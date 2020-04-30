На этой неделе наша героиня - генеральный директор Lamoda.kz Мольдер Рысалиева. Она поделилась своим мнением о бьюти-сфере и рассказала о том, как выбирает средства, как относится к неидеальной внешности и к спорту.

Про утренний уход

Я использую обычную увлажняющую "умывалку" от Christina , потому что у меня комбинированная кожа и многие умывалки подсушивают определенные зоны лица. После наношу сыворотку, которая, как мне кажется, есть почти у всех - Advanced Night Repair от Estée Lauder. Ей я пользуюсь и утром, и вечером. Иногда я могу даже увлажняющий крем не нанести, но без SPF никогда не выйду из дома. А недавно нашла отличное средство для нанесения перед макияжем от Heimish с хорошим SPF и свечением, которое иногда заменяет мне увлажняющий крем. Это средство я открыла для себя летом, когда собиралась в отпуск. Зная, что на отдыхе я точно краситься не буду, подобрала такую мерцающую базу.

Когда пользуешься обычным SPF, его нужно наносить примерно за час до выхода, так как важно дождаться пока средство впитается, плюс многие SPF-крема довольно жирноваты для меня. Поэтому я больше отдаю предпочтение таким средства, как тональный крем и база под макияж, которые уже содержат солнцезащитный фактор. Макияж у меня минимальный - использую базу Heimish или Bobbi Brown или Lagom, тон Givenchy, тушь для бровей Diorshow и тушь Lancôme, а вот тени для меня редкость. Исключения - когда у меня важная встреча, конференция или мероприятие. В этом случае наношу подводку и тени.

Про вечерний уход

Уход вечером отличается очищением. Сейчас, правда, у меня одноэтапное очищение, так как я практически не крашусь. Но обычно обязательно снимаю слой всего, что накопилось за день. Обычно использую воскообразное кокосовое масло от RMS Beauty, а дальше ту же умывалку, что и с утра, с гаджетом Foreo Luna Mini 2. Вечером я подключаю другие средства: чередую азелоиновую и гликолевую кислоты от Paula's Choice и ретинол Allies of Skin, а также пользуюсь раза два в неделю пилингом Bemetic Pore Purifier. Так как кожа стала часто сушиться (особенно в период карантина - воздух дома сухой), обязательно пару раз в неделю пользуюсь питательным ночным кремом с антиоксидантами Renight cream Comfort zone, а для кожи вокруг глаз использую крем от Clinique. Из ухода за телом и волосами использую крем против растяжек Palmer's Cocoa Butter и масло для волос Davines OI Oil.

Про бьютиголизм, косметические процедуры и акне

У меня ничего сверх нормального в уходе нет - я не сумасшедший бьютиголик. На самом деле, я только недавно начала разбираться в кислотах и других ингредиентах, так как раньше и не было необходимости. Все, что мне нужно - это обеспечивать кожу всем необходимым. Проблем как акне и купероз у меня нет, хотя и есть на лице пару зон, где капилляры чуть более расширены. Но я также понимаю, что коже после тридцати нужно больше внимания в уходе, в том числе массажей, учитывая, что я не планирую прибегать к инъекциям.

На счет массажей - я долго ищу мастера по массажу лица, но найти хорошего сложно. А пока мастера нет, мой единственный анти-возрастной уход - это ретинол. Уход я подбираю сама. Подписалась на тех людей, которые с ума сходят по бьюти-процедурам, хорошо разбираются в косметике и готовы вместо тебя экспериментировать. От таких людей можно черпать информацию и приобретать то, что нужно твоей коже и точно будет работать. Хорошо, что информация в соцсетях сейчас в свободном доступе, и каждый, даже далекий от бьюти-сферы человек, может узнать что-то полезное для себя.

Хотя я считаю себя бьюти-минималистом, средств на моей полке становится все больше. Интересный феномен - чем меньше ты знаешь, тем легче тебе живется. А бьюти-сфера - это такой большой запутанный клубок, и, потянув за нитку, ты понимаешь, что чем больше ты тянешь, тем больше ты начинаешь вникать в эту тему, и появляется нужда в том или ином средстве. Мой муж уже задается вопросом - зачем тебе столько баночек? Ведь для него моя кожа выглядит одинаково каждый день.

