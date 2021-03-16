Перед зеркалом: Олеся Белович – о предотвращении растяжек, походах в баню и уходе в путешествиях

Текст: Buro247.kz

В рамках рубрики “Перед зеркалом” наша героиня – дизайнер интерьеров Basire Design Олеся Белович – рассказала о том, почему отдает предпочтение одной марке по уходу за кожей, как ухаживает за собой во время путешествий, и почему в жизни необходим фитнес. Также мы обсудили с Олесей растяжки во время беременности и способы их предотвращения.

Про домашний уход за кожей и лояльность к одному бренду

Уже наверное лет 5-6 мой уход состоит из следующих этапов: утром и вечером пользуюсь молочком для умывания, лосьоном, сывороткой, обязательно использую крем под глаза и крем для лица. Вид крема меняю в зависимости от сезона: летом – легкий, зимой – питательный.

На протяжении семи лет я пользуюсь косметикой Biologique Recherche, 99% моего ухода составляют их средства. Начало знакомству с этой маркой положили средства для тела. Косметику от Biologique Recherche использовала мой массажист. После нескольких массажных процедур я заметила эффект – качество кожи изменилось в лучшую сторону. Поэтому я решила попробовать и средства для лица. Начала с лосьона, потом подключила сыворотки и кремы. Я скептически относилась к тому, что уход, состоящий из косметики одной марки, может быть эффективным, тем более Biologique Recherche - нишевый, и цена у него не самая привлекательная. Но была не права – косметика действительно работает и стоит своих денег. Иногда поддаюсь рекламе и покупаю какой-то другой крем, но все равно возвращаюсь к своему любимому бренду. Еще я использую маски от Biologique Recherche и корейских брендов минимум два раза в неделю.

Я понимаю, что косметологи должны быть в жизни каждой женщины, особенно после определенного возраста, так как домашний уход не может заменить поход к специалисту. а результат после косметологических манипуляций качественно отличается. К сожалению, сама к косметологам хожу редко, мне жалко тратить время на процедуры. Уделять два с лишним часа раз в неделю, молча лежать в кабинете – не для меня. Возможно, в будущем я к этому приду.

Про уход во время путешествий

Чтобы кожа отдохнула от рутинного ухода, периодически пользуюсь азиатской косметикой (корейской или японской), особенно во время и после путешествий в страны этого региона. Там большой выбор прекрасных продуктов, некоторыми из которых я пользуюсь до сих пор.

В косметичке для путешествий всегда есть масло для очищения Senka, увлажняющий тонер Hado Labo, увлажняющие маски (если не взяла с собой, покупаю на месте какие-нибудь аптечные). Важно наладить режим дня, желательно с самого начала, особенно при перелёте через океан – чтобы не терять время. Для меня самое лучшее в первые дни путешествия – своевременный сон и минимум еды, а во время путешествий – утренний комплекс йоги и максимум передвижений пешком.

Увлажняющий крем Biologique Recherche Питательное масло для лица, тела и волос Biologique Recherche Антивозрастной крем Biologique Recherche Антиполюшн шампунь Biologique Recherche Очищающее молочко Biologique Recherche Антивозрастная маска Biologique Recherche Мягкий эксфолиатор Biologique Recherche Обновляющая маска/крем Biologique Recherche Мицеллярная вода Biologique Recherche Сыворотка под глаза Estée Lauder Антивозрастная сыворотка Estée Lauder Очищающее масло Senka

Про уход за волосами

Последние два года я пользуюсь средствами от бренда Kevin Murphy. Мне безумно нравятся запах и эффект, упаковка и цветовая гамма – в общем, все. Недавно я повелась на рекламу одного блогера, попробовала новый шампунь и испортила волосы. Мастера в салоне объяснили мою ошибку и посоветовали вернуться к Kevin Murphy. Я прислушиваюсь к мнению профессионалов (особенно в уходе за кожей и волосами), так как было много неудач при самостоятельном выборе (самое несерьезное – средство не работало).

Из стайлинговых продуктов для волос использую термозащиту и мусс для объема и блеска от Alterna и Kevin Murphy. Когда-то красилась в красный цвет, мне лично это нравилось, но выглядело неестественно. У меня длинные волосы, а длинные красные волосы выглядят мягко говоря странно.

Про растяжки после беременности

Серьезных проблем с кожей у меня не было, единственное – растяжки. Они появились довольно рано – лет в 17-18 из-за гормонального всплеска и изменений в теле. После первых родов я о них даже не задумывалась. Во время второй беременности (на 33 неделе) у меня появились новые существенные растяжки на животе, вот тогда я переживала. Причина их появления - сухость кожи. Это была моя ошибка – нужно было прислушаться к советам врачей и более опытных подруг, которые только и твердили об увлажнении кожи. Активное увлажнение кожи живота и ног действительно уменьшает рост растяжек. Я использовала масла от Mustela, BioOil, Palmers и кокосовое масло в диких количествах. Благодаря им, третья и четвертая беременности у меня прошли практически без растяжек, если они и появились, то минимально. Старые (со второй беременности) не стали менее заметными, но меня они не раздражают и не приносят неудобств. Я никогда не пыталась их удалить.

