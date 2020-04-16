Сегодня наша новая героиня - стилист и колорист студии Sozo Grand Луиза Абузарова. Она поделилась проверенными средствами по уходу за волосами, и рассказала про то, как практика благодарности помогает ей в работе.

О рутине в рабочие дни

Я обычно встаю чуть позже семи, так как к девяти уже надо быть на работе. Уже много лет обязательно пью два стакана воды сразу после пробуждения. С утра умываюсь крем-гелем, наношу увлажняющий крем, по возможности использую патчи под глаза и делаю небольшую зарядку. А пока наношу макияж, пью кофе - с утра мне нужно хотя бы пару глотков, чтобы взбодриться. Хотя я и работала долгое время визажистом, в ежедневном макияже я не использую особые техники и больше предпочитаю натуральный образ. Единственное, что не изменилось со времен, когда часто работала с макияжем - это мои любимые стрелки и тональное средство на минеральной основе, которая не забивает поры. Также с утра наношу SPF-средство и подкрашиваю губы карандашом. Это базовый макияж, который я делаю в рабочие дни, так как работа с клиентами подразумевает всегда выглядеть презентабельно.

Конечно, сейчас работа у нас приостановилась и я позволяю моей коже и телу отдохнуть. Теперь с утра натощак занимаюсь йогой.

О волосах и об их уходе

Волосы у меня вьющиеся, и только в последние годы я научилась любить свои кудри, хотя иногда их выпрямляю. Как стилист, я перепробовала множество брендов и линеек по уходу за волосами. Сейчас два моих фаворита - это увлажняющая линейка от Аlterna и от Kérastase, так как мои волосы нуждаются в увлажнении. Когда чувствую, что волосам нужен особый уход, наношу маску тех же брендов. А в те дни, когда нужен сухой шампунь, предпочитаю Аlterna Caviar.

Жизнь разделилась на "до" и "после" карантина. Волосам я также даю сейчас отдохнуть. Так, я временно исключила нужные в рабочие дни термогаджеты - уже забыла, когда в последний раз сушила волосы феном и выпрямляла их утюжком. Обычно, используя их, всегда наносила термозащитный спрей от Aveda и крем для укладки Kérastase. Сейчас сушу волосы естественным путем, а после наношу любимое масло Elixir.

Часто спрашивают - стилисты стригут себе волосы сами? Возможно те, у кого прямые волосы, делают это чаще, но лично я стригла сама себе волосы всего два раза, и то, это произошло спонтанно. В момент внезапного душевного порыва состригла мои длинные волосы в средний боб и была невероятно довольна. Это небольшое изменение доставило огромное наслаждение. Но больше сама с волосами не экспериментировала, хотя иногда порываюсь покраситься дома маслом. Сейчас такое осветление волос (краской на основе масла) очень популярно - средство натуральное и не содержит аммиака, но все же позволяет добиться тона на три-четыре уровня светлее родного цвета.



О вечернем уходе

Обычно я снимаю макияж мицеллярной водой, после умываюсь тем же средством, что и утром, и иногда использую скраб. Из активных веществ использую сыворотку с витамином С от Timeless, либо Skinceuticals. Для увлажнения - сыворотку с гиалуроновой кислотой того же бренда, а для кожи вокруг глаз - крем Sesderma или патчи. По рекомендации моего косметолога вечером еще использую средства с кислотами, например, пилинг с BHA и AHA от The Ordinary. Я поняла, что моя кожа в этом нуждается из-за постакне. Масел в косметике я избегаю - они забивают мои поры.

В какой-то момент у меня часто начали появляться высыпания и оставались пигментные пятна. У меня чувствительная кожа, а покупка косметических средств наобум лишь усугубила состояние. Но я подобрала правильный уход и теперь точно знаю, что нужно моей коже. Хотя я и сама успешно поддерживаю здоровое состояние, иногда домашнего ухода недостаточно. Поэтому я хожу к косметологу время от времени, чтобы пройти курс массажа или чистку лица.

Об образе жизни и медитации

До карантина старалась ходить на фитнес два раза в неделю и периодически играть в большой теннис.



Был период (два с половиной года), когда я не ела красное мясо. На тот момент у меня были другие убеждения, сейчас немного пересмотрела свои взгляды. Но за тот период поняла, что кожа очень зависит от питания, но лучше не ставить жестких рамок - позволяю себе все, но понемногу. Тогда и нет порывов съесть что-то вредное. Думаю, в каком-то смысле это и есть интуитивное питание - когда прислушиваешься к тому, что требует твой организм. Но я всегда слежу за тем, чтобы в рационе было побольше свежих овощей и фруктов.

Еще один важный аспект в моей жизни - это практика осознанности и способности жить в моменте. С этим помогают мантры и медитация. Я совершала паломничество в Индию, и оно помогло мне найти баланс внутри себя. Сейчас я часто медитирую с утра и вечером, а особенно люблю управляемую медитацию перед сном, с ней даже 4 часов сна достаточно для того, чтобы с утра чувствовать себя бодро. Ночная медитация включает в себя ультра звуки и аффирмацию. Также практикую благодарность ко всему. То есть, даже когда я впервые вижу клиента, я все равно уже его благодарю за то, что он сделал выбор. Это позволяет чувствовать любовь и гармонию внутри. Самое главное для меня - это любовь и благодарность.

Я люблю общаться с людьми, поэтому работа с клиентами мне по душе. Хоть я и работаю в сфере красоты, и, казалось бы, моя работа заключается в том, чтобы изменить внешность - это совсем не так. Я верю, что природа не ошибается, поэтому мой подход в работе - это улучшение уже имеющихся данных. Я вижу красоту в каждом человеке.