Так же дело обстоит с косметическими процедурами - обычно я хожу к косметологу несколько раз в год. Хотя планирую посещать салон чаще, потому что хочу попробовать пару процедур после карантина. Хочу провести небольшую шлифовку лица, где у меня осталось пост акне. Затем заняться сосудистыми звездочками, которые меня в принципе не беспокоят, но их можно убрать лазером. С такими вещи (которые не беспокоят) тоже получается интересно: чем больше замечаешь, тем чаще начинаешь задумываться - раз можно сделать лучше, то почему бы и нет?

После 30 я ощущаю изменения в лучшую сторону. Раньше у меня были небольшие проблемы с кожей. Они были более заметны в период, когда я перестала есть мясо, даже шрамы остались. Но я спокойно к этому относилась, так как понимала, что это - реакция организма на внутренние изменения и изменения в питании. Такие факторы сильно влияют. Я не переживала особо по поводу кожи лица. Например, я знаю людей, которые страдают из-за почти незаметного акне. Но я вижу, что для них это проблема и больная тема. У меня такого никогда не было.

Про отношения со спортом и любовь к кулинарным изыскам

Если бы от природы я была тростинкой, то, скорее всего, не обратилась бы к спорту, даже осознавая всю его важность. Я довольна своим весом и не хочу ничего менять. Не потому что в другом весе мне было бы некомфортно, а скорее потому что я минималист в плане вещей и вдумчиво подхожу к формированию гардероба. Мне бы не хотелось его полностью менять из-за того, что поменялся размер.

Пока, единственный вид спорта, который мне подошел - это плавание, хотя я пробовала и бегать. Честно говоря, мне сложновато в моем ритме жизни найти время для регулярного спорта. Объясню почему - у меня все то время, которое не занимает работа, занимает семья. А сейчас и подавно заниматься этим некогда - не смотря на то, что в карантин я нахожусь дома, больше времени не появилось. Напротив, появилось больше задач, которым нужно уделять время.

Я не готова ради спорта просыпаться рано. В этом году пришлось вставать довольно рано, так как дочка пошла в первый класс. Иначе, я бы так и спала по 8 часов в день. Поэтому я достаточно просто отношусь к спорту и в целом к режиму дня. Такие фразы, как "успешные люди просыпаются в 6 утра" не совсем меня убеждают, я больше верю в индивидуальный подход.

Мне больше всего подходит интуитивное питание. Если мне что-то хочется, я это ем. Я благодарна своему организму за то, что люблю полезную еду, поэтому в моем рационе всегда много зелени, овощей и фруктов. Хотя, и не полезную еду я тоже люблю - люблю готовить, ходить в новые места и пробовать новые блюда, и не хочу себя ограничивать в этом плане. И единственное, что помогает не ограничивать себя в моей любви к кулинарным изыскам - это спорт, с которым у меня, к сожалению, непростые отношения.

Про эксперименты с волосами и естественность

У меня волнистые волосы от природы. Как-то я их выпрямляла, а потом страдала и переживала, потому что мои волосы "обиделись" на меня и даже после того, как длина отросла, они не вились больше года. В какой-то момент даже сама себе волосы отрезала в надежде, что это поможет (кстати, это и помогло). И раньше я красила волосы, но сейчас мне нравится мой натуральный цвет. К тому же, качество волос, вне зависимости от того, чем ты красился и у какого мастера, портится. А у меня они так и вовсе становятся неживыми. Так, в какой-то момент после очередной покраски и испорченных волос решила, что постараюсь не окрашивать их как можно дольше. Интересно, что в тот момент по непонятным причинам у меня стало очень много седых волос. И к этому я отношусь спокойно, поэтому пока еще не приняла решение, буду ли я вообще когда-нибудь красить волосы опять или нет.

Я понимаю, что для многих то, что я делаю является примером. Все чаще на конференциях девушки подходят ко мне и спрашивают, например, как можно совмещать такую должность и обязанности мамы. Сейчас еще больше вопросов, так как я в положении и у всех возникает вопрос: а собираюсь ли я выходить в декрет? Понимая, что мои действия будут примером, мне хочется показать, что так можно - совмещать материнство и карьеру.