Перед зеркалом: Магамед Хажалиев о медитациях и правильном питании

Нашу рубрику "Перед зеркалом" продолжает креативный директор Billboard video и основатель бренда одежды CLO Магамед Хажалиев. Он рассказал о том, как ухаживает за непослушными волосами, поддерживает вес и борется с кофейной зависимостью..

Об уходе за кожей и секрете ее здоровья

Каждое утро я просыпаюсь в шесть утра, чтобы успеть все сделать до обеда, так как последнее время у меня очень загруженный график. В мою утреннюю рутину входит минимальный уход за собой. Утром я использую очищающее средство от Grown Alchemist и солнцезащитный крем Bioderma если солнечно. Если моя кожа нуждается в увлажнении, то я пользуюсь интенсивным увлажняющим кремом от Clinique. Вечером, у меня такой же уход, что и утром, только без солнцезащитного крема. Средства мне подбирает жена, она лучше знает, что мне подходит и что нет. Я полностью доверяю ей и не лезу в эти дебри. Сейчас из-за холода мне приходится пользоваться увлажняющим кремом для рук от Pyunkang Yul. Из уходовых процедур я только делаю маникюр раз в месяц и хожу в барбершоп.

У меня нет проблем с кожей, к косметологам я не хожу. Если и выскочил прыщ, то на помощь также придет жена со своими мазями. Я не противлюсь этому, так как все средства работают. Все положительные изменения, которые касаются питания, кожи и ухода за организмом в целом - ее заслуга. Также я слышал, что эмоциональное состояние и здоровье кожи взаимосвязаны. Стараюсь не волноваться по пустякам и у меня это получается, возможно поэтому у меня не бывает головной боли и проблем с кожей.

О медитациях и кардио

За своей внешностью и здоровьем мы следим вместе, поддерживаем правильное питание и режим. Она же привела меня к медитациям, когда у меня был сложный период на работе. Сейчас я прохожу полные циклы йоги по 90 дней и медитирую непрерывно по 30-40 минут в день. Если точнее, то я стараюсь практиковать Иша Крийю. Так у меня появилась идея съездить в Индию на 7-дневное молчание, но пока что я не готов к этому, так как мне приходится пропускать медитации из-за работы и сильной загруженности.

Я не большой поклонник силовых тренировок и тренажерных залов, я много раз пытался ходить в зал, но меня хватало только на месяц. Поддерживаю фигуру и здоровье тренировками на улице или дома, если погода не позволяет упражняться под открытым небом. Большая часть моих тренировок состоит из кардио нагрузок и длится примерно час. Кардиотренировки помогают мне поддерживать вес.

Почему я занимаюсь только кардио? Я склонен к полноте и так я контролирую свой вес. Примерно пять-шесть лет назад я весил 97 килограмм при росте 184 см. Но удивительно то, что я похудел не благодаря кардиотренировкам или диетам, это произошло само собой - я захотел и похудел до 66 килограмм за шесть месяцев. Мое ментальное похудение - единственное глобальное изменение в плане внешности. Тогда я жил один в США и у меня не было возможности следить за питанием, пропал аппетит, может быть это и послужило похудению. Когда вернулся многие меня не узнавали. Сейчас я держу вес в районе восьмидесяти килограммов.

Раньше я мог работать допоздна, пойти на тренировку и лечь спать под утро. Я понял, что это нездоровый режим и дальше будет хуже, поэтому сейчас я стараюсь в крайнем случае тренироваться до девяти вечера. По этим же причинам, мы в семье работаем над гигиеной сна. Минимум за два часа до сна мы пытаемся поддерживать тишину дома, максимально ограничиваем экранный свет и любой другой контакт с гаджетами, а когда ложимся спать, то обеспечиваем полную темноту.

Об уходе за непослушными волосами

Я сильно не задумываюсь о своей внешности. Недавно я сделал эксперимент - побрился налысо, но я бы не назвал этот эксперимент удачным и больше этого не повторю. Иногда мне хочется наоборот отрастить волосы, но для этого мне не хватает терпения. Они у меня непослушные, поэтому я использую разные средства для стайлинга. Например, раньше я пользовался воском для волос от Mr Natty, сейчас я перешел на пасту от казахстанского бренда Chop-Chop. Также у меня есть специальное масло для фиксации и придания формы бороде. Раз в месяц я хожу в барбершоп, в одну процедуру входят коррекция бровей, бороды и стрижка. Я уже два года не брился, поэтому я не пользуюсь кремами после бритья, а между походами в барбершоп пользуюсь классическим триммером от Scarlett.

О правильном питании и вредных привычках

Я не придерживаюсь определенной диеты, ем два с половиной раза в день. Утром я ем больше всего, обедаю дома, вечером что-то легкое - салат или смузи. Мы с женой не едим молочную продукцию, так как она следит за кожей, в нашем постоянном рационе присутствуют крупы, чиа, нут, очень много зелени и овощей. Также помимо молочных продуктов мы полностью исключили мучные изделия, так как на мне это сразу отражается в виде лишних килограммов. Еще мы сами готовим смузи, не покупаем готовые. После постепенного перехода на вкусную здоровую домашнюю еду я стал остывать к жареному, но опять же, мне кажется, здесь все связано с самоконтролем. Я принял решение следить за своим питанием и все остальное стало даваться легче. Витамины и БАДы мне рекомендует жена, у нее их много и какая-то часть достается мне - в частности, омега-3 и железо.

Как таковых вредных привычек у меня нет, я не употребляю алкоголь, не курю. Мне кажется, моя главная вредная привычка заключается в том, что я стал жутко неусидчив. Нехватку терпения и внимания я пытаюсь побороть медитациями. Иногда мне кажется, что я пью слишком много воды - примерно 15 стаканов день. Водой сейчас я пытаюсь не только восполнить баланс влаги, но и отвыкнуть от кофе. Когда я работал в архитектурном бюро, сильно им увлекся. Сейчас я заменяю кофе стаканом воды.