крем от Aesop. В Москве все было хорошо, но как только я переехала в Алматы, крем стал забивать мне поры. Здесь я чаще пользуюсь сыворотками, у меня такое ощущение, что кожа требует больше увлажнения. В Москве я пользовалась только одним кремом, здесь средств стало больше.

Я была бы рада использовать что-то в течение дня, но не успеваю. Если у меня есть время, я могу повторно нанести увлажняющий крем, обычно предпочитаю более простые крема, например Ultra Facial Cream от Kiehl's. Но бывают и дни когда я даже не успеваю поесть.

Я очень люблю использовать сыворотки. У меня целая коллекция сывороток Babor на все случаи жизни - под разное настроение, как одежда. Кожа у меня гиперчувствительная - я все пробую, к сожалению, не могу понять, как отреагирует моя кожа только по тестеру поэтому мне приходится покупать средства целиком. Мы с моей подругой - бьютиголики, мы вместе ходим за покупками, часто она рекомендует мне новинки.

Я не помню дня, когда я легла спать, не смыв косметику. Крем для лица и глаз для меня святое. Так как сыворотки я воспринимаю больше как аксессуар, я не буду сильно переживать, если не нанесу ее. Но базовый крем - это must, даже если я валюсь с ног, я все равно нанесу крем. У косметолога я делаю только массаж лица раз в неделю и сопутствующий уход или маску. Я не делала ни одного укола или каких-либо инъекционных процедур. Мне кажется, точеные скулы после инъекций - это уже не модно.

Об уходе в путешествиях

Я не думаю, что путешествую много, даже по работе. Сейчас я летаю раз в три недели в среднем - для меня это нормально. Но из-за этого мой чемодан наполовину состоит из косметики. Помните анекдот: "Девушка, это ваш чемодан?" "Нет, это моя косметичка" - это про меня. Я везу все и сразу, никаких миниатюр (только на борт беру несколько travel версий кремов и тоников), а вдруг не хватит? Я упаковываю даже то, чем ни разу не пользовалась, поэтому моя бьюти-рутина почти не меняется. Если полет более четырех часов - я прямо в самолете, не обращая внимания на людей, которые с удивлением на меня смотрят, накладываю тканевую маску. Лечу в самолете без макияжа, но перед этим наношу тоник и крем. Обновляю увлажняющий крем один раз за полет.

О декоративной косметике

У меня очень много косметики, со стороны и не скажешь. Я даже на маникюр хожу исключительно со своим лаком от Smith & Cult. Обычно я обновляю его каждые три дня - цвет выбираю по настроению. У меня очень много баз, хайлайтеров, спреев, фиксаторов, если у Рианны что-то вышло - я тут же это куплю. Моя любимая палетка теней для глаз - Naked Urban Decay. Любимая тушь - Trish McEvoy, гениальное средство, но оно не продается даже в Москве, поэтому приходится заказывать у друзей, кто живет за границей. У меня также есть около шести разных палеток для скульптурирования лица, одна из моих любимых - палетка Strobing от Sephora. Карандашей, блесков, помад - тонны, вплоть до черных помад, при этом все покупается и хранится. Я думаю если бы не моя профессиональная деятельность, я бы, наверное, стала визажистом. Это наследие художественной школы, я ее закончила с отличием. Я все думала, где я могу применить свои художественные знания? И потом поняла, что лицо - это холст. Но пока что я как художник, который закупает краски и думает - ну вот скоро выйду на пленэр. И так и не выходит.

Об уходе за телом

Я каждую неделю хожу в баню, хаммам или в спа, в зависимости от того, что имеется там, где я нахожусь. Я люблю скрабы - мой самый любимый Vanilla Blend от Zielinski & Rozen Perfumerie с солью Мертвого моря и масла миндаля. Каждый день я ухаживаю за телом с помощью разнообразных кремов, у меня очень сильно начала сохнуть кожа. Помню, раньше я проходила мимо полок с жирными кремами и думала: "Как можно ими пользоваться?" Сейчас я сама стала этим человеком, пользуюсь только самыми жирными кремами на основе масел, и они впитываются мгновенно. Я никогда не пользовалась маслом для кутикулы - здесь я без него не могу.

