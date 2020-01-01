Перед зеркалом: Мулан – о самовыражении, особенностях питания и о ее минимальном уходе

Текст: Buro247.kz

Сегодня наша героиня - певица и рэп-исполнитель Мулан. Мы спросили у Мулан о том, как профессиональный спорт повлиял на ее жизнь, об особенностях питания, а также узнали о ее способах самовыражения и ежедневном уходе за собой.

Про минимальный уход

На самом деле я начала ухаживать за кожей совсем недавно. Наверное, еще месяц назад я умывалась просто водой или детским мылом, если на мне был макияж, и в лучшем случае наносила крем. Но недавно поняла, что мне уже не 18 лет, и что чем старше становится человек, тем более важен уход за кожей. У меня она очень сухая и начала шелушиться, к тому же появились высыпания. Поэтому я сходила к косметологу и начала более тщательно следить за состоянием кожи. Сейчас я ухаживаю так: с утра обязательно протираю лицо успокаивающим тонером Paula's Choice и наношу увлажняющий крем с солнцезащитным фактором того же бренда, а перед сном я умываюсь молочком, так как другие виды очищающих средств очень сушат мою и без того сухую кожу. Потом наношу тот же тонер и уже использую ночной крем с керамидами от Dr.Jart+. Время от времени использую патчи под глаза и бальзам для губ. Косметику использую только во время съемок или встреч, а ежедневный макияж я не делаю - даю коже отдохнуть.

Кроме того единственного похода к косметологу, на данный момент никаких других косметических и ухаживающих процедур на постоянной основе не применяю. В принципе, моя кожа совсем не проблемная. Единственное неудобство - это сухость, да и с волосами тоже - их попросту нет, чтобы были какие-то проблемы.

Очищающее молочко Paula's Choice Успокаивающий тонер Paula's Choice Крем с церамидами Dr.Jart+ Крем с SPF-фактором Paula's Choice

Про эксперименты как самовыражение

Я обожаю эксперименты с внешностью. Например, на данный момент моя прическа - бритая голова и, как мне кажется, она полностью отражает мой характер. Это было очень спонтанное решение, и я ни на секунду не пожалела об этом. Сейчас, конечно, вообще себя не представляю с длинными волосами, но до того как я побрилась налысо, у меня были и длинные волосы, и афро-косички, и каре, и красила я волосы в разные цвета. И с макияжем так же - я люблю яркие необычные образы, особенно те, что мы делаем для съемок. Но обычно меня красит визажист, потому что я не очень хорошо это делаю. Татуировки у меня тоже есть. Я с детства люблю выделяться и люблю перемены, не люблю обыденность и рутину ни в чем: ни в еде, ни в одежде, ни в режиме дня. Возможно поэтому я и люблю эксперименты во всем, так как они отражают эту черту моего характера.

Про образ жизни

Мой режим составляет мой сын. Если сегодня он решил проснуться в 2 часа ночи и не спать до утра, то завтра ляжет рано и встанет в 6 утра. Соответственно и мой режим всегда разнится. А вот работа сейчас особо на меня не влияет - раньше, до карантина, были выступления и в 3 часа ночи, но не сейчас.

Я ем все, что хочу и не придерживаюсь никаких диет и правильного питания. Но, скорее всего, причиной моей худобы является количество потребляемой еды. Все говорят, что я очень мало ем и я сама это понимаю. Я быстро наедаюсь, так как у меня очень маленький желудок. В детстве мама никогда не заставляла нас (меня и брата) доедать до конца, то есть когда наелся, тогда и перестаешь есть. А если нас кто-то заставлял доедать, она говорила: “Не надо растягивать им желудок, а то потом они станут толстеть”. В принципе, наверное, еще у меня нет культа еды. Я ем просто чтобы не голодать - это топливо для организма, и не бывает такого, чтобы я очень наслаждалась едой и часто думала об этом. Наоборот, я нередко даже могу забыть поесть.

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Я спортсменка - 17 лет профессионально занималась спортивно-бальными танцами. И думаю, что это положительно повлияло на меня и мой организм. Например, после родов я восстановилась очень быстро. У меня не было растяжек, хотя я ничего не делала для этого. Многие называют меня ведьмой, на самом деле это 17 лет упорного труда и остаточная мышечная память. А сейчас я иногда делаю пилатес или йогу, но очень нерегулярно, что хочется исправить. Когда я занималась спортом я была чуть больше - у меня были мышцы и мясо, и я была более привлекательная. А сейчас я немного худощавая и мне это не совсем нравится. В этом плане хочу возобновить регулярные занятия спортом. Мне это поднимает настроение, особенно кардио тренировки как табата. Заставить начать себя трудно, но как только начнёшь - сразу весело. А после тренировки вообще чувствуешь себя богиней дискотеки.

В целом, я еще не пришла к тому, что тело - мой храм, здоровое питание - залог здоровья. Наверно со временем ко мне придет осознание, например, если у меня язва желудка появится, то определенно я начну правильно питаться. И вот недавно я поняла, что надо ухаживать за кожей и обязательно защищать ее от солнца. Меня испугала вероятность появления гиперпигментации на лице при неправильном уходе.