Перед зеркалом: Иванка Карпачева о средстве против отеков, лайфхаках и особенностях работы модели
Текст: Buro247.kz
Наша новая героиня - модель Иванка Карпачева. Иванка - модель, и в своем уходе часто использует рекомендации инсайдеров модельной индустрии. Она рассказала про специальный уход за губами, любимый парфюмерный дуэт и эксперимент по отказу от сахара, а также обсудили с ней как моделинг приумножил ее перфекционизм и повлиял на образ жизни.
Про базовый уход за кожей
Самое важное для меня в уходе за кожей лица - очищение и увлажнение. У меня молодая кожа, и я пока не злоупотребляю лишними средствами. Обычно использую тоник, умывающую пенку и увлажняющий крем. Что касается кремов, то я фанат кремов моей мамы. Она - медик и недавно заинтересовалась варкой кремов. После прохождения курсов, организовала дома лабораторию и начала делать крема для очень узкого круга людей - своих подруг, себя и меня. Это ее хобби. Она меняет формулу крема в зависимости от состояния моей кожи, и каждый раз я в восторге. Но на карантине я осталась без крема мамы, поэтому я выбрала аптечный от Embryolisse. Он хорошо увлажняет и успокаивает кожу, но не более.
Про одержимость масками для лица, увлажнение губ и другие тонкости ухода за собой
Я обожаю маски для лица, и здесь меня не остановить. У меня есть и бюджетные, и более дорогие, и разных видов, например, глиняные и альгинатные. Обожаю последние, особенно от Dr. Jart. Есть еще белорусский бренд Belita Vitex, они делают прекраснейшие альгинатные маски, ничем не уступающие корейским. Их можно заказать в Казахстан. Я также ответственно отношусь к уходу за губами. Вместо скраба делаю так - беру зубную щетку, наношу на нее бальзам и просто нежно массирую губы. После этого увлажняю губы кремом для сосков для женщин. Также недавно обнаружила, что мазь Солкосерил, которую можно купить в любой аптеке за копейки, тоже справляется с этой задачей. Если на ночь нанести ее тонким слоем, то с утра губы будут мягкими, без шелушений. Я не использую Carmex и другие разрекламированные бальзамы для губ - они вызывают привыкание и, в конце концов, перестают работать так, как хотелось бы. Лучше уж, мне кажется, использовать кокосовое или какао-масло для увлажнения.
Я не использую гель для душа, считаю, что детское мыло или хозяйственное мыло - маст хэв. Также люблю скрабы, а для увлажнения предпочитаю масла для беременных, либо крема для детей. А еще масло пачули - это классное увлажняющее средство, хотя и дорогое. К тому же оно прекрасно пахнет, поэтому, если нет настроения использовать парфюм, то масло пачули может его заменить. Не советую покупать масла в аптеке, разве что только для использования в аромалампе. К сожалению, там, как правило, продаются очень некачественные масла, от которых вреда больше чем пользы. Не люблю гель-лаки, да и, в принципе, не крашу ногти ни на ногах, ни на руках. Если я иду на педикюр, я хожу только к подологу - всегда очень тщательно слежу за тем, где хранятся инструменты и как они обрабатываются. А для удаления лишних волос (хотя против них ничего не имею) использую только воск, так как считаю, что лазерные эпиляции вредны для здоровья.
Про проблемы
Как правило, проблемы я зарабатываю себе сама. Вот, например, я начала пить витамин А без назначения врача, хотя обычно так не делаю. Состояние кожи лица ухудшилось. Я почему-то не отнесла это к приему витаминов, и продолжала пить и “лечить” кожу. Тогда подруга посоветовала мне добавить в уход кислоты. Раньше я их не использовала, но попробовав, заметила, что кожа стала намного лучше. Мне также посоветовали отменить прием витамина А, и это тоже пошло на пользу. Правда, как-то переборщила с кислотами, что привело к ожогу кожи. До сих пор осталось пигментное пятно, с которым я борюсь на протяжении года. Поэтому я очень рекомендую обращаться к специалистам, которые могут назначить лечение и правильно подобрать уход. На данный момент у меня есть косметолог в Минске, я всегда с ней на связи. Но на процедуры к косметологу не хожу, так как не вижу, что моя кожа сейчас в этом нуждается. Я постепенно научилась слушать свой организм. Моя работа обязывает меня следить за состоянием кожи и лица, поэтому почти за десять лет в индустрии я примерно поняла, как и на что моя кожа реагирует. Это может быть питание, аллергия на одежду или парфюм.
