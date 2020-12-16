Перед зеркалом: Нафиса Розикова - о лавандовых ваннах, японском упражнении с валиком и домашнем скрабе

Текст: Buro247.kz

Наша новая героиня – со-основатель проекта «Салем, сосед!» Нафиса Розикова. Нафиса рассказала о простом упражнении, которое исправляет ассиметрию лица и делает щиколотки тоньше, об альтернативе покупному скрабу для кожи головы и о том, как она сохраняет увлажненность кожи.

Про уход за волосами

Я много внимания уделяю волосам. У меня пористый волос, важно удерживать в нем влагу. Каждое мытье головы сопровождается кондиционером и маской, время от времени я также наношу ночную маску. Шампунь, как и другие средства для волос, выбрала из линейки Signature у Oribe - она универсальна, подходит любому типу волос. Ухаживаю не только за длиной волос, но и за кожей скальпа. Раз в неделю я использую скраб Davines. С ним кожа головы и волосы остаются чистыми дольше. Иногда вместо него наношу смесь розовой соли и кокосового масла. Домашний скраб по эффективности не уступает покупному. Простые укладки делаю сама с помощью фена Dyson. Очень люблю этот гаджет за его бесшумную работу. Для укладки обязательно использую термозащиту и масло для мягкости волос от Davines из серии Oi. Волосы я никогда не красила, максимум, на что решилась для преображения – подстричь челку. Эксперимент выдался не очень удачный. Структура волос не позволяет мне носить короткие стрижки, поэтому я остановилась на "своей" длине.

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Про простой уход за кожей

К уходовой косметике я несколько равнодушна, к ее покупке подхожу осознанно. Умываюсь средством от “Крымской лаванды”, смываю косметику гелем от Glossier. На ночь наношу известную многим сыворотку от Estée Lauder. Раньше считала, что это очередное "распиаренное" средство, но после первого использования поняла, почему его так хвалят. По утрам использую маску или патчи. У меня нет любимого увлажняющего крема, сейчас остановила выбор на La Mer. На механическую чистку к косметологу хожу раз в полгода. Чаще нет необходимости – кожа не проблемная. Поэтому нет и большого интереса к уходовой косметике. В инвазивных косметологических процедурах пока не разбираюсь, но ничего не имею против "уколов красоты" и не исключаю, что однажды захочу что-то сделать. Когда вспоминаю, делаю фейсфитнес упражнения.

Важный фактор, который влияет на состояние кожи и самочувствие - влажность воздуха. В моей комнате стоит увлажнитель. Это помогает мне справляться с аллергией, особенно в период цветения, а увлажненная кожа – приятный бонус.

Про правильное питание

Я на "чистом питании", отчасти, благодаря своей работе. Моя продуктовая корзина на 100% состоит из продуктов из “Салем, Сосед!”, где мы проверяем каждый продукт на его состав. Вообще считаю, что красота начинается с питания. По утрам пью горячую воду с лимоном. Взяла за правило пить один полезный напиток в день. Очень люблю матча чай и травяной чай, которые пью в течение дня. Я отказалась от рафинированного сахара, а редкую потребность в сладком восполняю 1-2 фруктами в день. Мое питание осознанное. Если я от чего-то и отказываюсь, то только по определенной причине. Могу позволить себе бокал вина и никогда не ругаю себя, если вдруг съела что-то лишнее.

Я практиковала различные типы питания и по разному пыталась достигнуть стройности. Фрукторианство, тотальный отказ от углеводов, заворачивалась в пленку во время спорта и так далее. Сделала для себя вывод: не стоит издеваться над собой, нужно всегда выбирать для себя самое лучшее и начинать меняться с "головы".

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Про активный и осознанный образ жизни

Каждое утро практикую упражнение вакуум, а каждый вечер лежу на валике по японской технике. Валик нужно положить под лопатки, руками тянуться вверх, соединяя мизинцы, а ногами тянуться вниз, соединяя большие пальцы стоп. Также кладу валик на основание стоп. Это занимает не более пяти минут, но эффект потрясающий. Лицо действительно "встает на место", уходит усталость ног и щиколотки будто становятся тоньше.

Люблю тренироваться в спортивном зале из-за царящей там атмосферы. Во время занятий спортом я отдыхаю, как при медитации. С командой “Салем, Сосед!” раз в неделю ходим в горы, ранним утром выдвигаемся на Медео. Пару раз в неделю занимаюсь бегом. В ушах – аудиокнига, бегу 7-8 километров в любое время года. Бегать в зимний период мне нравится даже больше, чем летом, это закаляет. Главное – разминка и правильно подобранная обувь.

Десять минут в день медитирую, а после выписываю десять целей на день. Неважно масштабные они или маленькие, главное, что мои. Самый лучший способ справиться с хандрой - вечерняя прогулка с собакой. У меня французский бульдог по кличке Бри, как сыр. Раньше я не очень любила собак, до сих пор не понимаю, как я согласилась ее завести. Не представляла, что это чудо может принести столько радости. Лучший способ расслабиться – ванна с маслом лаванды. После нее чувствую себя наполненной и спокойной. Бабушка с детства приучила спать с открытым окном в любое время года. Этой привычке приписываю то, как молодо выгляжу в свои тридцать.