Перед зеркалом: Мадина Бекжигитова – о фейсбилдинге, необходимости в спорте и психосоматике веса

Текст: Buro247.kz

Наша героиня - профессиональный танцор и преподаватель Мадина Бекжигитова. Мы поговорили с ней о фаворитах декоративной косметики, фейсбилдинге, лучшем средстве для очищении скальпа и о том, почему она разделяет прием жидкости и еды. Мадина также поделилась своими мыслями на счет психосоматики излишней худобы, связи между спортом и лучшем понимании своего тела.

Про уход за лицом

К 29-ти годам я наконец-то нашла идеальное комбо по уходу за кожей лица. Практически все средства - от Dior, хотя раньше этот бренд меня ничем не привлекал. Мой уход стандартен: средство для умывания (иногда со специальной щеточкой), лосьон, сыворотка, кремы для лица и зоны вокруг глаз, бальзам для губ. Завершающий этап - увлажняющий флюид Capture Dreamskin Care & Perfect, который можно использовать вместо крема, но я наношу и то, и другое. В последний раз я решила поэкспериментировать и купила обычное очищающее средство от Garnier. В целом, после умывания кожа чувствовала себя комфортно. До этого пользовалась средствами от Dr.Jart+ и Clinique. Поняла, что самые важные факторы - это увлажняющие свойства средства и текстура, которая должна быть густой (походить на молочко). Иногда использую маски для лица и зоны вокруг глаз, обожаю маску Eye Сontour Mask от Sisley.

На этапе нанесения сыворотки я делаю гимнастику для лица, а после нанесения крема массажирую лицо и шею. Узнала про фэйсбилдинг на инстаграм-странице специалиста Анастасии Бурдюг. Начала заниматься по ее упражнениям, сейчас же использую упражнения и технику Анны Мельниковой (также в Инстаграме).

Средства подбирала методом проб и ошибок. Определяла какая у меня кожа, в чем она нуждается и так далее. Сейчас уже лучше понимаю, что мне подходит, а что нет просто по свойствам продукта, его текстуре и прочему. Моя кожа обезвоженная, но не проблемная (или я какие-то аспекты за проблемы не принимаю). Косметологов не посещаю, правда, хочу ввести это в привычку - время от времени ходить на процедуры (чистки, пилинги, массаж). В идеале, тело тоже хотелось бы время от времени баловать массажем.

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Про макияж и творчество

Сейчас декоративную косметику использую очень редко, для меня это скорее один из инструментов творчества, нежели повседневная необходимость. Я питаю особую любовь к макияжу (в прошлом работала визажистом), поэтому иногда люблю краситься и создавать разные образы, наслаждаясь самим процессом. Из декоративной косметики для меня лучшие: консилер от Clarins, красная помада Givenchy Le Rouge Mat в оттенке #329 и тушь от Clinique. Еще люблю спреи для лица Fix+ от MAC и Floral Spray Mist от Sisley.

Раньше я наносила макияж, чтобы «улучшить» свой внешний вид. С возрастом принимаешь свою внешность, соответственно желание «менять» ее с помощью косметики отпадает. Теперь я предпочитаю эффективную сыворотку для лица самому крутому тональному крему. Считаю, что при правильном уходе тональный вовсе не нужен.

Парфюмом пользуюсь лет с 15-16, но идеальный и постоянный аромат пока не нашла. Как и у многих, разные ароматы соответствуют разным периодам моей жизни, на данный момент - это Hermès Eau de Citron Noir.

Про уход за телом и волосами

Что касается ухода за телом, я наконец-то приобрела щетку для сухого массажа. Это невероятный кайф для тела и заряд бодрости на весь день. Обязательно использую крем для тела - без него жить не могу, как и без пемзы для стоп. Идеальный крем для тела пока не нашла. Для меня важны текстура, аромат и питательные качества. Когда есть время и настроение превратить принятие душа в ритуал, принимаю контрастный душ.

Хотелось бы больше времени уделять уходу за волосами. Стандартно использую шампунь, бальзам для волос и масло для кончиков от InSight. Периодически использую скраб для кожи головы от Davines, он отшелушивает мертвые клетки кожи, оживляет волосы и освежает скальп. Иногда по утрам делаю массаж головы щеткой для волос Tangle Teaser.

