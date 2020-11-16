Перед зеркалом: Малика Берсугурова – о розацеа, шелковых наволочках и пользе кипяченой воды

Текст: Buro247.kz

Наша новая героиня - управляющий партнер брендов Furla, Hackett, Harmont&Blaine и Coccinelle - Малика Берсугурова. Она рассказала о плюсах плазмолифтинга, своих планах переплыть Босфор и том, как справилась с розацеа. Как бьюти-энтузиаст со стажем, Малика также поделилась любимыми средствами по уходу за кожей и волосами и способом предотвращения появления заломов на лице во время сна.

Об уходе за лицом, телом и волосами

При подборе уходовых средств я успела совершить кучу ошибок - не придавала значения составу косметики, выбирала по рекомендациям, следуя логике “если всем нравится, то и мне подойдет”. Из всех средств, купленных мной по совету знакомых, блогеров и косметологов, можно было собрать солидный ассортимент для небольшого бьюти-магазина. Еще я полагала, что если кожа не горит, значит средство не работает. Ошибочно определила свою кожу как жирную и сушила ее чем только можно. Сейчас ситуация противоположная. Нужно отдать должное Асель Машановой и Хади за проделанную ими на местном бьюти-рынке работу. Благодаря им, многие, включая меня, начали обращать внимание на состав и отказались от бесполезных уходовых средств сегмента люкс.

У меня комбинированная и чувствительная кожа, поэтому мой уход - максимально простой и щадящий. Очищающий гель от iS Clinical бережно смывает косметику, а эмульсия того же бренда уплотняет кожу. Днем я увлажняю кожу кремом Magic Cream от Charlotte Tilbury - с ним макияж смотрится живым и свежим, плюс, крем содержит солнцезащитный фактор. Вечером использую Lotion P50W от Biologique Recherche, обеспечивающий мягкую эксфолиацию, и увлажняющий крем от Elemis. Дважды в неделю пользуюсь гидрогелевыми масками от Dr.Jart+ и Erborian.

Эмульсия iS Clinical Очищающий гель iS Clinical Лосьон Biologique Recherche Скраб для тела Elemis Масло для тела Elemis Дневной крем Charlotte Tilbury Румяна Dolce & Gabbana Тональный крем Tom Ford Бронзер Westman Atelier Масло для тела Ligne St Barth Шампунь Oribe

Для волос использую шампунь, кондиционер и масло из линии Gold Lust от Oribe, а пару раз в неделю - маску с авокадо от Rated Green. Мой любимый гаджет для волос - стайлер Dyson. Он помог улучшить качество волос. Из средств для тела обожаю гель для душа от Grown Alchemist, солевой пилинг от Elemis и масло St Barth. Как ни странно, состояние кожи и волос во многом зависит от того, на чем мы спим. Поэтому советую вложиться в хорошую наволочку. В идеале — шелковую. Хлопок впитывает влагу, “вытягивая” ее из кожи, а складки ткани могут “отпечататься” на коже.

О любимой косметологической процедуре

Раз в месяц я хожу к косметологу на чистку, раз в год прохожу курс плазмолифтинга. Эту процедуру впервые попробовала 2 года назад и считаю, что это одно из самых больших открытий в косметологии. Процедура абсолютно безопасна, поскольку для инъекций используется собственная плазма крови, обогащенная тромбоцитами, а они, как известно, отвечают за регенерацию и рост тканей. Эффект заметен через неделю-две: выравнивается цвет лица, подтягивается овал - за счет выработки коллагена и эластина, кожа становится более плотной, увлажненной, исчезают следы от сосудов и пигментные пятна. Процедура также хорошо борется с акне.

О розацеа

У меня не было проблем с кожей до прошлого года, когда появилась сыпь периодического характера. Оказалось, так проявляет себя розацеа. Пришлось окунуться в проблему и прочесть огромное количество информации. Точные причины развития розацеа пока не установлены. Известно, что это хроническое заболевание, и все, что можно сделать - добиться максимально долгой ремиссии.

