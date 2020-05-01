Перед зеркалом: Кэти Тамазашвили о любви к силовым тренировкам и уходе за кожей после тридцати

Текст: Buro247.kz

Сегодня наша новая героиня “Перед Зеркалом” - блогер Кэти Тамазашвили. Кэти поделилась любимыми декоративными и уходовыми средствами, а также мы с ней обсудили ее неожиданный интерес к силовому спорту и ее поиск себя как личности.

Про уход за кожей лица и тела

Сейчас я использую только корейскую уходовую косметику бренда Atomy. Туда входит тоник, сыворотка и крем. Также использую умывалку от Zein Obagi, но она мне не особо подошла, поэтому хочу в скором времени ее поменять. Время от времени делаю массаж лица и зоны декольте с помощью роллера ReFa. К косметологу я начала ходить недавно, буквально на прошлой неделе сходила впервые на процедуру биоревитализации. Биоревитализация - это инвазивная терапия с гиалуроновой кислотой, которую нужно делать курсом в зависимости от состояния кожи. Мне посоветовала эту процедуру мой врач, так как у меня очень сухая кожа. Домашний уход мне помогал справиться с сухостью, но биоревитализация дает еще большее увлажнение. Мне понравилась эта процедура, осталось провести ее еще раз для закрепления результата. Если честно, раньше, в силу возраста, я особо не задумывалась по поводу уходовой косметики - старалась просто очищать кожу и увлажнять ее. Но сейчас мне уже тридцать, и состояние кожи значительно отличается от прежнего - все равно появляются морщины, кожа не такая упругая. Поэтому я считаю, что подпитывать кожу следует не только домашним уходом, но и косметологическим. Коже тела я не так много внимания уделяю, хотя стоило бы. Использую крем и скраб от Elemis. Это единственный крем, который мне нравится - он не скатывается, не жирный, при этом хорошо увлажняет и запах достаточно приятный, лавандовый.

Крем для тела с лавандой Elemis Скраб для тела с лавандой Elemis Шампунь Atomy Absolute Бальзам Atomy Absolute Тонер, сыворотка и крем Atomy Absolute Массажер для лица ReFa

Про декоративную косметику и уход за волосами

Я почти не крашусь. Два средства, которые всегда имеются у меня в косметичке - это BB крем от Erborian и блеск для губ от BECCA. Также использую базу под макияж, перфектор для глаз и губ, консилер и тональную основу от Armani. А если нужен макияж для мероприятия, то обращаюсь к помощи визажистов, так как я сама не умею накладывать полноценный макияж. Как раз во время мероприятий я могу экспериментировать со своей внешностью, особенно если есть тематика. Для меня это шанс “оторваться”: сделать себе кудри, афро косы или надеть яркий парик. С укладкой волос у меня обстоит дело так же, как и с макияжем. Только благодаря карантину я начала сама мыть голову и укладывать волосы, до этого всегда ходила в салон. У меня был мастер, который делал это не дорого, и мне было так удобно. Сейчас могу укладывать волосы сама - муж подарил мне фен Dyson, с которым я могу быстро и легко уложить волосы. Для меня это мини-достижение. Для ухода за волосами использую шампунь, маску и бальзам того же бренда, что и у косметики для лица. Из парфюмов использую Chanel Chance Eau Fraîche и Byredo Bal D' Afrique, но мой любимый аромат - это Lanvin Eclat d'Arpège. Я даже не знаю какой флакон этого парфюма я уже опустошила.

Про режим дня, любовь к силовым тренировкам и питание

Сейчас у меня ненормированный режим дня, так как у меня маленький ребенок. Я стабильно просыпаюсь в семь утра, а ночью, после того как заснут дети, я могу уделить немного времени себе, поэтому засыпаю к часам 12, но часто могу практически не спать. Конечно, я понимаю, что это временно. Дети скоро вырастут, поэтому я не жалуюсь.

В питании я себя практически не ограничиваю и ем когда хочу и сколько хочу. Исключение - это сладкое, мучное и картошка. Сладкое я не люблю, от мучного я становлюсь тучной, а картошку воспринимаю как что-то вредное для меня. Правда, раз в неделю у меня бывает “чит дей”, и мы с семьей можем поесть бургеры и картошку фри. Но, в целом, я стараюсь за фигурой следить с помощью таких небольших ограничений.

После второй беременности я начала активно заниматься спортом. Моей целью было набрать массу. Но моим тренером стал чемпион Азии по пауэрлифтингу Валихан Тен, и, увидев во мне потенциал, он записал меня на соревнования внутри клуба по пауэрлифтингу. Раньше я особо не интересовалась такими видами спорта. Однако, получилось так, что я втянулась в силовые тренировки, и мне очень понравилось. В отличие от кардио, они мне дают энергию. Я участвовала в соревнованиях внутри клуба и городских соревнованиях. Получить свои первые медали по спорту в 29 лет - показатель для меня. Если захотела бы, могла бы пойти и дальше. У меня была подходящая весовая категория и, благодаря тренеру, результаты были хорошие. Но из-за третьей беременности я приостановила занятия и подготовку к соревнованиям, и с нетерпением ждала момента, когда смогу вновь тренироваться.

Сейчас я вернулась в спорт - занимаюсь три раза в неделю утром, но просто поддерживаю форму. Силовые тренировки забирают много сил, а из-за нынешней ситуации я слежу за здоровьем и стараюсь не понижать иммунитет, поэтому пока большие веса не для меня.

Перфектор для глаз и губ Armani Beauty Консилер Armani Beauty Праймер Armani Beauty BB крем Erborian Тональная основа Armani Beauty Блеск для губ BECCA Cosmetics Парфюм Chanel Chance Eau Fraîche Парфюм Byredo Bal D' Afrique Парфюм Lanvin Eclat d'Arpège Стайлер Dyson Airwrap

Про принятие своих качеств и поиск себя

В каждом человеке есть что-то, что изменить нельзя, будь то седина, растяжки и прочее. Такие вещи в себе нужно принимать. Например, моей дочке не нравится то, что она смуглая. Видимо потому что вторая дочка у меня светленькая, и первая сравнивает себя с сестрой. В этом возрасте я уже начинаю говорить ей, что в этом и есть ее красота, и может покажу ей мультфильм “Моана”. Сейчас даже у детей есть комплексы, особенно у девочек, и это нужно исправлять. Но есть и вещи, которые можно изменить, например, с помощью того же самого спорта. И я считаю, что нужно не думать о том, какую человек хочет фигуру, а просто пойти на первую тренировку. Нам нужно движение и, если чего-то хочешь добиться, нужно действовать. На данный момент я нахожусь в постоянном поиске себя и своего дела, и движение помогает в этом. Хотя сейчас у меня статус домохозяйки, в этом есть преимущество - я занимаюсь тем, чем я хочу: каллиграфией, вокалом, пауэрлифтингом. Не стоит себя загонять в рамки и нужно стараться использовать время по максимуму.