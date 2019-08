Перед зеркалом: Мика Орынбассарова о разноцветных волосах и полезных бьюти-привычках

Наша новая героиня - художница Мика Орынбассарова и участница дуэта Berkin & Mika. Мика регулярно красит волосы в самые необычные оттенки и любит экспериментировать с макияжем. Мы узнали, как она подерживает здоровый вид волос, ухаживает за кожей и выбирает парфюмы.

Об уходе

К счастью, мне не приходилось бороться с такими проблемами как акне. Несмотря на это, я все равно тщательно ухаживаю и слежу за состоянием кожи. Ведь его нужно поддерживать. Представьте себе человека с хорошей фигурой и отличными медицинскими показателями. Он здоров, но ведь это не повод есть все подряд и не следить за здоровьем. Я считаю, что такую аналогию можно провести и с уходом за кожей. Если вы не пользуетесь солнцезащитным кремом и не видите признаков фотостарения, еще не значит, что ваша кожа не подвержена солнечной радиации или возрастным изменениям. Я думаю, что правильная рутина по уходу может сыграть решающую роль в здоровье кожи в будущем. Ждать, пока она начнет протестовать - не самая хорошая идея.

В уходе я придерживаюсь основ - это очищение, тонирование, сыворотки и увлажнение. Каждое утро я начинаю с двухэтапного очищения. Первое средство, которое я использую - это очищающий бальзам Banila Clean it Zero. На втором этапе я чередую два средства - либо Medik8 Cream Cleanse, содержащий миндальную кислоту, либо пенку Dermaclear Dr Jart Micro pH Foam. После очищения я наношу тонер и накладываю тканевые маски. При выборе маски я руководствуюсь состоянием кожи - если чувствую, что кожа потеряла влагу, использую увлажняющую маску. Следующий шаг в моем уходе - это сыворотка с витамином С BioLumin-C от Dermalogica либо сыворотка от Timeless. Я в постоянном поиске лучшего увлажняющего крема. Пока я его не нашла, сейчас пользуюсь кремом от Ultraceuticals, Ultra Moisturiser Cream. Чтобы уберечь кожу от загрязнений и воздействия плохой экологии я пользуюсь маской, которую можно оставить на целый день - All-Day Pollution Repair Mask от Allies of Skin.

Я всегда использую солнцезащитный крем, для профилактики преждевременного старения. Мой выбор - средство от Anessa c SPF фактором 50 и РА ++++. Это единственная разница между моим дневным и ночным уходом. Вечером я делаю все то же самое, только без солнцезащитного крема. К косметологам хожу крайне редко, для меня основной уход - домашний. Он подразумевает не только косметические средства, но и массажи. Я склонна к отекам, мне кажется, что я утром и я вечером - это два разных человека. Не поверите, но у меня даже меняется форма глаз. По этой причине, я каждое утро и вечер делаю себе массаж лица руками и нефритовым роллером от Herbivore. Мой лайфхак в борьбе с отеками - это хранение роллера в холодильнике, а иногда в морозильнике. Мне очень нравится эффект от прохладного роллера - отек сходит очень быстро. Если мне нужно идти на важную встречу с утра, я обязательно включаю в уход патчи.

Помимо роллера, все маски, патчи, сыворотки и крема я храню в специальном холодильнике, предназначенном для косметики - Beauty Fridge. Мне кажется хранить косметику в обычном холодильнике не совсем гигиенично и эстетично. Также говорят что идеальная температура для средств по уходу - 8-10 градусов по Цельсию, то есть температура в холодильнике для еды не совсем подходит. Разницы в эффективности средств я не заметила, но несомненно холодный крем помогает успокоить кожу и снять легкую отечность. У меня капилляры расположены близко к коже, поэтому я часто краснею, а прохладный крем или сыворотка отлично снимают покраснения.

Кроме уходовых средств и массажа роллером, я также слежу за своим положением во время сна, так как со сном связана одна из моих параной. У нас в семье очень хорошие гены, и даже моя бабушка, которой 78 лет, выглядит отлично, у нее почти нет морщин, кроме той стороны лица, на которой она спит. Поэтому я всегда сплю на спине. Меня часто спрашивают, как я это делаю. Я давно начала контролировать себя во сне, теперь это вошло в привычку и дается легко. Обычно, в какой позе я ложусь в такой и просыпаюсь. Бывает, если я не успеваю сделать укладку волос с утра, я делаю ее вечером, ложусь спать и сплю настолько аккуратно, что когда я просыпаюсь укладка не распадается.

О макияже

Для начала я наношу крем-флюид Guerlain Meteorites Oxygen Care Moisturizer & Radiance Booster. Этот флюид подходит как база под макияж, у него легкая текстура, а перламутровые частицы оставляют яркое сияние. Мое любимое тональное средство, специально разработанное под азиатский тип кожи - это Lancôme Absolue Sublime Rejuvenating Essence Foundation. Я считаю это средство прорывным, так как оно выступает не только в роли декоративного средства, но и уходового. Эта эссенция состоит на 45 % из активных ингредиентов и эфирных масел, отвечающих за уход кожи и её омоложение.