Про необдуманные эксперименты

В один прекрасный день проснулась с диким желанием обесцветить волосы и пошла в ближайший более или менее прилично выглядящий салон. Если бы я могла повернуть время вспять, я бы так не поступила или подошла бы к вопросу более внимательно и осознанно. Возможно, зря я это сделала, зато удовлетворила потребность в экспериментах с волосами. А вот присинг носа я обдумывала достаточно долго и о нем ни капли не жалею. Пирсинг стал частью меня, иногда я его даже не замечаю.

Про режим дня и спорт как способ понять себя

Со спортом я всегда дружила, в школе три года занималась художественной гимнастикой и около пяти лет - дзюдо. Дзюдо я занималась достаточно серьезно, входила в сборную Казахстана и стабильно участвовала в соревнованиях различного масштаба. Поэтому я не представляю свою жизнь без спорта. Иногда я занимаюсь силовыми тренировками, иногда - йогой. Кстати, после дзюдо случилось мое знакомство с современными танцами, и так сложилось, что я по сей день с ними не расстаюсь - это стало моей профессиональной деятельностью. Танцы сильно повлияли на мои взаимоотношения с телом - я лучше чувствую его общее состояние, свои мышцы, суставы. Еще глубже ощущать мышцы, связки, позвоночник мне помогла йога.

Режим дня оставляет желать лучшего - я ложусь спать поздно и встаю, соответственно, не рано. Сплю в среднем по 7-8 часов, но выходит, что «здоровые» часы сна я пропускаю. Конечно, раньше начатый день позитивно отражается на моем самочувствии и продуктивности в течение дня. Но еще важнее для меня - высыпаться, иначе я становлюсь раздраженной, слабой, слишком уязвимой. В таком состоянии я не могу быть полезной для себя и для окружающего мира. Поэтому ищу золотую середину.

Про питание и отношение к своему телосложению

Питание у меня интуитивное - ем, что хочу. При этом меня в основном тянет на полезную еду. Благодаря обильному питью воды с утра через трубочку (чтобы пить маленькими глотками), я лучше стала ощущать свой желудок и кишечник, понимать когда им “хорошо”, а когда - “не очень”. Во время еды я не пью жидкость, в идеале - через полчаса после. Чаепитие является для меня отдельным приемом пищи. Даже если я ем фастфуд, колу пью чуть позже. При таком раскладе нет тяжести в животе после еды.

Помада Givenchy №329 Спрей для лица Mac Спрей для лица Sisley Скраб для кожи головы Davines Масло для укладки волос InSight Парфюм Eau de Citron Noir Hermès

Хочу глубже изучить питание, чтобы еще внимательней относиться к своему организму. Плюс, мне бы хотелось немного набрать массу. Я никогда не была склонна к полноте, возможно из-за постоянной физической активности. Я набирала вес, но набор массы происходил равномерно и гармонично.

Год или два назад я сильно похудела, осунулась и какое-то время комплексовала по поводу своего телосложения. Казалось, что я выгляжу костлявой, нездоровой и непривлекательной. Я читала о том, что по психосоматике излишняя худоба исходит от желания быть невидимой, не создавать окружающим неудобств своим присутствием. Как ни странно, именно так я себя и ощущала в то время.

В этот период каждый второй отпускал комментарии по поводу моей худобы, изъявлял желание накормить меня и намекал, что это не здорово. Я понимаю, что такие комментарии показывают заботу и переживания за меня. Но это только раздражало и усугубляло мои комплексы. Удивительно, что после того, как я забила на это и решила принять свой внешний вид, он постепенно пришел в норму.

Про расслабление

Если мне нужно расслабиться, я принимаю ванну, либо стою под душем (с головой), представляю как «грязь», негативная энергия смываются с меня, и я очищаюсь. Люблю дыхательные практики и медитации, иногда записываю свои мысли в блокнот, чтобы разгрузить мозг и вывести эмоциональный фон в состояние покоя. И, конечно, самые легкие способы избавления от негативной энергии - пение, рисование и танцы. В этом не обязательно быть профессионалом, главное - находиться в потоке.

В целом, я стараюсь прислушиваться к тому, что хотят мои тело и душа. Прежде всего начинать следить за собой нужно изнутри: что едим, пьем, как мы это делаем, о чем думаем, как разговариваем, какую энергию несем в себе. И необходимо понимать, что стандарты красоты - ограниченные и относительные. Здоровые и ухоженные кожа, волосы, зубы, ногти и наличие личностных человеческих качеств - вот, что по-настоящему красиво.