Про интервальное голодание, отказ от сахара и источники энергии
Я не ем мясо и ем очень много растительной белковой пищи и жиров. Употребляю меньше углеводов, но не то чтобы я себя ограничиваю, просто так получается. Почти год как я соблюдаю интервальное голодание (ИГ) по схеме 16/8. Я спокойно переживаю время без еды. К такому режиму пришла интуитивно - кто-то мне недавно рассказал про ИГ и я поняла, что так примерно и питалась. Четыре года назад я набрала пару кило и стала следить за весом. Начала понимать потребности своего организма и как питание влияет на качество моего тела. Тогда я питалась два раза в сутки и мне было так комфортно. Сейчас раз в две недели я голодаю 36 часов. Для меня это не краткосрочная диета, а запланированное мероприятие. При этом я чувствую себя хорошо, мой организм очищается, и день проходит достаточно энергично. По моему мнению, еда очень переоценена, и нам навязали идею о том, что нужно есть много и часто. Если прислушаться к себе и попробовать дать шанс тому же интервальному голоданию, то человек спустя время поймет, что так комфортнее. Конечно, существуют и заболевания, при которых людям лучше не голодать, а питаться дробно и часто. Но большинство людей в этом не нуждаются.
Также поняла, что все является делом привычки. Раньше я не могла жить без сахара: нужно было обязательно съесть кусочек шоколада или мороженое. А сегодня идет уже 73-й день, как я живу без сахара вообще. Отказалась от сахара я в качестве эксперимента. Начала, когда у меня было стабильное эмоциональное состояние, ведь смена рациона - все равно стресс для организма. Первая неделя была сложная - из-за того, что все вокруг едят сладкое, тяга к нему только обостряется. Потом просто как-то отпустило, а сейчас мне сладкое не хочется совсем. Мне кажется, что важно честно с собой договориться о том, что если очень захочется сладкое, то можно съесть, чтобы не сорваться.
У меня анемия и мне противопоказаны интенсивные физические нагрузки. Поэтому стараюсь постоянно заниматься йогой с утра, или хотя бы делать небольшую зарядку и практику сурья-намаскара (приветствие солнца). Утренние прогулки с собакой тоже могу отнести к активности. Мне кажется, это заряжает с утра покруче кофе и холодного душа. Если это все совместить, то получится невероятный "энерджайзер" на день.
Про моделинг и перфекционизм
Мое отношение к внешнему виду отчасти связано с моей профессией. У меня не было никогда проблем с самооценкой и всегда было здоровое отношение к себе. В индустрию я попала с маминой помощью - в каком-то году она отвела меня в модельную школу, потому что, по ее мнению, я одевалась как мальчик и общалась только с ними, каталась на скейте. Моделинг - суровая индустрия, где никто с тобой не “сюсюкается”. В каждой профессии есть определенные правила и стандарты. В моделинге ты должен иметь здоровую кожу, уметь свободно говорить на английском, должен всегда быть счастливым, открытым, интересным, многогранным, и, конечно, худым. Но тоже есть границы, за которые не стоит выходить. В этой индустрии все говорят только об одном: что на себя намазать, сколько километров пробежать, что есть, чтобы не потолстеть. Это нездоровая обстановка. Как бы ты не был уверен в себе, невольно начинаешь смотреть по сторонам и думать о том, что кто-то худее и красивее тебя. И происходит профессиональная деформация.
Так, комбинация моего перфекционизма с “правилами” индустрии породила проблемы с весом. У меня была агент, которая предложила мне похудеть. И я решила - раз уж худеть, то как следует. С похудением пришли неприятные заболевания, которые сопровождают все ограничения в питании. К тому же мне казалось, что я толстая и некрасивая. На самом деле, я гораздо меньше себя любила, когда была очень худой (47 кг), чем потом, когда я весила 80 килограмм. Это конечно все пришло не сразу, пришлось очень много работать с головой, разбираться в себе. Потом я скинула вес достаточно органично, просто начала с любовью относиться и прислушиваться к себе, понимать, что для меня хорошо, а что плохо. Когда осознала, что похудела, я удивилась. Оказывается, нужно было перестать постоянно думать об этом.