Поверх тона я наношу финишную пудру. Если мне понравился продукт, то я могу покупать его на протяжении многих лет, так получилось с пудрой от Guerlain, Meteorites Perles. Она выходит в форме мелких шариков пастельных оттенков, где каждый выполняет свою особую функцию. Розовый освежает цвет лица, нежно-зеленый скрывает покраснения, сиреневый отражает свет, белый осветляет, а золотистый придает гармоничное сияние. Вторая пудра, которая мне очень нравится - Rodial, Instaglam Compact Deluxe Illuminating Powder. Она многофункциональная и упакована в очень красивый кейс из металла и кожи. Также пользуюсь Contouring Powder от того же бренда. В дни, когда мне не хочется наносить тон, я использую только консилер от Lancôme Teint Idole Ultra Wear, чтобы убрать точечные покраснения и синяки под глазами.

Акцент я предпочитаю делать на губах и глазах. Часто пользуюсь яркой помадой, из оттенков больше всего люблю холодный красный, сливовые оттенки и грязно розовый, например, предпочитаю матовую Tom Ford в цвете Pussycat. Для глаз чаще всего выбираю теплые оттенки из палетки Too Faced Chocolate Bonbons, Urban Decay BackTalk, Modern Renaissance от Anastasia Beverly Hills и Amazonian Clay от Tarte. Все эти тени хорошо ложатся, не осыпаются и имеют потрясающий пигмент.

Я люблю эффект кукольных глаз, как в эпоху шестидесятых, поэтому тщательно прокрашиваю верхние и нижние ресницы тушью Benefit Roller Lash. Для ровного тона важны правильные кисти. Я предпочитаю синтетические кисти, так как в них нет чешуек, а это значит, что продукт не будет в них забиваться. Мои любимые кисти делают Kat Von D и Zoeva. Брови я подкрашиваю карандашом precisely, my brow pencil и гелем для бровей gimme brow от Benefit.

Об экспериментах и перевоплощениях

Экспериментировать с внешностью я начала довольно рано, когда еще училась в школе. В пятом классе мой папа сам предложил сделать мне мелирование, тогда это было модно, в итоге он сводил меня на окрашивание. С тех пор я начала экспериментировать с цветом волос и длиной. Когда-то у меня были длинные волосы, потом я остригла их коротко, позже стало модно делать цветное окрашивание - я попробовала светло-розовое, омбре и так далее. Ко всем моим преображениям мои родители относятся очень спокойно. Единственный раз, когда моя мама немного расстроилась, это когда я сделала первую татуировку, но не из-за каких-то моральных или религиозных причин, а больше из-за того, что татуировка подразумевает контакт с кровью. А так мои родители даже сами периодически отправляют мне фотографии интересных причесок, стрижек и окрашивания.

В целом, если говорить об образах, я думаю, что люди должны выглядеть так, как им комфортно. Я считаю, что естественный образ - это тоже очень красиво, и с уважением отношусь к тем, кто не клеит ресницы и не любит наносить макияж. Но лично мне нравится перевоплощаться, днем быть в одном образе, а вечером полностью изменить его, сделать стрелки оранжевого цвета, нанести желтые тени. Я занимаюсь искусством и для меня макияж - это продолжение моей деятельности.

Бьюти-провалов у меня ещё не было. Все, что я делаю со своей внешностью мне нравится в тот момент, когда я это делаю. Конечно, проходит время, мода меняется, и я начинаю думать "боже, зачем я это сделала?". Но я не считаю это провалом или ошибкой, скорее считаю, что в таких случаях большую роль играют перемены в трендах, они влияют на наше восприятие себя. Смену трендов не остановить, поэтому я не волнуюсь по этому поводу. Также у меня расслабленное отношение к декоративной косметике, цвету волос и неинвазивным процедурам. Ведь косметику можно смыть, а волосы отрастить, перекрасить, тут можно ошибаться и пробовать разные вещи. Вместо привычного smokey eyes в бежевых тонах, можно сделать макияж в неизбитых цветах. Максимум, что может случиться - вам придется это смыть, если вам не понравится, а это не так уж и страшно.

В ближайшее время я не планирую кардинальные перемены - меня все сейчас устраивает. Я не загоняю ни себя, ни других в рамки - правил как таковых нет, и я не думаю, что стоит слушать советы а-ля "если у вас грушевидная фигура, вам нельзя носить это". Мне тоже говорили что-то похожее, когда я хотела покрасить волосы в розовый, якобы мои глаза будут выглядеть опухшими. Как видите это не так - я думаю здесь главное найти подход, и подобрать правильную технику, подходящую именно вам.

