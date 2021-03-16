Перед зеркалом: Олеся Белович – о предотвращении растяжек, походах в баню и уходе в путешествиях
Текст: Buro247.kz
В рамках рубрики “Перед зеркалом” наша героиня – дизайнер интерьеров Basire Design Олеся Белович – рассказала о том, почему отдает предпочтение одной марке по уходу за кожей, как ухаживает за собой во время путешествий, и почему в жизни необходим фитнес. Также мы обсудили с Олесей растяжки во время беременности и способы их предотвращения.
Про домашний уход за кожей и лояльность к одному бренду
Уже наверное лет 5-6 мой уход состоит из следующих этапов: утром и вечером пользуюсь молочком для умывания, лосьоном, сывороткой, обязательно использую крем под глаза и крем для лица. Вид крема меняю в зависимости от сезона: летом – легкий, зимой – питательный.
На протяжении семи лет я пользуюсь косметикой Biologique Recherche, 99% моего ухода составляют их средства. Начало знакомству с этой маркой положили средства для тела. Косметику от Biologique Recherche использовала мой массажист. После нескольких массажных процедур я заметила эффект – качество кожи изменилось в лучшую сторону. Поэтому я решила попробовать и средства для лица. Начала с лосьона, потом подключила сыворотки и кремы. Я скептически относилась к тому, что уход, состоящий из косметики одной марки, может быть эффективным, тем более Biologique Recherche - нишевый, и цена у него не самая привлекательная. Но была не права – косметика действительно работает и стоит своих денег. Иногда поддаюсь рекламе и покупаю какой-то другой крем, но все равно возвращаюсь к своему любимому бренду. Еще я использую маски от Biologique Recherche и корейских брендов минимум два раза в неделю.
Я понимаю, что косметологи должны быть в жизни каждой женщины, особенно после определенного возраста, так как домашний уход не может заменить поход к специалисту. а результат после косметологических манипуляций качественно отличается. К сожалению, сама к косметологам хожу редко, мне жалко тратить время на процедуры. Уделять два с лишним часа раз в неделю, молча лежать в кабинете – не для меня. Возможно, в будущем я к этому приду.
Про уход во время путешествий
Чтобы кожа отдохнула от рутинного ухода, периодически пользуюсь азиатской косметикой (корейской или японской), особенно во время и после путешествий в страны этого региона. Там большой выбор прекрасных продуктов, некоторыми из которых я пользуюсь до сих пор.
В косметичке для путешествий всегда есть масло для очищения Senka, увлажняющий тонер Hado Labo, увлажняющие маски (если не взяла с собой, покупаю на месте какие-нибудь аптечные). Важно наладить режим дня, желательно с самого начала, особенно при перелёте через океан – чтобы не терять время. Для меня самое лучшее в первые дни путешествия – своевременный сон и минимум еды, а во время путешествий – утренний комплекс йоги и максимум передвижений пешком.
Про уход за волосами
Последние два года я пользуюсь средствами от бренда Kevin Murphy. Мне безумно нравятся запах и эффект, упаковка и цветовая гамма – в общем, все. Недавно я повелась на рекламу одного блогера, попробовала новый шампунь и испортила волосы. Мастера в салоне объяснили мою ошибку и посоветовали вернуться к Kevin Murphy. Я прислушиваюсь к мнению профессионалов (особенно в уходе за кожей и волосами), так как было много неудач при самостоятельном выборе (самое несерьезное – средство не работало).
Из стайлинговых продуктов для волос использую термозащиту и мусс для объема и блеска от Alterna и Kevin Murphy. Когда-то красилась в красный цвет, мне лично это нравилось, но выглядело неестественно. У меня длинные волосы, а длинные красные волосы выглядят мягко говоря странно.
Про растяжки после беременности
Серьезных проблем с кожей у меня не было, единственное – растяжки. Они появились довольно рано – лет в 17-18 из-за гормонального всплеска и изменений в теле. После первых родов я о них даже не задумывалась. Во время второй беременности (на 33 неделе) у меня появились новые существенные растяжки на животе, вот тогда я переживала. Причина их появления - сухость кожи. Это была моя ошибка – нужно было прислушаться к советам врачей и более опытных подруг, которые только и твердили об увлажнении кожи. Активное увлажнение кожи живота и ног действительно уменьшает рост растяжек. Я использовала масла от Mustela, BioOil, Palmers и кокосовое масло в диких количествах. Благодаря им, третья и четвертая беременности у меня прошли практически без растяжек, если они и появились, то минимально. Старые (со второй беременности) не стали менее заметными, но меня они не раздражают и не приносят неудобств. Я никогда не пыталась их удалить.
