Перед зеркалом: Назия Альжанова – о лучшем отдыхе после концерта, домашней еде и макияже no makeup

Текст: Buro247.kz

Наша новая героиня – джазовая певица Назия Альжанова. Она рассказала о том, как ее профессия влияет на образ жизни и восприятие себя, почему всегда носит еду с собой и позволяет себе нарушать правила правильного образа жизни. Еще она поделилась мнением о растяжках и антивозрастных косметологических процедурах.

Про минимальный уход

У меня минимальный уход. Все жду, когда моя кожа начнет мстить за то, что я уделяю ей так мало внимания. Утром и вечером процедуры одинаковы – двухэтапное умывание, тонер, кислоты в виде сыворотки или пилинг-дисков и увлажняющий крем. Масло для очищения мне не подходит, поэтому пользуюсь мицеллярной водой и пенкой для умывания. Все время пытаюсь подобрать что-то новое, еще не было ни одного уходового средства, которое бы я купила дважды. Средства выбираю хаотично, покупаю онлайн и доверяю консультантам онлайн-магазинов.

С телом тоже ничего особенного: сауна, ванна с солью, мочалка, единственный крем для тела, который наношу очень редко (в основном, зимой, когда нужно дополнительное питание). Пользуюсь гелем для душа только из-за приятного запаха. По поводу волос – использую только шампунь и часто - фен, после чего наношу обычное масло для кончиков.

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Про антивозрастные процедуры и генетику

У косметолога я ни разу не была, так как кожа не беспокоит. Придерживаюсь принципа “не буди лихо, пока оно тихо”. В будущем, может быть, пойду на массаж и увлажняющие процедуры, а с годами - на лифтинг.

Многое зависит от генетики. Если тебе от природы даны хорошая кожа, волосы, обмен веществ, стройная фигура, можно пользоваться домашними средствами, не покупать дорогую косметику, игнорировать правила правильного питания. Но, даже выиграв в генетическую лотерею, старения не избежать. Ни один крем, скребок гуаша и массаж в этом не помогут. Если человек гонится за идеальной внешностью и хочет продлить свою молодость, без косметологических процедур, как ботокс, не обойтись. Я буду стараться вести здоровый образ жизни, чтобы оттянуть этот момент как можно дальше. Надеюсь, что через лет 20-30 появятся новые технологии по продлению молодости. Мы еще многого не знаем об уходе за собой, поэтому я стараюсь следить за тенденциями в этой сфере.

Конечно, самое главное в сохранении молодости – это эмоциональное состояние. Душевный покой, любовь к жизни, хорошее окружение и гармония во всем отражаются на внешности.

Про макияж no makeup и естественность

Я была у многих визажистов, перепробовала множество образов. После долгих экспериментов поняла, что “no makeup makeup” – самый подходящий вариант для моих типажа, формы лица, артистического образа и образа жизни. Для естественного макияжа в первую очередь важно состояние кожи – она должна быть здоровой, увлажненной. Люблю использовать сыворотку с витамином С или маску перед макияжем. Так можно свести количество используемых средств к минимуму. Я не люблю хайлайтеры, если использую румяна, то только суперлегкие, стараюсь искать легкие по текстуре средства, которые слегка подчеркивают мои черты лица. Вместо тонального средства использую BB-крем с SPF.

Я все время пробую новую декоративную косметику и не игнорирую бюджетные варианты – не всегда дорогой бренд чем-то лучше обычного MaxFactor. Единственные продукты, которым я храню верность – губная помада от MAC и корректор от NYX. Еще я нахожусь в постоянном поиске своего идеального оттенка помады. Несмотря на несчитанное количество использованных тестеров, до сих пор его не нашла. Недавно поняла, что все мои помады в основном одного и того же цвета, видимо потому, что я неосознанно ищу тот самый естественный оттенок.

Экспериментировала я и с бровями, ногтями и волосами. Регулярно ходила на коррекцию бровей и красила их хной, два года проносила гель лак ярких цветов, красила, стригла и обесцвечивала волосы. Пришла к тому, что больше всего мне нравятся брови естественной формы, короткие ногти без геля и мои длинные волосы натурального цвета.