Об окрашивании и советах по уходу за волосам

Я уже 5 лет делаю цветное окрашивание волос и мне кажется я перепробовала все оттенки, цвета и комбинации. Я впервые осветлила волосы в 11 классе и поняла, что это я. Теперь даже когда я отдыхаю от цветного окрашивания - я просто хожу с блондом. В силу моего возраста, я не делаю какие-либо противовозрастные процедуры, но уделяю очень много внимания уходу за волосами. За моими волосами стоит один человек - Ольга Бабич. Я - настоящий фанат креативного окрашивания и часто меняю образы, поэтому для меня очень важно использовать самую качественную продукцию. На данный момент у L'Oréal Professionnel нет конкурентов. Чтобы добиться цветного окрашивание как у меня, волосы необходимо осветлить до определённого уровня и этот процесс сам по себе вреден, но как оказалось при адекватном уходе можно снизить вред до минимума. Например, раз в неделю я делаю процедуру L'Oréal Power Mix - это уход, который обеспечивает сияние, гладкость, восстановление и укрепление.

Дома я использую шампунь и кремовую маску L'Oreal Professionnel Serie Expert Absolut Repair Lipidium Gold Quinoa + Protein для интенсивного восстановления изнутри. Также использую спрей из той же линейки, который является эмульсией укрепляет и защищает волосы как изнутри, так и снаружи. Средства приятно пахнут и выглядят, как жидкое золото. Их формула, усиленная экстрактом зерен золотого киноа и пшеничными протеинами, мгновенно восстанавливает структуру поврежденных волос.

Мой бьюти-совет для осветленных волос - это не использовать масло для волос. Масла для волос состоят из молекул, которые не растворяются в воде и не проникают внутрь волоса, образуя пленку. Пленка снаружи волоса блестит, поэтому эффект от масла исключительно визуальный. Масло для волос - тональный крем на проблемную кожу. Оно может замаскировать проблему, но не устранить её причину. Также масло отталкивает влагу, что ещё сильнее сушит волос. Волосы надо питать изнутри. Волосы - это ороговевшая ткань, их на самом деле невозможно лечить, так как это не живой организм, правильнее будет сказать, что их надо восстанавливать. Правильнее восстанавливать волосы с помощью эмульсий. Эмульсия - это жировые компоненты, растворенные в воде, которые с легкость проникают внутрь волоса.

Еще одна ошибка при уходе за волосами - это количество и качество мытья. Шампунь надо наносить и смывать не менее двух раз при одном мытье - нанести и смыть, затем ещё раз нанести и ещё один раз смыть. Другая ошибка - наносить кондиционер и маску на мокрые волосы прямо в душе. Чтобы маска и кондиционер были эффективными, надо убрать влагу или как минимум отжать волосы полотенцем. Нанося эти продукты сразу после шампуня на мокрый волос, вы разбавляете продукт, тем самым делая его неэффективным. Вы же не будете наносить крем на мокрое лицо, с которого стекают капли воды - такой же принцип работает и с волосами.

Я не выхожу из дома без укладки, мою и укладываю волосы только в салоне через день. Раньше когда у меня были длинные волосы я не ходила в салон так часто, но убрав длину столкнулась с проблемой - если их не уложить, они будут торчать во все стороны. Сразу после укладки закрепляю начес и укладку лаком, иногда могу добавить пудру для волос Volumising Powder от L'Oreal, если ее нет, то можно просто использовать любой сухой шампунь. Фиксирую лаком для волос Tigi Bed Head Masterpiece Hairspray.

О парфюмах

Больше всего люблю пудровые и цветочные ароматы. Я стараюсь пользоваться одним ароматом, пока он не закончится и только потом покупаю новый флакон. Если мне нравится аромат, то я использую его как и на каждый день, так и по особым случаям. Очень люблю ароматы Guerlain Royal Extract (первая версия которого была выпущена в 1828, после чего была снова выпущена специально для Harrods London). Также мне нравятся Narciso Rodriguez for her, Art Addict от Roads, Lilac Love от Amouage, Contre Moi от Louis Vuitton, Gypsy Water от Byredo и Fucking Fabulous от Tom Ford.

О теннисе и интервальном голодании

Мой любимый вид спорта - это теннис. Занимаюсь им с 11 лет, стараюсь не пропускать тренировки и ходить как минимум 3-4 раза в неделю по 1,5-2 часа. Был период, когда я могла ходить каждый день. Но я не всегда успеваю попасть в свое окно, особенно в зимнее время, так как закрытых кортов у нас не так много. В летнее время я стараюсь ходить чаще. Я занимаюсь теннисом не для фигуры, я настоящий фанат этого спорта. Я смотрю теннис и специально летаю на матчи.

Я не сижу на диетах, но стараюсь питаться правильно и очень редко ем красное мясо и курицу. Я никогда не завтракаю, с детства, и родители меня не заставляли есть. Оказалось, что я уже давно, неосознанно, питаюсь по системе IF (интервальное голодание). Первый приём пищи у меня примерно в 14:00, а последний в 19:00-20:00. Я не ем перед сном и как только чувствую, что чувство голода пропало - я сразу перестаю есть и оставляю еду на тарелке. Раньше мне было стыдно за это, теперь я просто забираю еду с собой - это помогает держать вес. Моя плохая привычка - поздно ложиться. Как бы я не старалась я ложусь спать после 12, по какой-то причине я всегда чувствую прилив энергии после 10 ночи, поэтому и просыпаться рано не всегда получается. Но во всем остальном я очень дисциплинирована.