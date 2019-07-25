Перед зеркалом: Меруерт Абдир о дисциплине в уходе и медитации

На этой неделе героиней рубрики "Перед зеркалом" стала основательница казахстанской версии BURO. Меруерт Абдир. Меруерт подробно рассказала нам о своем уходе и любви к бьюти гаджетам, а также поделилась мнением о ЗОЖ и модных диетах. Помимо любимых средств и регулярных ритуалов, мы узнали какие именно процедуры, мантры и физические упражнения помогают нашей героине оставаться дисциплинированной и всегда ухоженной, несмотря на детей и загруженный график.

Об утреннем уходе

Каждый день я придерживаюсь режима - ложусь в одно время и встаю всегда в 6 утра. В уходе за собой я также очень дисциплинированна. Я люблю делать всё по плану. Если вдруг что-то пропустила или вообще ничего не сделала из-за обыкновенной лени, потом сижу и думаю об этом целый день.

Я подвержена отечности, поэтому часть моего ухода направлена на решение именно этой проблемы. Если с утра отек небольшой, то я пользуюсь маской для нижних век от 111Skin. После использую массажеры Rosebuds под глаза от Angela Caglia, которые держу в холодильнике. Если отек уж очень сильный добавляю в уход кубики льда. После иду в душ, где я всегда держу Blithe Soothing & Healing Green Tea Splash Mask, так как в душе легче всего ее нанести. Маска здорово освежает лицо. Мой последующий уход зависит от дня недели. В рабочие дни я обязательно пользуюсь сывороткой от Dr. Barbara Sturm Air Pollution Drops и смешиваю с SPF средством, после наношу увлажняющий крем тоже от Dr. Barbara Sturm. Если это выходной день, и я провожу его дома, то пользуюсь только сывороткой Dr. Barbara Sturm Calming Serum и вышеупомянутым кремом. Я никогда не выхожу из дома, не уложив волосы, укладываю волосы всегда сама, в салоны не хожу. В этом мне помогают средства от Ouai. После укладки я пользуюсь декоративной косметикой, но по настроению. В мэйкапе я предпочитаю естественность. Обычно, это ВВ крем и пудра, подкрашиваю брови и наношу гель, чтоб волосы не торчали в разные стороны. Если есть настроение, подкрашиваю глаза - внутреннее веко черным или синим карандашом, а ресницы подготавливаю Phyto-Medic Eyelash Enhancing Serum от LashFood, после использую тушь Conditioning Drama Mascara этого же бренда.

О вечернем уходе и косметологии

Основная часть моего ухода за лицом и телом начинается перед сном. Это мое любимое времяпровождение - в ванной, после того как я уложила детей спать. Начинаю я с полного очищения лица и шеи, для меня это так же важно, как и чистка зубов. Насколько бы я не устала, я смываю с себя "весь день" прибором BeGlow Cleansing Brush, гаджет справляется с умыванием лучше. Потом массажным роллером Nurse Jamie работаю над лицом, во время этого я ставлю какую-нибудь песню и завершаю только когда она закончится. После я использую разные маски, они у меня на все случаи жизни. На ночь наношу только сыворотку. Ресницы и брови мажу маслом BBB London Brow Nourishing Oil и Luscious Lash Оil, особенно если красилась днем. У меня очень сухие губы, поэтому обязательно наношу бальзам для губ, у меня их много, и они у меня везде - в сумочке, в ванне и на прикроватной тумбе. Я обязательно прохожу массажной щеткой от Aromatherapy Associates по всем проблемным зонам тела, фокусируюсь на ногах и дополнительно массажирую эту зону роллером от Sarah Chapman Skinesis Bodylift. Роллер помогает разогнать лимфу. Далее я уделяю несколько минут волосам, расчесываю их так, как это делали женщины раньше, сидя перед зеркалом. Мой вечерний ритуал я заканчиваю за чтением книги.

Средства я меняю периодически, в зависимости от состояния кожи. Например, если начинают появляться прыщики на лице я подключаю Dr. Sebagh Breakout Cream в свой уход, в противном случае - выдавливаю их. От этой привычки я стараюсь избавиться.

Я хожу к косметологу один-два раза в неделю на уходовые процедуры от Intraceuticals - пилинги, маски и другие процедуры. На чистку - раз в два или три месяца. Еще делаю RF lifting - это процедура для омоложения и улучшения состояния кожи лица, при помощи радиоволн. Из проблем - у меня жирная кожа и расширенные поры. Я пробовала много разных технологий по сужению пор, но в конечном итоге поняла, что лазерные аппараты лучше всего с этим справляются. Ходить на лазерные процедуры надо постоянно, что пока у меня не получается, но я хочу уже всерьёз заняться этой проблемой.

Об экспериментах

Как-то пыталась покрасить волосы в светло-серый цвет. Мне очень нравится Сара Харрис, редактор Vogue UK, я была вдохновлена именно ей. К сожалению, ничего не вышло. Цвет волос получался то зелёным, то фиолетовым, в итоге волос совсем испортился и пришлось всё отстричь. Но об этом я не жалею, так как всегда этого хотела. Рано или поздно сделала бы. Было весело. Думаю каждая девушка периодически хочет кардинально измениться. Я уже давно хочу подстричься совсем коротко, но решиться никак не могу. Все-таки есть страх перед изменениями такого рода.

О здоровом образе жизни

Я всю жизнь занималась спортом, с тренером и без, 10 лет бегала. Недавно начала заниматься йогой и поняла, что это моё. В йоге мне нравится работа над телом и сознанием. Еще я учусь медитировать. Питаюсь я умеренно, в основном раздельно. Не пью БАДы или витамины. Я стараюсь вести здоровый образ жизни, но без фанатизма - от меня не услышишь вещей вроде "надо есть только авокадо и всё должно быть без глютена". В целом, ем то, что нравится. Не ем только то, что не переносит мой организм и почти никогда не завтракаю. Ужинаю за 3-4 часа до сна. Все лёгкое, в маленьких порциях. Я научилась отличать голод от аппетита, поэтому не ем если не хочу, даже если это время обеда или ужина.

О мудрости, пришедшей с опытом

Со временем я поняла, что самое главное любить свое тело, принимать все изъяны и потом только начинать работать над ними. Я считаю, что если за собой ухаживать - тело будет благодарным. Я верю в мантры, сейчас самая точная для меня это цитата Габриэль Шанель: "Не бывает некрасивых женщин. Бывают ленивые". Поэтому, какой бы уставшей я не была, время на красоту и уход я выделю. Вторая важная для меня цитата: "Заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет". Следовать этим мантрам мне помогают йога и медитации.