Про сон и ненормированный график
У меня не всегда получается, но я стараюсь ложиться спать до 12. Для меня очень важно высыпаться. У меня есть ритуалы подготовки ко сну: я иду в душ, после наношу крем, после восьми вечера везде дома убавляем свет, слушаю музыку или читаю книгу и, в целом, стараюсь уже не перевозбуждаться. Если не могу уснуть, то ставлю медитацию и слушаю звуки природы. Просыпаюсь в промежутке между 08:00 и 09:30 утра. Но сейчас у меня появилась собака, она поднимает меня в 6 утра. Это в удовольствие, я просыпаюсь бодрая.
Сложно соблюдать режим дня, работая моделью. Например, ночью тебе могут внезапно позвонить и сказать: “Беги, тебя там ждут на съемках”, ты поднимаешься и бежишь. Когда ты в следующий раз ляжешь спать уже непонятно. В такие моменты сложно поддерживать какое-то ресурсное состояние, но это возможно. К тому же, я на самом деле люблю “потусоваться”. У меня для этих случаев есть несколько лайфхаков. Я пью пробиотики и пребиотики, но советую проконсультироваться с врачом перед тем как пить что-либо. И если я знаю, что я буду пить алкоголь, то я принимаю сорбенты - зостерин или энтересгель - до и после вечеринки. Если ночью я не сплю из-за мероприятия, то потом не ругаю себя за это. К себе, к жизни и к окружающим у меня политика такая - не стоит ругать себя. Если чего-то хочется, то нужно это сделать, конечно, если это не приносит вреда себе и окружающим.
Про декоративную косметику и любовь к парфюму
Я использую косметику, когда мне нужно куда-то выйти или есть настроение накраситься. Наверно в силу того, что я не умею краситься, моя косметичка состоит из четырех продуктов: тональное средство, румяна, красная помада и тушь. Последнюю использую редко - она лежит в косметичке уже третий год. Что я делаю обязательно - в течение дня обновляю слой солнцезащитного крема. Без него не выйду даже мусор выкинуть, для меня это так же обязательно как почистить зубы и сходить в душ.
Парфюм - это большое удовольствие для меня. Людей запоминаю по запаху: могу имя не вспомнить, а как пахнет человек - да. Помню как пахнут города, люди, квартиры. Иногда иду по улице, слышу запах и меня уносит куда-то в воспоминания. Я могу все деньги спустить на парфюм и радуюсь как ребёнок, когда мне дарят новый бутыль. Угодить с этим, правда, сложно. Я очень ревностно отношусь к своим запахам и всегда на вопрос что это, отвечаю, что это "я". При чем, обычно я использую не один парфюм, а смешиваю несколько на своём теле. Оторву от сердца прекрасный и достаточно бюджетный дует - Molinard Patchouli Intense (он сводит с ума всех и каждого) и Molinard Cuir Eau de Parfum. Вообще очень рекомендую поиграть с моно-запахами.
Про лайфхаки от специалистов
Есть много лайфхаков, которые я подхватила у тех, с кем довелось работать. Например, красная помада - универсальное средство, работающее как и румяна, и тени. Укладываю брови щеточкой и мылом или лаком для волос. Когда мне было 16, для моей очень сухой кожи мне еще порекомендовали средства из линий для беременных или для детей. Первые люблю больше - там обычно в составе есть масло ши или какао-масло. Использовать крем для сосков как бальзам для губ - тоже совет от одного из визажистов.
Еще когда-то мой агент поделился лайфхаком - если вы отекли перед мероприятием/съемкой, нужно выпить два бокала сухого вина на ночь (вместе с вином ничего не есть). Я, конечно, не рекомендую проворачивать это каждый вечер и очень важно остановиться на двух бокалах. Лучше пить красное, но у меня аллергия на красное, поэтому я пью белое. Это так же действенно при отеках, как и 100 лимфодренажных прыжков на носочках с утра или горячая ванна с содой.
Про гармонию в жизни
Я находилась в весе 80 килограмм и 47 килограмм, не ела ничего и ела очень много. У меня есть растяжки и целлюлит, и живот иногда вылезает, и волосы иногда выпадают, и прыщами обсыпает. Я это принимаю, мне не приносит это никакого дискомфорта. Наверное, я нашла для себя какую-то гармонию. Отношусь с любовью к себе, к еде, ко сну, к удовольствиям, к уходу, к жизни в целом, нахожу ко всему интуитивный подход. Плохое тоже случается, и к этому тоже надо относиться с любовью, потому что если не было бы плохого, то хорошего мы бы не ценили. Все можно гармонично умещать в своей жизни.