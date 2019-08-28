Перед зеркалом: Надира Арапова о самостоятельном уходе и дневном сне

На этой неделе наша героиня - основательница ивент-агенства "We Do Global" Надира Арапова. Надира рассказала, как сама составляет сыворотку для волос, что думает о трендах в косметологии и почему она предпочитает не ходить к косметологам.

Об уходе:

Раньше я не придавала большого значения уходу за кожей - могла заснуть с макияжем на лице, а из процедур практиковала только умывание и увлажнение. Три года назад все поменялось, и сейчас уход за собой - это целая система процедур, которые я никогда не пропускаю. Когда появляется свободное время, стараюсь уделить его себе.

Мой уход начинается с очищения. Я предпочитаю пенки и, очень долго подбирала легкое по текстуре средство. В итоге я остановила свой выбор на пенке Dr. Barbara Sturm. После я протираю лицо тоником, который выбираю, ориентируясь на состояние кожи. Средство The Tonic La Mer у меня на каждый день, а когда нужно более глубокое очищение, я использую Miracle Tonic Amanda Lacey. В случае отеков я пользуюсь специальными кубиками льда для глаз от Anne Semonin и патчами. После идут сыворотки - Anti-Pollution Drops или Glow Drops от Dr. Barbara Sturm, и отдельная двухэтапная сыворотка для век Sub-Zero De-Puffing Eye Duo 111Skin. Долгое время я боролась с сухостью кожи, поэтому увлажнение для меня - самая важная процедура. Обычно я использую легкий увлажняющий крем от Dr. Barbara Sturm. Днем я обязательно наношу флюид с SPF от La Mer. В течение дня я могу повторно умыть лицо, если на улице жарко и кожа стала липкой.

Ночной уход у меня состоит практически из тех же средств, что и утренний. В те дни, когда сильно устают глаза, я накладываю ночные патчи от Estée Lauder Advanced Night Repair или Gold Energizing Eye Recovery Mask от Chantecaille, и оставляю их на всю ночь. Также использую масло для лица The Midnight Miracle Cell Recovery Night Oil от Seed to Skin. Каждое утро и вечер делаю себе массаж лица роллером от ReFa.

О проблемах и отношении к косметологам:

После родов я сильно похудела, появились растяжки и небольшой целлюлит. Мне они не мешают, я воспринимаю их как часть себя. Бывает, что в определенные сезоны целлюлита может стать больше. В таких случаях я подключаю в уход питающие крема и массажи. Массажи я делаю сама специальным массажером для тела от Sarah Chapman.

С косметологами у меня как-то не сложились отношения. В первый раз на чистку я попала в 14 лет из-за потницы, образовавшейся от челки. Поход к косметологу только усугубил ситуацию - остались следы от чистки. В итоге все лето я проходила в кепке. На другие процедуры для лица я ходила два раза, но больше не хочу повторять этот опыт. Скорее всего, я не нашла подходящего мне специалиста. В таких случаях мне очень важно ощущать себя комфортно. Даже для такой рутины, как нанесение маски, мне необходима особая атмосфера. Если держать маску надо более 20 минут, я обязательно включаю сериал.

О макияже:

Я крашусь с 15 лет. Раньше красилась сильнее, так накопилось три коробки помад, количество которых превышает сотню. Сейчас пользуюсь только 10% того, что у меня есть. У некоторых помад, скорее всего, уже истек срок годности, но я все равно их оставила на память о первых косметических покупках. Всегда любила пробовать разные образы, смотрела туториалы на YouTube. Потом поняла, что мне больше подходит естественный образ, минималистичный макияж.

Днем я только подкрашиваю брови и наношу консилер под глаза. Для бровей использую карандаш Brow Wiz Anastasia Beverly Hills, им я пользуюсь уже три-четыре года. Закрепляю брови гелем этого же бренда и использую хайлайтер Highlighting Duo Pencil Lace Shimmer. Чтобы скрыть усталость использую консилер Make-up Forever Ultra HD - у него легкая текстура и ложится он ровно.