Об уходе за волосами

Я блондинка, а в Казахстане было непонятно, кто хорошо может красить блондинок. Поэтому краску для волос я привожу из России. Очень люблю средства Oribe. Для того, чтобы придать текстуру волосам, использую Thick Dry Finishing Spray Oribe. Еще люблю бренд Kevin Murphy, пользуюсь сухим шампунем и гелем для укладки. Всем блондинкам советую восстанавливающую маску для волос от Leonor Greyl. В Москве мне было достаточно использовать ее раз в месяц, здесь мои волосы нуждаются в таком уходе каждую неделю. Еще изменилась и моя прическа - я впервые в жизни начала пользоваться гелем для волос.

Об экспериментах с волосами

Как-то из-за расставания с молодым человеком, я решила, что мне нужны перемены и перекрасилась в брюнетку. Это были самые страшные три дня в моей жизни. Я с рождения русая, максимум - делала несколько раз мелирование, осветлялась, но всегда оставалась блондинкой, просто разных оттенков. После окрашивания я посмотрела на себя в зеркало и не смогла себя узнать. В тот момент я сильно пожалела о таком решении, шла по улице и чувствовала себя не в своей тарелке. Через три дня я пришла к мастеру и попросила вернуть все как было. Это был ужасный стресс для волос. Я до сих пор восстанавливаю волосы и больше не хочу кардинально менять их цвет.

Об аскезе и интервальном голодании

Недавно я начала практиковать интервальное голодание - 16/8, 16 часов голодания и 8 часов, когда я могу есть. Такой режим не всегда получается в выходные. Поначалу я не знала, как быть с диетой при перелетах - считать время, так как было в Алматы или ориентироваться на время там, куда я прилетела. Поэтому я просто решила, что буду питаться по временному графику того места, где я сейчас.

Также у меня был опыт сухого голодания по 36 часов, я голодала каждый понедельник 16 недель. Никому не советую это. Это называется пост Шивы. Его практикуют, когда очень хотят исполнения какого-то желания. Я не собираюсь больше повторять этот опыт, у меня сбился весь гормональный фон, но стоит отметить, что на шестнадцатый понедельник мое желание сбылось. Только после окончания поста я прочитала, что он на самом деле предназначен для мужчин и формирует внутренний стержень. Несмотря на вред, который этот пост причинил моему здоровью, я не считаю его неудачным экспериментом, так как мое желание сбылось.

Сейчас я голодаю, потому что начала привязываться к еде. Поняла, что в какой-то момент могу просто перестать себя контролировать. Я не хочу становиться заложницей еды, поэтому я захотела это предотвратить путем интервального голодания.

О йоге и секрете здоровья

Я всегда любила спорт, и в Алматы я начала заниматься спортом чаще, потому что здесь летом чаще находишься в открытой одежде. Я хожу в тренажерный зал, стала снова заниматься йогой. До этого я семь лет занималась хатха-йогой, в какой-то момент начала интересоваться кундалини йогой, но она все-таки больше про духовные вопросы. Также раньше я занималась биатлоном, теперь я судья по пневматике и мелкокалиберной винтовке. Еще в Алматы за год я научилась ездить на лыжах лучше, чем за 10 лет в Альпах. Спасибо "Шымбулаку" за это.

Главным секретом красоты и здоровья я считаю умеренность в употреблении алкоголя. Главное беречь красоту смолоду. Такое же мнение у меня и об инъекциях. Я знаю, что в моем возрасте уже пользуются инвазивными процедурами по уходу за лицом - кто-то успешно, кто-то нет. Но для себя я приняла такое решение, что буду пока могу, буду придерживаться ухода без уколов и лишних процедур.