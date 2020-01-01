Перед зеркалом: Ленара Баталова об активном спорте, отношении к парфюму и ограничениям

Текст: Buro247.kz

В этом выпуске "Перед Зеркалом" нашей герионей стала фотограф и видеограф Ленара Баталова. Она рассказала, почему предпочтет шумную трапезу с компанией друзей строгому режиму питания, как занимается спортом и почему не любит фитнес-зал, а также почему она предпочитает минималистский подход в уходе.

Про основной уход за кожей

Я использую косметику Biologique Recherche уже более 10 лет. Периодически меняю этот бренд на другие, но потом снова возвращаюсь, так как лучшего для себя не нашла. Мне нравится в этой косметике все: текстуры кремов, отсутствие искусственных запахов и отдушек, эффективность средств. Утренний и вечерний уход у меня ничем не отличается, я всегда использую молочко умывания, лосьон, крем вокруг глаз и для лица, а также чередую различные сыворотки. Помимо сывороток от Biologique Recherche, мне полюбились средства от Dr. Barbara Sturm. От этого бренда мне особенно понравились сыворотка Glow Drops и SPF Sun Drops. Несмотря на то, что у меня множество разнообразных массажеров, валиков, использую я их редко и бессистемно, так как не вспоминаю об этом вовремя. Также дело обстоит и с косметологами - я хожу редко и очень спонтанно, один раз в год или два. Когда вспомню, делаю курсом массаж лица, и надеюсь мое хаотичное посещение процедур имеет хоть какой-то эффект. Уход за волосами и телом минимален, в этом плане я гибкая - могу просто мазаться маслом, если, например, нахожусь на отдыхе.

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Про декоративную косметику и отношение к парфюму

Я не вижу необходимости в ежедневном макияже, поэтому обычно вообще не крашусь. Так как я сама никогда не была заинтересована в косметике, не совсем представляю, каково ходить целый день с обилием косметики на лице. Я люблю свежее, чистое, здоровое лицо, хотя девушки, носящие макияж мне очень нравятся, просто я на такое не способна. Когда без макияжа совсем не обойтись, например, на мероприятиях, то делаю его сама. Макияж и укладки в салоне мне не подходят, так как в декоративной косметике люблю прозрачность и быстроту нанесения. Для меня очень важно подобрать тон, который не будет лежать маской на лице. Пробовала разные тональные средства, когда-то мне нравился тон от Creme de La Mer и от Clé de Peau Beauté, но на данный момент точно даже не могу сказать чем пользуюсь.

Парфюмом тоже пользуюсь редко, только если на выход. По совету нашего гомеопата мы всей семьей отказались от парфюмированных средств по уходу за домом и порошков для стирки. Уже давно привыкли использовать все без запаха и красителей. Поэтому любые запахи я слышу более четко и резко, и больше предпочитаю использовать смеси масел вместо парфюма. Единственный аромат, который я люблю и скорее всего не перестану использовать - это Neroli Portofino от Tom Ford.

Про принятие себя

Я стараюсь не акцентировать внимание на проблемах внешности. У меня четверо детей, на теле это отразилось - есть растяжки, шрамы и мимические морщины. Но я не вижу необходимости бороться с ними. Человек не состоит только из внешности, у каждого есть свои недостатки, и с годами что-то приходит или наоборот исчезает. Но я фокусируюсь только на хорошем: как говорится, куда внимание, туда и энергия. Я люблю себя со всем этим багажом, принимаю себя любой: и с лишним весом, и без него, уставшую, не выспавшуюся, бледную и так далее. По жизни я энергичный и веселый человек и считаю, что это важнее, чем красивая оболочка. Возможно по этой же причине я никогда сильно не экспериментировала с внешностью, не красила волосы, не выщипывала брови. Единственный раз когда-то я спонтанно решила осветлить концы волос, а если я хочу что-то сделать, то мне срочно нужно это осуществить. В тот момент я была не в Алмате и побежала в первый попавшийся салон красоты, где мои волосы превратили в мочалку. Потом я была очень зла на себя, состригла уже неживые волосы и отращивала их долгое время. Мне кажется, окрашенные волосы теряют блеск и качество, и добавляют возраста человеку. Но седые волосы красить стоит, при необходимости.

Biologique Recherche Oligo-Protéines Marines Biologique Recherche Elastine Marine Biologique Recherche Collagène Marin Dr. Barbara Sturm Hyaluronic Serum Dr. Barbara Sturm Super Anti-aging Serum Dr. Barbara Sturm Brightening Serum Dr. Barbara Sturm Calming Serum Dr. Barbara Sturm Glow Drops Dr. Barbara Sturm Sun Drops TOM FORD Neroli Portofino

Про сезонный спорт и питание

Я очень люблю спорт, скорость, ощущение счастья после физической нагрузки, и считаю себя спортивной. Спортивная экипировка для меня - это самая красивая одежда. Но походы в фитнес зал мне скучны, так как мне нужно получать адреналин. Поэтому мой спорт сезонный: зимой катаюсь на лыжах как горных, так и беговых, а весной, летом и осенью занимаюсь большим теннисом, вейкбордингом, тренируюсь на велосипеде и бегаю по 10 км 2-3 раза в неделю. Я бегаю сама, но раньше меня тренировал мой брат, который занимается триатлоном. Сейчас он высылает мне темп и детали тренировки, и следит за тренировками через приложение Strava, что очень удобно.

Я стремлюсь к здоровому питанию, соблюдать правила пока не удается. Испробовав разные варианты диет (ограничивала потребление глютена, сахара, углеводов, мяса), я поняла, что эти все ограничения кардинально ничего во мне не меняли, ни во внешности, ни внутри. Поэтому я пришла к выводу, что нужно прислушиваться к своим желаниям и интуиции, ведь иногда действительно нужно похудеть и сделать детокс, согреть свой организм или же наоборот вывести лишний жар. Только я знаю, что нужно моему организму и что эффективно будет работать для меня в той или иной ситуации. Сейчас я не боюсь жиров, углеводов, глютена и сахара, может поэтому у меня нет с ними проблем. Один раз в неделю я голодаю потому что мне так нравится. Нужно во всем соблюдать меру, а иногда и не соблюдать. Иногда можно позволить себе чего-то лишнего, зато сколько приятных эмоций это подарит. Ведь совместная трапеза приносит намного больше душевного наслаждения, чем какое-то жесткое ограничение.

Каждый человек уникален и прекрасен, поэтому не стоит быть слишком строгим к себе. Нет ничего важнее внутренней гармонии, и никакие средства или витамины не помогут человеку этого достичь. Но, конечно, это не так легко дается на практике - любовь к себе нужно тренировать.