Макияж я наношу только на выход. Тональным средством я не пользуюсь уже давно, предпочитаю кушон от Chanel, который наношу тонким слоем после консилера. Перед тем как подкрасить веки я использую Eye Primer Smooth Sailing 350 от Wander. Опять же, я не люблю яркий макияж и блестки на веках, поэтому выбираю матовые тени. Такие оттенки и текстуры есть в палетках Naked Ultimate Basics от Urban Decay, либо в Eye-Conic Multi-Finish Eyeshadow Palette от Marc Jacobs в оттенке Fantascene 790. Иногда я просто пользуюсь тенями телесного цвета, чтобы закрепить консилер. С собой в сумке ношу только бальзам для губ от Charlotte Tilbury Hot Lips 2 Lipstick в оттенке Enigmatic Edward.

В зависимости от настроения и мероприятия, я могу нарисовать стрелки лайнером от Dior, Diorshow On Stage Liner, подкрутить ресницы зажимом и подкрасить их тушью Diorshow Iconic. Обязательно до макияжа я наношу маски. Обычно это маски для подтяжки лица с лифтинг эффектом 111Skin или La Mer, осветляющая маска 111Skin, либо маска Angela Caglia. Для ухода за ресницами, я использую кондиционер и сыворотку от RevitaLash Cosmetics.

Для губ я люблю использовать помаду красных или нюдовых оттенков. У меня есть и другие оттенки - фиолетовые, розовые. Если я загорела, то подбираю оттенок, подходящий цвету кожи.

О волосах:

В какой-то момент я устала укладывать длинные волосы. После стрижки стало намного легче. Ухаживаю за волосами я не меньше, чем за кожей, так как после беременности они начали выпадать. К сожалению, витамины не давали видимого результата. После долгих поисков я нашла компоненты, которые мне подходят - я создала свое средство, смешав отдельные органические масла в одну микстуру. В состав моего средства по уходу за волосами входят четыре масла - жожоба, авокадо, кокосовое и касторовое. Все масла я добавляю на глаз в равном количестве. Использую это средство только на ночь, наношу, начиная с корней и на всю длину волос, делаю нетугой пучок, а утром смываю - и так три раза в неделю. Не придерживаюсь одного шампуня - постоянно их меняю.

О питании и спорте:

Я не спортивный человек. Был период, когда я занималась фитнесом, ходила в спортзал, но для меня это было наказанием. Потом пробовала заниматься пилатесом на каремате, но не смогла найти подходящего тренера. Сейчас никак не поддерживаю фигуру. Мне больше нравятся статичные виды спорта. Хочу научиться медитировать.

В питании я не придерживаюсь правил, всегда прислушиваюсь к себе и своим ощущениям. С самого детства я пью много воды - больше 3 литров в день. Ем много и часто, раньше я перекусывала каждый час. В целом, особо себя не ограничиваю. Сладкое не люблю. По утрам привыкла есть овсяную кашу, а в обед не могу без жидкого. Ужин обычно готовлю сама. Я гурман и всегда тщательно выбираю, что съесть - очень люблю мясо и морепродукты.

У меня строгий режим - я рано встаю и ложусь спать к 11. Раньше я любила поспать. Но после того как я родила, стала просыпаться в 7, и сейчас я привыкла к такому режиму. При этом для меня обязателен обеденный сон - 10-15 минут, неважно где. Если мне нужна дополнительная энергия, я пью энергетический эликсир Royal Jelly с экстрактом красного женьшеня и пчелиного маточного молочка. Также пью БАДы, комплекс минералов, витамины от японского бренда KWC и Repair Food от Dr. Barbara Sturm, капсулы пребиотиков и пробиотиков от The Nue Co.

О подходе к выбору косметики и средств:

Я не поддаюсь трендам. Например, сейчас популярна органика, а я предпочитаю покупать средства брендов, созданных профессиональными дерматологами. Сначала я беру на пробу одно средство, которое перед этим тщательно изучаю, читаю отзывы, могу потратить несколько часов на исследование компонентов, входящих в состав. Так было с брендом Dr. Barbara Sturm. Изначально, я приобрела одну из ее сывороток - мне очень понравилось, я стала пробовать и другие средства бренда. Чаще всего косметику и средства по уходу заказываю онлайн, потому что оказавшись в магазине, могу импульсивно купить то, что мне не нужно.