Перед зеркалом: Наташа Хван о любви к себе, шрамах как узорах тела и силе самовнушения

Наша новая героиня - бренд-менеджер Van Cleef & Arpels Наташа Хван. Наташа рассказала о своем отношении к макияжу, воспоминаниях из детства, связанным с косметикой и о том, как есть морковный пирог и убеждать свой организм в том, что ешь морковь.

Об уходе

При выборе ухода и косметических средств я руководствуюсь ощущениями. Например, летом я выбираю средства по тому же принципу, что и одежду. Люблю что-то легкое, невесомое и стараюсь избегать многослойности. В уходе за кожей лица я предпочитаю использовать линейку Kiehl's. Я умываюсь мягким очищающим гелем и приучаю себя регулярно использовать тоник Ultra Facial. Днем я использую Powerful Wrinkle Reducing Cream для лица и такой же крем для кожи вокруг глаз. Кстати, крем имеет фактор SPF 30, впитывается быстро и не ложится пленкой, поэтому в дополнительной защите от солнца я не нуждаюсь.

На ночь я наношу Midnight Recovery Concentrate - это концентрат, который дает почти мгновенный результат и очень быстро впитывается. А еще мне нравится сам процесс нанесения - растирать масла между ладонями, наносить на лицо. Поэтому я не забываю про эту процедуру.

О макияже

Макияж я наношу быстро, чаще всего только пальцами. Из средств на каждый день у меня есть Bobbi Brown BB Cream в оттенке Medium, его я наношу на Т-зону. Как и на лицо, на губы я наношу защиту от солнца - Kiehl's Butterstick Lip Treatment SPF 25 светло-розового оттенка. Это средство - абсолютный лидер среди помад в моей косметичке, оно тает на коже и оставляет аромат масел кокоса и лимона. Помните детское ощущение, когда выкручиваешь мамину помаду, глянцевую, сладко пахнущую, и хочешь ее откусить? Я чувствую то же самое, когда смотрю на эту помаду.

Если нужен более плотный тон, то вместо BB я выбираю тональный крем Diorskin Star от Dior. Недавно попробовала наносить хайлайтер перед тональной основой, впредь буду делать исключительно так - кожа не мерцает, а мягко светится. Мне подходит хайлайтер от Smashbox. На этом все, другими средствами для макияжа я не пользуюсь.

О проблемах с внешностью и отношении к ним

У меня появились растяжки после второй беременности. Я не вступаю с ними в борьбу и отношусь к ним спокойно, считаю их частью меня. Такое же отношение к родинкам или глубокому шраму на коленке - в детстве я каталась на роликах, упала и зацепила коленкой стекло. Я считаю их узорами на теле, которые чаще всего замечаю только я. Они приносят мне только приятные воспоминания о прекрасных периодах моей жизни - о беременности и детстве.

Об экспериментах с волосами

Я не заморачиваюсь с уходом за волосами. Обычно я выбираю первую понравившуюся упаковку шампуня с сайта органической косметики FreshU. Летом могу выйти из дома с влажными волосами в дульке и дать летнему зною их высушить. Вечером распускаю, получаются вьющиеся локоны.

Красить волосы я начала в 8 классе, цвет получился неудачным - смесь фуксии и индиго. Уже не помню, что хотела этим сказать (явно очень громко), но все равно об этом не жалею. Волосы всегда отрастут. Фактор обратимости играет для меня в этих вопросах решающую роль, это касается и рассасывающихся филлеров с гиалуроновой кислотой.

Из недавних бьюти-экспериментов - ламинирование бровей. Процедура длилась всего полчаса, мне несколько раз на волоски наносили специальные сыворотки и составы, придали форму и расчесали. Эффект - брови выглядят гуще, ярче. Теперь нужно поддерживать результат - ходить на коррекцию каждые полтора месяца, одну я уже сделала. Мама смеялась и спрашивала, делаю ли я теперь по утрам укладку бровям. Нет - не делаю, но специальная щеточка появилась.

Об ароматах

Я люблю ароматы. В последний раз купила парфюм Beach Walk Maison Margiela из линейки REPLICA, с нотами бергамота и мускуса. Если же я не хочу душиться, то просто разогреваю на коже эфирное масло лимонной вербены. Еще я люблю ароматические свечи. Моя любовь - "десертная" свеча Brioche от Ladurée. У меня привязанность к этому аромату, я без него не могу.

О питании

Я ем очень много сладкого, и нахожу его присутствие в своей жизни критичным. Поэтому прибегаю к разнообразным методам, чтобы договориться с фигурой. В последний раз в тонус тело привел курс LPG массажа в Serendipity, мне понравилась каждая процедура. Целлюлита у меня нет, но над собранностью, упругостью кожи ног и живота мне необходимо работать. Результат заметен больше, если курс проводится в комплексе с тренировками. В итоге я избавилась не только от 1,5 см в объёме бедер, но и подтянула кожу. Она стала гладкой и упругой.

В мае я впервые попробовала трехдневный курс детокса на овощных и фруктовых смузи. По моему мнению, это отличный способ в последнюю минуту подсушиться/согнать лимфу перед летним сезоном. Этот эксперимент помог мне добиться легкости, свежести, гордости и дикого голода. Мой совет: после детокса хотя бы несколько дней заказывать обычный рацион на 1 200 калорий, чтобы резко не сорваться. Так, за пять дней я сбросила 2 килограмма. Неважно, пользуетесь ли вы доставкой или готовите смузи сами, главное - позаботьтесь о том, чтобы они были вкусными. Это поможет вам продержаться без лишних жертв.

О красоте и любви к себе

Для меня красота заключается не во внешнем виде, а внутреннем здоровье, в том числе, психологическом. Я думаю красота зависит от того, как человек себя ощущает и насколько сильно любит себя. Поэтому, в том случае если человек не считает себя красивым, я считаю, полезно будет найти не просто решение, а скорее проблему, выявить очаг этого чувства.

Я все больше убеждаюсь, что люди воспринимают красоту других так же, как чувствуют ее сами. Я люблю свои неидеальные колени, горбатый нос и улыбку без вторых резцов с рождения. Принятие своего тела для меня значит то же самое, что и уважение к своим мыслям, эмоциям, голосу. Если говорить тихо и неуверенно, никто не услышит.

Мне интересна тема эпигенетики, ее я воспринимаю как науку о самоуправлении. В занимательной книге "Биология веры" молекулярный биолог Брюс Липтон заявляет о существенной роли эпигенетики и клеточной мембраны в управлении поведением и здоровьем. Она о том, что внешние воздействия - питание, стресс, эмоции - могут менять гены, не меняя генетического кода. Научными доказательствами и примерами автор говорит удивительное: нашей жизнью управляют не гены, а убеждения. То есть овладение силой сознания может оказаться более эффективным средством, чем таблетки/мази, в которые мы верим. Проще говоря, вспомните об эффектах плацебо и нацебо. "Убеждения играют для человека ту же роль, что светофильтры на объективе фотоаппарата - они изменяют его образ видения мира. И биология человека приспосабливается к этим убеждениям". Кстати, позитивное мышление положительно влияет и на последствия старения, вы знали?

Я верю, что сознание и тело тесно переплетены между собой. Поэтому учусь есть морковный пирог и убеждать свой организм, что ем морковь. Шутка (из той же книги). Мое мнение такое: благополучие подпитывает успех, а не наоборот, не успех приносит счастье, а счастье приводит к успеху. Внутренний порядок ведет к красоте, а не красота к гармонии.