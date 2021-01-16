Перед зеркалом: Мадина Бекжигитова – о фейсбилдинге, необходимости в спорте и психосоматике веса
Текст: Buro247.kz
Наша героиня - профессиональный танцор и преподаватель Мадина Бекжигитова. Мы поговорили с ней о фаворитах декоративной косметики, фейсбилдинге, лучшем средстве для очищении скальпа и о том, почему она разделяет прием жидкости и еды. Мадина также поделилась своими мыслями на счет психосоматики излишней худобы, связи между спортом и лучшем понимании своего тела.
Про уход за лицом
К 29-ти годам я наконец-то нашла идеальное комбо по уходу за кожей лица. Практически все средства - от Dior, хотя раньше этот бренд меня ничем не привлекал. Мой уход стандартен: средство для умывания (иногда со специальной щеточкой), лосьон, сыворотка, кремы для лица и зоны вокруг глаз, бальзам для губ. Завершающий этап - увлажняющий флюид Capture Dreamskin Care & Perfect, который можно использовать вместо крема, но я наношу и то, и другое. В последний раз я решила поэкспериментировать и купила обычное очищающее средство от Garnier. В целом, после умывания кожа чувствовала себя комфортно. До этого пользовалась средствами от Dr.Jart+ и Clinique. Поняла, что самые важные факторы - это увлажняющие свойства средства и текстура, которая должна быть густой (походить на молочко). Иногда использую маски для лица и зоны вокруг глаз, обожаю маску Eye Сontour Mask от Sisley.
На этапе нанесения сыворотки я делаю гимнастику для лица, а после нанесения крема массажирую лицо и шею. Узнала про фэйсбилдинг на инстаграм-странице специалиста Анастасии Бурдюг. Начала заниматься по ее упражнениям, сейчас же использую упражнения и технику Анны Мельниковой (также в Инстаграме).
Средства подбирала методом проб и ошибок. Определяла какая у меня кожа, в чем она нуждается и так далее. Сейчас уже лучше понимаю, что мне подходит, а что нет просто по свойствам продукта, его текстуре и прочему. Моя кожа обезвоженная, но не проблемная (или я какие-то аспекты за проблемы не принимаю). Косметологов не посещаю, правда, хочу ввести это в привычку - время от времени ходить на процедуры (чистки, пилинги, массаж). В идеале, тело тоже хотелось бы время от времени баловать массажем.
Про макияж и творчество
Сейчас декоративную косметику использую очень редко, для меня это скорее один из инструментов творчества, нежели повседневная необходимость. Я питаю особую любовь к макияжу (в прошлом работала визажистом), поэтому иногда люблю краситься и создавать разные образы, наслаждаясь самим процессом. Из декоративной косметики для меня лучшие: консилер от Clarins, красная помада Givenchy Le Rouge Mat в оттенке #329 и тушь от Clinique. Еще люблю спреи для лица Fix+ от MAC и Floral Spray Mist от Sisley.
Раньше я наносила макияж, чтобы «улучшить» свой внешний вид. С возрастом принимаешь свою внешность, соответственно желание «менять» ее с помощью косметики отпадает. Теперь я предпочитаю эффективную сыворотку для лица самому крутому тональному крему. Считаю, что при правильном уходе тональный вовсе не нужен.
Парфюмом пользуюсь лет с 15-16, но идеальный и постоянный аромат пока не нашла. Как и у многих, разные ароматы соответствуют разным периодам моей жизни, на данный момент - это Hermès Eau de Citron Noir.
Про уход за телом и волосами
Что касается ухода за телом, я наконец-то приобрела щетку для сухого массажа. Это невероятный кайф для тела и заряд бодрости на весь день. Обязательно использую крем для тела - без него жить не могу, как и без пемзы для стоп. Идеальный крем для тела пока не нашла. Для меня важны текстура, аромат и питательные качества. Когда есть время и настроение превратить принятие душа в ритуал, принимаю контрастный душ.
Хотелось бы больше времени уделять уходу за волосами. Стандартно использую шампунь, бальзам для волос и масло для кончиков от InSight. Периодически использую скраб для кожи головы от Davines, он отшелушивает мертвые клетки кожи, оживляет волосы и освежает скальп. Иногда по утрам делаю массаж головы щеткой для волос Tangle Teaser.
