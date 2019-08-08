Перед зеркалом: Корлан Мукашева о питании, внутренней красоте и маминых советах

На этой неделе наша новая героиня Корлан Мукашева - визажист и сооснователь студии красоты Clever Studio - рассказала нам о своем отношении к красоте, о том, как она поддерживает форму, что ей дают парные танцы и какой эксперимент с внешностью она вряд ли скоро повторит.

Об уходе и красоте

В уходе за собой я предпочитаю минимализм. Мне повезло - у меня нет проблем с кожей или волосами. Например, я только недавно начала включать в уход витамин С от Timeless Skin Care и кислоты, но делаю это чаще при высыпаниях. В основном я пользуюсь своими любимыми средствами от Drunk Elephant: очищающим гелем Beste No. 9 Jelly Cleanser и увлажняющим кремом Retro Whipped Cream. Вечером, для более тщательного очищения, я использую пады One Step Original Clear Pad Cosrx. Я не люблю наносить на кожу что-то перед сном. Иногда, если чувствую сухость, могу нанести крем или масло. Например, масло марулы Virgin Marula Luxury Facial Oil от Drunk Elephant. Но такое случается редко и в основном зимой. Раз в неделю я пользуюсь мылом с кислотами от Sesderma, оно для тела и лица. Часто пользуюсь увлажняющими тканевыми масками.

Хотя я и работаю в сфере красоты, я использую мало средств - я очень ленивый пользователь косметики. Все процедуры ухода я делаю по необходимости. Пока что причин для серьезных вмешательств нет.



Гаджетами и девайсами я не пользуюсь. Одно время занималась ревитоникой, делала несколько упражнений для снятия отеков лица и лимфодренажа. Упражнения я подсмотрела у Виктории Кушнарёвой. Конечно, тренеры по ревитонике рекомендуют делать упражнения каждый день, но я не очень дисциплинирована - иногда забывала о них. К косметологу я хожу ради базовых процедур: чистки, маски, мезо-терапия и витамины. И только недавно задумалась об антивозрастном уходе. Но пока все стараюсь решать своими силами.

Красота начинается изнутри. Это моя философия. Макияж будет выглядеть отлично только на хорошей коже, с этим ничего не поделаешь. Я думаю, все начинается со здорового организма. Кожа может быть первым органом, который даст сигнал о проблеме - и нужно выяснить эту причину перед покупкой лечащих средств.

О физических упражнениях, танцах и питании

Я - человек настроения, в этом есть свои плюсы и минусы. Раньше занималась кроссфитом, аштангой, бегала по Терренкуру, каждый раз по 10 км. Я всегда чем-то занимаюсь, сейчас - пилатесом и обычным фитнесом. С начала этого года еще начала заниматься более "социальными" танцами - кизомбой и бачатой. Танцы позволяют раскрыть себя с женской стороны. Конкретно эти видов танцы учат доверию, а в отношениях это важно.



Все же, мой приоритет в уходе за собой - это питание. Я не держу диеты, умеренно потребляю все. Я стараюсь не поправляться, но при этом я не сильно строга с собой. Из правил, если их можно такими назвать: не ем много сладкого, мучных изделий, особенно во второй половине дня, не ем за 3 часа до сна. В рационе я всеядна, если чего-то хочу, я всегда это себе позволю, никогда себя не ограничиваю. Если позволяю себе съесть фаст фуд, то не корю себя за это, принимаю все как есть. Одного "вредного" перекуса хватает надолго, на целых два-три месяца. Если я чувствую, что утром у меня был переизбыток калорий, я стараюсь балансировать - вечером съем поменьше.

Моя плохая зависимость - это кофе по утрам, если вдруг мне придется отказаться от него, мне будет очень сложно. Также недавно отказалась от молока - появилась легкость.

Об экспериментах с диетами и волосами

Как-то у меня была программа питания с прописаным калоражем, я сидела на строгой диете, ходила в зал и ограничивала себя практически во всем. Меня хватило всего на месяц. Результат был классный, я не спорю, но после я накинулась на еду, мороженое, бургеры, и поняла что со мной такое не работает.

Еще из экспериментов - совсем недавно я была платиновой блондинкой, ходила так полгода. Блонд требует большого домашнего ухода. У меня очень темный волос, меня много обесцвечивали, в итоге мой волос просто умер. Возможно, когда мне будет лет 70 и волос станет посветлей - я повторю такое окрашивание, но не сейчас. Я соскучилась по живости волос, из-за агрессивного окрашивания они откровенно стали мочалкой. У меня ушло полгода, чтобы волосы отросли. Особенного ухода у меня никогда не было и нет, дома я пользуюсь разными линейками для волос от Davines, всегда использую кондиционер и делаю всяческие маски на работе.

О макияже как для себя, так и в качестве профессионального визажиста

В самолете я никогда не лечу накрашенной. Но в обычные дни я никогда не выйду без консилера - Yves saint Laurent Touch Eclat, под глаза, не замазав синячки и Т-зону. Макияж я наношу минимальный, обычно это только легкая пудра - минеральная от MAC, СС крем Erborian, чтобы выровнять тон кожи, карандаш для бровей Vieviene Sabo и гель для бровей от E.L.F. Вечером я добавляю тени, жидкие румяна NARS и делаю поярче контуринг палеткой Hourglass. Будучи визажистом, я совсем редко делаю себе макияж, хотя тестирую очень много средств.

К визажу я пришла не от любви к косметике, а от любви к творчеству, так как я по специальности архитектор, заканчивала КазГАСА. Макияж это для меня творческое проявление себя и медитация, для меня делать макияж клиентам - это архитектура лица.

Я постоянно пробую новые средства. Часто читаю отзывы блогеров, которые проверили те или иные средства, пробую на себе и разговариваю с клиентами. Помимо этого, мои клиенты - самые лучшие источники не только новинок, но проверенных средств, которые работают для них. Часто благодаря своим клиентам я узнаю о каких-то эффективных, но неизвестных брендах. Но на работе, для меня важнее проверенные продукты, не новинки, я выбираю качество. К примеру, если тон на рынке уже 10 лет, и его работа меня устраивает - я не буду гоняться за трендами и новинками. Меня радует, что у меня нет косметического шопоголизма.

О мудрости от мамы

Мама привила мне любовь к натуральным вещам. Я максимально стараюсь сохранить естественную красоту. Она всегда готовила себе маски из огурчиков, водички с лимончиком - одно время я делала также, но сейчас не уверена насчет качества продуктов. Сейчас я предпочитаю сделать массаж для лица. Моя мама проходила курс ревитоники, поэтому если что я иду к ней. Однажды мне показалось, что у меня на лице морщинка стала более заметной - я пошла к маме - она "прокатала" и стало мгновенно лучше, морщина расправилась.