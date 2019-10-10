Перед зеркалом: Карина Сомерсет о ретритах, буккальном массаже и походах в горы

На этой неделе наша героиня - партнер дизайн студии Étage Карина Сомерсет. Узнали у нее секрет идеальной укладки, обсудили интуитивное питание и влияние медитации на здоровье и внешний вид.

О спорте, внутреннем балансе и расслаблении

Для меня важен внутренний баланс. Сейчас мы живем с убеждением, что нужно все успевать: достигать высоких профессиональных результатов, быть успешной, держать себя в хорошей физической форме, успевать уделять время дому и своей семье. Иногда мы сами придумываем себе неотложные дела и уже не можем позволить себе остановиться, чтобы побыть наедине с собой. Поэтому год назад я решила включить в свою жизнь ритуалы расслабления. Сначала это был ретрит и медитации Випассана на севере Чиангмай в Таиланде. Чиангмай напоминает большой сад, в котором по недоразумению построены дома и проложены дороги, его еще называют городом великолепных храмов. И это правда. Здесь мирно, позитивно и спокойно.

Для меня основные вещи в жизни - это душевное спокойствие, последовательность и регулярность. Сильнее всего влияет на здоровье и внешний вид то, что мы делаем ежедневно. Например, перед съемкой я была в зале на растяжке, в ее основе которой лежит йога и упражнения не только для тела, но и для разума. Например, на занятиях нас учат правильно дышать при помощи техники диафрагмального дыхания.

Помимо этого, я бегаю два-три раза в неделю в своё удовольствие, пробегаю от 6 до 10 километров. Каждый день я слежу за своими показателями через спортивные часы Garmin, и могу с уверенностью сказать, что не нужно часами изнурять себя в зале. Куда важнее чтобы тренировки были грамотно рассчитаны, тогда организм успевает восстанавливаться. Я чаще занимаюсь индивидуально с тренерами, именно такие тренировки помогают мне повысить выносливость и проветривать голову. Выходные дни я обязательно провожу в горах, недавно поднялись с друзьями на 3980 метров и появилась возможность перезарядиться. В горах помимо экипировки с собой я беру воду с магнием и солнцезащитный крема Lancaster Soothing Moisturizer для тела, Shiseido Sun Stick для лица и средство для губ на все времена Lucas Papaw.

Об интуитивном питании и обычном рационе

Тривиально, но для меня красота и здоровье начинаются с плана питания. Я начинаю день со стакана теплой воды с лимоном. За последние годы легко отказалась от употребления кофе, заменила его на зеленый матча чай. В нем содержатся антиоксиданты, он обладает противораковыми свойствами и хорошо влияет на печень. Также, я не употребляю алкоголь.

Рацион питания мне составила подруга-диетолог. Благодаря ей я увлеклась интуитивным или осознанным питанием. Подруга по полочкам разложила систему интуитивного питания, научила отслеживать сигналы организма и оставила только два правила: есть только тогда, когда я испытываю голод и научиться определять, какие продукты на самом деле хочет мой организм. Я из той категории людей, которые избирательны в своем рационе. Я считаю, что самое главное - не отвлекаться во время приема пищи, прислушиваться к своему телу, отключить эмоции и следить за тем, что ешь. Так я постепенно начала более ответственно подходить к выбору продуктов.

На завтрак я предпочитаю есть авокадо, в нем достаточно клетчатки, антиоксидантов, что хорошо сказывается на самочувствии и состоянии кожи и волос. Это и жиры, которые быстро усваиваются. Для завтрака также отлично подойдет классический вариант - тост из цельнозернового хлеба с авокадо, льняным маслом и семенами чиа. Перед тренировками люблю съесть овсяную кашу на миндальном молоке с финиками, через полчаса-час я пью чай матча на растительном молоке - либо миндальном, либо соевом.

В перерыве между завтраком и обедом пью воду комнатной температуры, ношу с собой бутылку воды. Когда водный баланс в норме, это отражается на коже и обмене веществ. Мой обед и ужин зависит от настроения, обычно это овощные супы, овощи, салат или рыба на гриле. Иногда я перекусываю, поэтому у меня часто с собой есть еда, которую я могу съесть на бегу. Из последнего мне нравятся льняные хлебцы и сушеная дыня.

Я не всегда придерживаюсь правильного питания, иногда я устраиваю себе чит-дэй. Бывают дни, когда очень хочется итальянской пасты, качественного бургера или картошки фри в такие моменты я не ограничиваю себя и просто наслаждаюсь едой.

На строгих диетах я не сидела. Не употребляю алкоголь, сигареты и кофе, не переношу ни вкус, ни запах. А вот отношение к сладкому стабильное - я его люблю. Год назад я поспорила с друзьями, что полностью исключу рафинированный сахар. Я выиграла спор и сдержала свое обещание, моя кожа, самочувствие и даже сон стали как никогда лучше. Помимо правильного рациона, я пью БАДы и витамины, но только после анализов, сейчас это курс витамина В12, магний и цинк.