Про необдуманные эксперименты
В один прекрасный день проснулась с диким желанием обесцветить волосы и пошла в ближайший более или менее прилично выглядящий салон. Если бы я могла повернуть время вспять, я бы так не поступила или подошла бы к вопросу более внимательно и осознанно. Возможно, зря я это сделала, зато удовлетворила потребность в экспериментах с волосами. А вот присинг носа я обдумывала достаточно долго и о нем ни капли не жалею. Пирсинг стал частью меня, иногда я его даже не замечаю.
Про режим дня и спорт как способ понять себя
Со спортом я всегда дружила, в школе три года занималась художественной гимнастикой и около пяти лет - дзюдо. Дзюдо я занималась достаточно серьезно, входила в сборную Казахстана и стабильно участвовала в соревнованиях различного масштаба. Поэтому я не представляю свою жизнь без спорта. Иногда я занимаюсь силовыми тренировками, иногда - йогой. Кстати, после дзюдо случилось мое знакомство с современными танцами, и так сложилось, что я по сей день с ними не расстаюсь - это стало моей профессиональной деятельностью. Танцы сильно повлияли на мои взаимоотношения с телом - я лучше чувствую его общее состояние, свои мышцы, суставы. Еще глубже ощущать мышцы, связки, позвоночник мне помогла йога.
Режим дня оставляет желать лучшего - я ложусь спать поздно и встаю, соответственно, не рано. Сплю в среднем по 7-8 часов, но выходит, что «здоровые» часы сна я пропускаю. Конечно, раньше начатый день позитивно отражается на моем самочувствии и продуктивности в течение дня. Но еще важнее для меня - высыпаться, иначе я становлюсь раздраженной, слабой, слишком уязвимой. В таком состоянии я не могу быть полезной для себя и для окружающего мира. Поэтому ищу золотую середину.
Про питание и отношение к своему телосложению
Питание у меня интуитивное - ем, что хочу. При этом меня в основном тянет на полезную еду. Благодаря обильному питью воды с утра через трубочку (чтобы пить маленькими глотками), я лучше стала ощущать свой желудок и кишечник, понимать когда им “хорошо”, а когда - “не очень”. Во время еды я не пью жидкость, в идеале - через полчаса после. Чаепитие является для меня отдельным приемом пищи. Даже если я ем фастфуд, колу пью чуть позже. При таком раскладе нет тяжести в животе после еды.
Хочу глубже изучить питание, чтобы еще внимательней относиться к своему организму. Плюс, мне бы хотелось немного набрать массу. Я никогда не была склонна к полноте, возможно из-за постоянной физической активности. Я набирала вес, но набор массы происходил равномерно и гармонично.
Год или два назад я сильно похудела, осунулась и какое-то время комплексовала по поводу своего телосложения. Казалось, что я выгляжу костлявой, нездоровой и непривлекательной. Я читала о том, что по психосоматике излишняя худоба исходит от желания быть невидимой, не создавать окружающим неудобств своим присутствием. Как ни странно, именно так я себя и ощущала в то время.
В этот период каждый второй отпускал комментарии по поводу моей худобы, изъявлял желание накормить меня и намекал, что это не здорово. Я понимаю, что такие комментарии показывают заботу и переживания за меня. Но это только раздражало и усугубляло мои комплексы. Удивительно, что после того, как я забила на это и решила принять свой внешний вид, он постепенно пришел в норму.
Про расслабление
Если мне нужно расслабиться, я принимаю ванну, либо стою под душем (с головой), представляю как «грязь», негативная энергия смываются с меня, и я очищаюсь. Люблю дыхательные практики и медитации, иногда записываю свои мысли в блокнот, чтобы разгрузить мозг и вывести эмоциональный фон в состояние покоя. И, конечно, самые легкие способы избавления от негативной энергии - пение, рисование и танцы. В этом не обязательно быть профессионалом, главное - находиться в потоке.
В целом, я стараюсь прислушиваться к тому, что хотят мои тело и душа. Прежде всего начинать следить за собой нужно изнутри: что едим, пьем, как мы это делаем, о чем думаем, как разговариваем, какую энергию несем в себе. И необходимо понимать, что стандарты красоты - ограниченные и относительные. Здоровые и ухоженные кожа, волосы, зубы, ногти и наличие личностных человеческих качеств - вот, что по-настоящему красиво.