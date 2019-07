Перед зеркалом: Хади Шишкаева о борьбе с акне и куперозом и wellness ритуалах

Сегодня мы запускаем нашу новую рубрику "Перед зеркалом", в котором вместе с героями порассуждаем о животрепещущей теме красоты и изучим содержимое их косметичек. Нашей первой героиней стала Хади Шишкаева - основательница концепт-магазина Pure, создательница косметического бренда Bemetic и главный проповедник вдумчивого подхода к красоте в Алматы. Она поведала нам о своем тщательном уходе, секретах красоты, особых ритуалах, питании и полезных привычках, которые стоит развить ради здоровой и сияющей кожи.

Об уходе

В уходе за собой главное - это систематичность и дисциплина, поэтому я продумала рутины, которые позволяют мне не задумываться о том, что я буду делать каждое утро и вечер. Я не гонюсь за конкретными брендами, важнее компоненты. Например, я точно знаю, что мне нужно средство с салициловой кислотой, ретинол, увлажнение в форме сывороток или гелей. Эти компоненты я и буду искать. Сейчас я прихожу к тому, что мне нужно совсем немного - хватает 3-4 средств.

Об утренней рутине

Мое утро начинается с целого wellness ритуала. Первым делом после пробуждения я делаю 100 микро-прыжков для того, чтобы согнать лишнюю жидкость и разогнать кровь. Во время сна происходит застой лимфы, и с возрастом нарушается микроциркуляция. Застойные явления приводят к преждевременному старению и в целом системно оказывают влияние на организм, а такие микро-прыжки - отличная профилактическая мера. После я выпиваю подкисленную воду с яблочным уксусом или лимонным соком.

Далее, мой утренний ритуал продолжается в ванной - я растираюсь щеткой для микроциркуляции и своего рода пилинга. Я чувствую, что после двух лет использования щетки моя кожа изменилась, она всегда в тонусе. В душе - ничего особенного. Максимум - я пользуюсь гелем для душа от Mario Badescu, потому что меня периодически появляется акне на спине и на плечах. Это единственное средство, которое может помочь мне в летнее время.

Дальше - уход за лицом. До кремов и сывороток я делаю LED маску от Dr. Gross - 10 минут, каждый день. Одновременно слушаю аудиокнигу. Главное при использовании таких девайсов - систематичность и дисциплина, сразу увидеть эффект невозможно. Потом очищение, тонер, сыворотка и SPF защита. Днём я пользуюсь двумя средствами: увлажняющим тонером от Forlle'd и SPF защитой - Sunkiller Perfect Water Essence от Kiss Me.

После я встаю на игольчатый коврик - это микро-стресс, который стимулирует организм. Буквально две-три минутки и мне больше не нужен кофе. Дальше обычно у меня медитация - это позволяет настроить себя на нужный лад, я считаю что все начинается с мысли. Осознанность - ключ к здоровью. Уход у меня очень динамичный в силу специфики моей деятельности, моя ванная - святая святых и она заставлена всевозможными средствами. Все, что я наношу на лицо, я наношу и на шею, иногда и на декольте.

О вечернем ритуале

Вечером я настраиваю себя на расслабление. Моя подготовка ко сну включает два этапа - умывание гидрофильным маслом Emma Hardie и лимфодренажный массаж с помощью микротокового аппарата ZIIP. В ночном уходе у меня постоянно присутствуют кислоты и ретинол, есть разные бренды и средства. Мои фавориты - из моей собственной линейки Bemetic Pore Purifier, Derma Renewer. Pure Purifier - кислотный пилинг с противовоспалительным эффектом с тремя кислотами; Derma Renewer - сыворотка с ретинолом, неагрессивная, так как я не люблю раздражать кожу.

Несмотря на то, что у меня имеются проблемы с высыпаниями и расширенными порами, моя кожа часто бывает обезвожена. По этой причине я обязательно применяю нежирные влагоудерживающие средства, вроде Allies of Skin Molecular Multi-Nutrient Day Cream.

О походах к косметологу

Потребности в салонном уходе у меня мало, так как домашний уход справляется с большинством поставленных задач. Сейчас я концентрирую свое внимание на профилактике. Если я и прибегаю к салонным процедурам, то потому что мой домашний уход не справляется с такими проблемами как капилляры и купероз. Из салонных я делаю раз в три месяца чистку лица и фототерапию. Недавно в Москве я сделала процедуру BBL - это профилактическая мера, которая не поворачивает время вспять, а предупреждает возрастные изменения.

Мое мнение насчет косметологов такое - то что вы делаете каждый день, имеет больше значения чем одноразовые меры. Жизнь динамична, мы каждый день выходим на улицу, наносим макияж - эти параметры больше влияют на кожу. Соответственно, домашний уход имеет огромное значение и я уделяю больше внимания ему, пока у меня нет показаний к чему-то более агрессивному.