О ежедневном уходе за кожей лица

Я очищаю кожу лица мицеллярной водой Bioderma, следом умываюсь гелем от La Mer. Для отшелушивания использую лосьон P50VBiologique Recherche, пользуюсь их средствами последние четыре года. Советую посетить их головной офис в Париже и сдать анализы, пройти тест, после которого вам точно определят подходящие средства. В зависимости от состояния кожи я периодически использую сыворотку с витамином С Timeless, обязательно храню ее в темном пространстве. Из увлажняющих кремов для лица пользуюсь Biologique Recherche VG Derm, после душа наношу на область декольте и шеи 3LAB Perfect Cream - работает, подтверждаю. Я убеждена, что ухаживать за телом нужно не меньше, чем за лицом. Важно регулярно отшелушить тело и увлажнять его. Для этого я использую гель для тела от Mario Badescu и после увлажняю маслами St. Barth Avocado Oil & Aloe или кремом Lancaster Tan Maximizer After Sun, если нахожусь долго под солнцем. Меняю средства раз в два год, сделать правильный выбор мне помогают отзывы и конечно, я доверяю своему косметологу. Также я пользуюсь бьюти гаджетами, например, роллером Refa или Foreo Luna в путешествиях.

Я путешествую часто, в следующем году планирую посетить Перу, Иорданию и Исландию. В каждое свое путешествие обязательно беру базовый уход от Biologique Recherche. Это мой must have.

Об уходе за волосами

Самый распространенный вопрос, который мне задают - как я ухаживаю за волосами. Я регулярно пропиваю 30-дневный курс витаминов для волос Luxéol, в них содержатся руккола, мед, витамин В8 и цинк для роста и силы волос. Использую шампуни и масла System Professional LuxeOil. Советую наносить масло по всей длине волос и на кончики на влажные подсушенные полотенцем волосы, так, по моим ощущениям, я получаю максимальный эффект. Раз в неделю я делаю укладку поэтому не беспокоюсь об объеме и шелковистости. Перед длительным перелетом в страны, где яркое солнце и море, делаю ламинирование, чтобы волосы не выгорали и травмировались.

О профессиональной косметологии

Я за естественность, поэтому не хочу прибегать к инъекциям гиалуроновой кислоты или ботокса. У меня достаточно активная мимика, и мои пропорции лица несимметричны, но в этом и заключается для меня гармония - в несовершенствах. А вот буккальный массаж я люблю и наблюдаю от него заметный эффект. Буккальный массаж - массаж мышечных тканей, разработанный биохимиком, профессионалом в области косметологии Жоэль Сиокко, он снимает напряжение, приводит лицо в тонус и разглаживает кожу.

Во время процедуры мастер скульптурирует овал лица изнутри и избавляет от мимических морщин. Массаж длится 75 минут, косметолог сначала расслабляет мышцы шеи и плечевого пояса. То, что специалист начинает с расслабления - знак качества. Затем он переходит к лицу. Я долго искала хорошего мастера, и сейчас хожу раз в месяц, иногда беру семидневный интенсивный курс. Также хожу на пилинг и тайский суставный массаж тела к мастеру Пу, после чувствую легкость и восстановление сил. Использую масла Tanamera Cold Press Virgin oil, в качестве приятного бонуса вы получите красивую кожу.

О декоративной косметике и парфюмах

Крашусь я практически каждый день, если только я не в отпуске или на волонтерских работах. На макияж у меня уходит 15-20 минут, с собой в сумочке держу только Lucas Рapaw и помаду Chanel Rouge Allure Velvet Extreme. После семи лет в Париже и дружбе с визажистами, пользуюсь декоративной косметикой преимущественно от МАС и наношу ее только кистями. Я игнорирую все макияжные тренды, мне нравятся только натуральные матовые оттенки. Мои любимые предметы - коричневые тени от MAC в оттенке 9 Amber Times, лайнер от Liquidlast и хайлайтер от YSL. При правильной базе макияж можно не поправлять весь день.

Парфюмами я пользуюсь ежедневно. Из ароматов предпочитаю нишевые бренды: Le Labo с ароматом сандалового дерева, Byredo, также нравятся терпкие древесные смолистые ароматы и мужские ароматы от Tom Ford.

Об экспериментах

С внешностью я экспериментировала только во времена старших классов школы и университета. Мои школьные времена прошли без ограничений во внешнем виде, спасибо родителям за стойкость.

Это было время Тupac и MIA, они были одними из тех исполнителей, чье творчество вкупе с реальным образом вдохновляли и до сих пор вдохновляют меня на модные эксперименты. Молодость даётся нам для экспериментов, поэтому старшие классы школы и первые года университета мне запомнились модными экспериментами с одеждой мужского кроя "оверсайз", цветными прядями зеленого оттенка и заплетенными косичками. И на этом все благополучно завершилось. Сейчас к экспериментам я отношусь спокойно, но никаких кардинальных изменений именно с внешностью или стилем не планирую. Я больше за эксперименты не с внешностью, а с путешествиями. Например, люблю открывать для себя нетривиальные локации и изучать их культуру изнутри. Страха перед экспериментами у меня нет, мне кажется у людей возникает желание экспериментировать, чтобы найти гармонию и равновесие. Лично я нахожу баланс в посещении ретритов, восхождении на пики гор и просто в своем деле, в дизайне, которым занимаюсь каждый день.