Про декоративную косметику

Моя близкая подруга – визажист высокого уровня. Она начала карьеру в конце 90-х, как раз во время нашей учебы в университете, в то время у нас было много времени на эксперименты с макияжем. Проходило огромное количество тематических вечеринок, и наш макияж всегда был соответствующим, ярким, с сопутствующими прическами. Как по мне, провальных образов не было, мне очень нравится преображаться, примерять на себя что-то новое. Возможно, это не нравилось другим – сейчас дети смотрят на некоторые мои фотографии и вежливо выражают свое непонимание.

В повседневной жизни декоративной косметикой пользуюсь немного, основные средства – гелевые тинты для губ Peripera, они не обладают выраженной текстурой, и их очень удобно наносить, шиммеры Nudestix в стиках, праймер Siân Richards, который иногда использую вместо тона, и тональный крем Nudestix.

Про йогу и то, как пришла к фитнесу

Я жаворонок. Рано ложусь (как нам советуют книги о здоровье, в 10-11 вечера) и встаю, люблю следовать режиму дня. У меня есть вредная привычка, с которой я стараюсь бороться – провожу время в телефоне.

Много лет я занималась только йогой. До беременности, во время и после родов, она помогла решить ряд проблем, например, со спиной. У меня был великолепный тренер, которая и привила любовь к йоге. Чем-то другим заниматься я и не думала. Два года назад я получила травму, катаясь на лыжах, что повлекло за собой операцию и долгий период реабилитации. Восстановления можно достичь только при помощи фитнеса и разных типов нагрузки. К тому же, пришло понимание, что травма скорее всего произошла из-за недостатка натренированности. Йоги для этого не хватило, хотя я всегда была очень подвижной и выносливой, например, походы в горы давались легко.

Вот уже год я стабильно занимаюсь фитнесом по утрам три раза в неделю. Это микс силовых тренировок и кардио, плюс функциональный тренинг (с TRX) и растяжка. Стараюсь не пропускать, мне нравится держать ритм. С тех пор у меня изменился рельеф, все подтянулось. Заметно легче даются все типы нагрузок, гораздо меньше устаю при долгих походах, "дыхалка" и сердце работают совсем по-другому. Мое нынешнее состояние, тело и настроение мне нравятся, но, конечно, не хватает йоги. Я думаю, что обязательно к ней вернусь.

Больше всего мне нравится новый рельеф тела. Как оказалось, без правильной еды этого не добиться. Я много внимания уделяю своему рациону, проверяю качество продуктов, стараюсь отдавать предпочтение качественным местным продуктам. Мясо в рационе присутствует, но по-минимуму. Моя вредная привычка – сладкое. Его также стараюсь минимизировать, хотя получается не так хорошо.

Шампунь для тонких окрашенных волос Kevin Murphy Кондиционер для тонких окрашенных волос Kevin Murphy Увлажняющий лосьон Hado Labo Омолаживающее масло для волос Kevin Murphy Омолаживающий кондиционер для волос Kevin Murphy Шиммер Nudestix Тональный крем Nudestix Матирующий праймер Siân Richards London Гелевый тинт Peripera Парюфм Palermo Byredo Парфюм The Architects Club Arquiste Парфюм Another 13 LE LABO

Про расслабление, путешествия и походы в баню

Идеальный способ расслабления – улететь из города, хотя бы на два дня. Я – человек творческой специальности, и расслабиться мне помогает смена картинки за окном. За два дня мне удается хорошо отдохнуть, не сильно отстав от своей жизни. Если не хватает времени, или нет возможности куда-то полететь (например, сейчас из-за пандемии), то я стараюсь просто уехать из города на два-три дня. В идеале – с семьей и детьми (хотя старшие не всегда соглашаются), мы стараемся как можно чаще ездить всем вместе.

Времяпровождение с друзьями с хорошим вином и едой помогает отдохнуть душой, а с расслаблением тела помогает баня. У нас в городе много хороших мест (например, сакские бани). Главное, чтобы был хороший специалист, который проведет процедуру с правильным веником. Это несет пользу для тела, настраивает на нужный лад, способствует хорошему сну.

Об основах здоровья

Наверное, не скажу ничего нового. С возрастом понимаешь, что все то, о чем говорят вокруг, работает. Это правильное питание, хороший сон и движение и окружение, состоящее из хороших людей.

Правильное питание делает твой день. Съел жирного или сладкого, начинаются проблемы с ЖКТ, появляются высыпания. А когда ешь хорошую легкую пищу (надо признать, что полезная пища может быть очень вкусной), у тебя прекрасное настроение. Даже если в течение дня не хватает времени на полноценную тренировку, по себе знаю - можно выкроить 20-30 минут на легкие упражнения. Если ты в дороге, тренировку можно заменить продолжительной ходьбой. Прогулка по новому городу – это и интересно, и полезно. Режим дня – это очень полезная вещь, качественный сон – залог плодотворности твоего дня.