Про декоративную косметику
Моя близкая подруга – визажист высокого уровня. Она начала карьеру в конце 90-х, как раз во время нашей учебы в университете, в то время у нас было много времени на эксперименты с макияжем. Проходило огромное количество тематических вечеринок, и наш макияж всегда был соответствующим, ярким, с сопутствующими прическами. Как по мне, провальных образов не было, мне очень нравится преображаться, примерять на себя что-то новое. Возможно, это не нравилось другим – сейчас дети смотрят на некоторые мои фотографии и вежливо выражают свое непонимание.
В повседневной жизни декоративной косметикой пользуюсь немного, основные средства – гелевые тинты для губ Peripera, они не обладают выраженной текстурой, и их очень удобно наносить, шиммеры Nudestix в стиках, праймер Siân Richards, который иногда использую вместо тона, и тональный крем Nudestix.
Про йогу и то, как пришла к фитнесу
Я жаворонок. Рано ложусь (как нам советуют книги о здоровье, в 10-11 вечера) и встаю, люблю следовать режиму дня. У меня есть вредная привычка, с которой я стараюсь бороться – провожу время в телефоне.
Много лет я занималась только йогой. До беременности, во время и после родов, она помогла решить ряд проблем, например, со спиной. У меня был великолепный тренер, которая и привила любовь к йоге. Чем-то другим заниматься я и не думала. Два года назад я получила травму, катаясь на лыжах, что повлекло за собой операцию и долгий период реабилитации. Восстановления можно достичь только при помощи фитнеса и разных типов нагрузки. К тому же, пришло понимание, что травма скорее всего произошла из-за недостатка натренированности. Йоги для этого не хватило, хотя я всегда была очень подвижной и выносливой, например, походы в горы давались легко.
Вот уже год я стабильно занимаюсь фитнесом по утрам три раза в неделю. Это микс силовых тренировок и кардио, плюс функциональный тренинг (с TRX) и растяжка. Стараюсь не пропускать, мне нравится держать ритм. С тех пор у меня изменился рельеф, все подтянулось. Заметно легче даются все типы нагрузок, гораздо меньше устаю при долгих походах, "дыхалка" и сердце работают совсем по-другому. Мое нынешнее состояние, тело и настроение мне нравятся, но, конечно, не хватает йоги. Я думаю, что обязательно к ней вернусь.
Больше всего мне нравится новый рельеф тела. Как оказалось, без правильной еды этого не добиться. Я много внимания уделяю своему рациону, проверяю качество продуктов, стараюсь отдавать предпочтение качественным местным продуктам. Мясо в рационе присутствует, но по-минимуму. Моя вредная привычка – сладкое. Его также стараюсь минимизировать, хотя получается не так хорошо.
Про расслабление, путешествия и походы в баню
Идеальный способ расслабления – улететь из города, хотя бы на два дня. Я – человек творческой специальности, и расслабиться мне помогает смена картинки за окном. За два дня мне удается хорошо отдохнуть, не сильно отстав от своей жизни. Если не хватает времени, или нет возможности куда-то полететь (например, сейчас из-за пандемии), то я стараюсь просто уехать из города на два-три дня. В идеале – с семьей и детьми (хотя старшие не всегда соглашаются), мы стараемся как можно чаще ездить всем вместе.
Времяпровождение с друзьями с хорошим вином и едой помогает отдохнуть душой, а с расслаблением тела помогает баня. У нас в городе много хороших мест (например, сакские бани). Главное, чтобы был хороший специалист, который проведет процедуру с правильным веником. Это несет пользу для тела, настраивает на нужный лад, способствует хорошему сну.
Об основах здоровья
Наверное, не скажу ничего нового. С возрастом понимаешь, что все то, о чем говорят вокруг, работает. Это правильное питание, хороший сон и движение и окружение, состоящее из хороших людей.
Правильное питание делает твой день. Съел жирного или сладкого, начинаются проблемы с ЖКТ, появляются высыпания. А когда ешь хорошую легкую пищу (надо признать, что полезная пища может быть очень вкусной), у тебя прекрасное настроение. Даже если в течение дня не хватает времени на полноценную тренировку, по себе знаю - можно выкроить 20-30 минут на легкие упражнения. Если ты в дороге, тренировку можно заменить продолжительной ходьбой. Прогулка по новому городу – это и интересно, и полезно. Режим дня – это очень полезная вещь, качественный сон – залог плодотворности твоего дня.