Полагаю, что появление розацеа было связано с частыми перелетами, переживаниями, ненормированными сном, питанием и, в целом, режимом, а также дефицитом каких-то витаминов. Могу точно сказать, что проблему надо решать комплексно - как снаружи, так и изнутри. На момент первого появления сыпи я жила в Москве. Московские магазины располагают широким ассортиментом космоцевтики, я скупила практически все бестселлеры - карбоновые пилинги, маски, аптечные мази; успела “обжечь” кожу ретинолом. Однако розацеа сошла на нет лишь после изменений в моем образе жизни. Сейчас я даже рада ее возникновению - я наконец-то взялась за свое здоровье, сдала все анализы и обнаружила проблемы с кишечником. В итоге исключила лактозу, минимизировала количество кофе, стала меньше нервничать и больше прислушиваться к своему организму.

О декоративной косметике

Так же, как и в уходе, в макияже я перепробовала все. В детстве, когда наблюдала за тем, как мама наносит сдержанный макияж, искренне недоумевала: «Как можно так краситься, когда есть столько красивых, разноцветных теней и помад?» Позже уже восхищалась работами Гоар Аветисян. Мне нравился этот чуть ли не сценический макияж со стрелками, плотным тоном и сумасшедшим контурингом. Теперь жалею, что раньше ежедневно пользовалась плотным тональным кремом. К счастью, его использование на качестве кожи никак не сказалось.

Сейчас я крашусь минимально. Предпочитаю использовать легкий ВВ-крем, бронзер Westman Atelier, в составе которого имеются гиалуроновая кислота и масло жожоба, и румяна Dolce & Gabbana. Обожаю помады и блески - их у меня очень много. Из любимых - помады Tom Ford в темно-красных оттенках.

О расслаблении

Я расслабляюсь только в кругу семьи, а восстанавливаюсь у воды. Обожаю принимать ванну, посещать спа, а если уезжаю в отпуск, то поближе к морю. Раз в неделю разрешаю себе ничего не делать, отключить телефон и забыть об обязанностях. Успокоиться, замедлиться, отдышаться. Это искусство “ничегонеделания” - La Dolce Far Niente.

Кондиционер Oribe Масло для волос Oribe Маска для волос с авокадо Rated Green Спрей для волос с морской солью Artego Touch Парфюм Amouage Love Touberose Маска гидрогелевая Dr.Jart+ Маска Erborian Помада темно-красного оттенка Tom Ford Revive Active Cтайлер Dyson Скребок Гуаша

О спорте и особенностях питания

Мой образ жизни изменился благодаря карантину. Темп жизни замедлился, я стала больше времени проводить на свежем воздухе и посвящать себе. Не так давно занялась бегом и плаванием. Бегаю не профессионально, с собакой. Для меня это - время уединиться, размяться и подумать. Плаванием занимаюсь с перерывами около двух лет. Я - абсолютно не спортивный человек. Чтобы вы понимали, в школе уже первого сентября у меня было готовое освобождение от физкультуры на весь год. Зато, когда дело касается достижения целей, я - упрямая. А цель есть - переплыть Босфор.

Я рада, что все-таки пришла к спорту и полюбила его, не только из-за того, что это правильно и красиво, но и потому, что он помогает организму выдерживать мои наполеоновские планы и нагрузки. Во время спорта я настраиваюсь на рабочий день, собираюсь с мыслями.

В своем рационе я отказалась от лактозы, кофе разрешаю себе один раз в неделю, постепенно отвыкаю от сладкого. Ем один раз в день, мне так комфортнее - лучше себя чувствую и хорошо сплю. И ем не потому, что пришло время обеда, и не затем, чтобы что-то отправить в желудок, а по желанию. К выбору еды подхожу тщательно. По рекомендации своего врача пью только кипяченую воду. Сначала задавалась вопросами: "А как же талая вода с альпийских гор? Или вода, насыщенная кислородом и/или ионами серебра?" Но так как совет я получила от доктора наук, спорить с ней не стала, приняла как факт. Основная польза кипяченой воды - очищение организма от шлаков и токсинов. Кипятить ее необходимо не более одного раза. Вода становится мягкой, что помогает пище лучше усваиваться, стимулирует обмен веществ, улучшает работу мозга.

Хотелось бы процитировать любимую Коко Шанель: “В двадцать лет женщина имеет лицо, которое дала ей природа, в тридцать - которое она сделала себе сама, в сорок - которое она заслуживает”. И от себя добавить: лучше не ждать до 30 и как можно раньше начать следить за своим здоровьем.