О проблемах с кожей и борьбой с ними

Мои основные проблемы с кожей лица - акне, купероз и неизбежные возрастные изменения. По теме акне я могу написать огромную главу. Эта проблема стала для меня серьёзным психологическим испытанием, я обошла кучу специалистов, перепробовала массу средств. Пока в какой-то момент я не поняла, что меня от других людей отличает особенность - строение сальных желёз, и кардинально поменять свою кожу я не смогу никогда. Ровно в ту минуту, когда я приняла этот факт, поменялась тактика действий, направленных на решение проблемы. Я не должна искать какой-то святой Грааль, я просто должна стать более дисциплинированной с контролем сна, питания и стресса. Кислоты, салициловая и азелаиновая и ретинол помогают мне постоянно держать кожу под контролем Стоит мне их убрать на месяц-два, появляются угри и черные точки. С куперозом мне помогает бороться азелаиновая кислота и LED терапия. Я пришла к тому, что моя кожа, для меня лично, стала идеальной, но я никогда не сравниваю себя с другими. Я отошла от сравнения с какими-то навязанными стандартами или с соседкой, которая умывается только мылом и не имеет ни одного прыщика.

О полезных и вредных привычках

Я уже в школе читала всякие ведические статьи, перепробовала всевозможные диеты, была вегетарианкой 10 лет. Я всегда интересовалась темой здоровья. Сейчас я больше склоняюсь к научной точке зрения и не пробую все подряд.

После посещения всемовозможных научных конференций и вебинаров, я выяснила одну важную вещь. Человек может исключительно правильно питать, активно заниматься спортом, но если у него нет здорового социального круга и поддержки, если человек не реализуется по жизни и находится не в той области, которая приносит ему удовольствие, если его мысли не находятся в порядке, то все его действия будут иметь мало значения. Исследование Blue zones от National Geogrpahic тому подтверждение. Жители таких зон счастливы каждый день, в каждый момент своей жизни, в хороших отношениях со своими близкими, у них есть поддержка. Поэтому иногда я могу позволить себе глютеновую пироженку, но я буду строго контролировать и фильтровать свои мысли. С этим справляться мне помогает психология и медитация.

А из вредных - мое утро начинается только в 8 часов, и я не довольна этим. Моя цель - перестроить свои внутренние часы. Я дошла до крайностей и уже пользуюсь гаджетом Dreem, он измеряет волновые изменения в процессе моего сна и позволяет мне просыпаться легче. Я стараюсь переключать все гаджета на жёлтый режим и приглушать освещение в комнате за час до сна.

Об активном образе жизни и питании

В спорте я перестала быть чрезмерно активной, как это было пять лет назад, когда я увлекалась этим профессионально. Дошло до того, что меня звали в секцию по пауэрлифтингу, на соревнования. Я могла приседать с 80 кг и поднимать 100 кг. В какой-то момент мои суставы начали трещать, хрустеть и я поняла, что это уже совсем не про здоровье. Сейчас я склона к тому, что нужно находиться в движении в течение дня, как можно больше ходить пешком. Возможно в скором времени я верну в свою жизнь йогу. В питании я ориентируюсь на науку и генетику. В генетике ответы на все вопросы - кому-то подходит глютен, кому-то нет. Но лучше всего золотая середина, поэтому я всегда консультируюсь со своим нутрициологом и ничего не принимаю без анализов.

О мудрости, пришедшей с опытом

Во всем важна золотая середина = счастливые моменты жизни не заменят никакие БАДы и здоровое питание, если человек просто зациклен на этом. есть риск стать орторексиком. Еще я поняла, что очень важна дисциплина. Наверное, есть женщины которым повезло, которые могут позволить себе расслабиться на несколько дней и все с ними будет в порядке. Это не мой случай, в моем случае нужна жесткая дисциплина для того, чтобы просто выглядеть нормально. Только 50% успеха кроется в средствах, а остальное - это дисциплина и систематичность.

О макияже

Я в этом минималист. Мой девиз: skincare - first, makeup - second. Из косметики я выбираю легкий СС крем от it cosmetics, гель для бровей от Charlotte Tilbury. Гель идеально подходит моим непослушным бровеям. Для губ я использую карандаш и бальзам от Clarins. Недавно я попробовала тинт от Tata Harper, которые красиво освежает лицо.

Для вечернего макияжа я могу густо прокрасить ресницы тушью Dior Diorshow. Я не люблю сложный макияж глаз - единственное, что мне нравится - это тени от Tom Ford, которые могу нанести пальцами, и глаза будут выглядеть шикарно. Для легкого контуринга могу использовать палетку бронзера и хайлайтера от Tom Ford - единственные, которые выглядят естественно, на мой взгляд. Но если выбирать между румянами и бронзером - я выберу румяна.

О парфюмах

Я - маньяк в этом вопросе, потому что для меня аромат играет огромную роль и может решать вопрос настроения на весь день. Мои любимые парфюмы - это коллекция Фредерика Малле, в частности, аромат Promise. Для меня именно этот парфюм является магнетическим, который сложно понять многим, но он просто открывает ключи в духовное и заставляет задуматься.