Про высыпания, купероз, шрамы и растяжки

У меня было акне - в школьные годы, и когда меняла место жительства (скорее всего из-за смены пищевых привычек). Но этот период прошел, время от времени появляются небольшие высыпания, впрочем, как и у всех девушек (например, если съем жирное или не умоюсь после тренировки). Раньше сильно комплексовала из-за купероза. Поняла, что он не ярко выраженный, с макияжем вообще не заметен, поэтому перестала об этом думать. В силу своего холерического характера я часто обжигаюсь - есть шрамы от ожогов. Хотя они заметны, особенно в первое время (у меня кожа светлая и чувствительная), это меня не сильно беспокоит. Есть и растяжки - практически везде, потому что я то худею, то поправляюсь - вес легко уходит и набирается. Но я тоже из-за них не переживаю, они не заметны, тем более, я не ношу открытую одежду.

Про влияние профессии на восприятие себя

Моя профессия диктует образ жизни. Быть певицей очень энергозатратно - эмоционально и психологически. Я должна быть наполнена энергией и силами, чтобы петь. У певца своя диета, выстроенный четкий график, обязательные занятия спортом и, конечно, повышенное внимание к внешности. Говорят - сцена любит красивых. Поэтому артист должен хорошо выглядеть. Эта ноша иногда на меня давит, вызывает стресс. Но я стараюсь видеть плюсы. Ведь это и мой главный мотиватор. Всегда хорошо выглядеть - моя рабочая обязанность. И восприятие себя в основном транслируется через профессию. Если у меня все хорошо на работе, то и в остальном - тоже.

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Про правильное питание и полезные привычки

Последние пять лет я работаю с питанием, меняю свои пищевые привычки. Полгода назад я нашла идеальные диету и тренера - получилось сделать диету и спорт неизменной частью образа жизни. "Чистое" питание исключает соль, сахар, муку, различные ненатуральные добавки и другие вредные продукты. В остальном питаюсь интуитивно, по калориям выходит около 2000 в день, но так как три раза в неделю я хожу на тренировки, занимаюсь пением (а это очень энергозатратный процесс), не думаю, что это много. Еще я работаю с учениками, у меня плотный график, поэтому ем я тоже плотно. Из-за подготовки к съемкам клипа последние пару месяцев я отменила свои занятия хореографией, но вскоре вернусь к привычному тренировочному расписанию.

Из полезных привычек – я готовлю дома и всегда ношу еду с собой. Покупая еду, десерты и даже легкие салаты, все равно не чувствую себя спокойно, ведь никогда не знаешь, какие продукты были использованы при приготовлении. Пробовала готовую фитнес еду, но тоже не уверена в составе. Кажется, что переплачиваешь за то, чтобы самовольно нарушать диету. Плохая привычка – есть за компанию и есть, когда ты на эмоциональном подъеме (супер веселый, что часто бывает после концертов) или падении (когда грустно). Заедание эмоций – вредная привычка, с которой я стараюсь бороться.

Про то, что помогает во время путешествий, после мероприятий и для расслабления

Даже в путешествия я беру свою еду. В самолете еда, как правило, быстроуглеводная, после нее плохо себя чувствую. В последнее время в поездки беру курт – быстрый, полезный перекус.

Обычно после мероприятий у меня очень повышен эмоциональный фон, я бываю взбудораженной, несмотря на усталость. В эти моменты лучший отдых – проигнорировать все свои правила, хорошо выпить, поесть (особенно что-то сладкое, быстроуглеводное) и тусить до утра. Не знаю, хорошо это или плохо, но я себе разрешаю. Если сразу после концерта еду домой, на следующий день чувствую себя разбитой, потому что я устаю эмоционально, а не физически.

Я очень люблю природу, находиться у озера, в лесу, люблю ходить пешком, это – лучший способ расслабления. Но походы в горы у меня вызывают стресс, я не походный человек. Если у меня нет возможности выехать на природу для расслабления, я хожу на выставки, посещаю концерты или танцевальные баттлы.

Главное – найти любимое дело. В моем случае, оно мотивирует меня заниматься спортом, хорошо спать, правильно питаться, ухаживать за собой, любить музыку, танцы, искусство, природу и людей вокруг. Я думаю, это обычные вещи, которые делают каждого из нас по-настоящему красивыми.