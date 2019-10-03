Перед зеркалом: Индира Хан о бабушкиных секретах красоты и тренировках по ДНК-тесту

На этой неделе наша новая героиня - соучредитель бара Lolita и владелец ресторана Thali Индира Хан. Мы узнали, как ее вдохновляет бабушкина приверженность украшениям, почему стоит сдать ДНК-тест, чтобы найти свой спорт и почему аромат не должен ощущаться на самом себе.

Об уходе

Каждый день я встаю не позже восьми часов утра. Свою рутину по уходу за кожей начинаю с очищающего молочка от Biologique Recherche, затем перехожу на отшелушивающий лосьон. Обычно, следующий шаг в моем уходе - это разглаживающая био-сыворотка от Biologique Recherche, но после лета я пытаюсь выровнять тон лица, поэтому перешла на новое средство от Kiehl's. Обязательно пользуюсь легким увлажняющим кремом от Charlotte Tilbury. После крема, я пользуюсь кремом для век.

Если средства показывают эффект, я могу пользоваться ими на протяжении долгого времени. Например, так получилось с брендом Biologique Recherche и кремом от Charlotte Tilbury, но до того как я открыла для себя эти средства, я перепробовала чуть ли не сотню других продуктов. Но я также интересуюсь новинками. Когда у меня заканчивается основной запас уходовой косметики я покупаю что-то новое на пробу. Чаще всего я пользуюсь новой уходовой косметикой примерно месяц, а потом снова перехожу на старый уход.

Мой вечерний уход почти индентичен утреннему, добавляется только один продукт - это сыворотка. Я меняю средство Kiehl's на Biologique Recherche. Вдобавок, два раза в неделю пользуюсь масками для лица и патчами под глаза с ретинолом от Shiseido. Я стала чаще летать, а в перелетах кожа сильно сушится, повышается чувствительность. Чтобы минимизировать вред от перелета я подготавливаю кожу увлажняющей маской от Shiseido или Dr. Jart+, также накладываю маску повторно во время полета.

Для тела я пользуюсь средствами от Biotherm, например олиго-термальным молочком для тела. Он помогает мне сохранить загар и восстановить кожу. У Biotherm ненавязчивый запах и приятная текстура.

После последних родов я пользовалась девайсами для скульптурирования кожи и укрепления тургора. Сейчас я пытаюсь бережнее относиться к коже и пользуюсь только мягкими скрабами. Кожа у меня очень тонкая, и модные сейчас сухие щетки действуют на нее негативно, повреждают и раздражают ее. Пользуюсь разными скрабами, в последний раз брала миндальный скраб в L'Occitane, теперь пользуюсь им два-три раза в неделю.

Раньше к косметологу я ходила каждую неделю, иногда даже два раза в неделю. К сожалению, сейчас так часто ходить не получается так как на одну процедуру уходит минимум полтора часа, а я не могу этого себе позволить из-за работы. Чтобы поддерживать состояние кожи в должном состоянии, мне пришлось адаптировать уход под рабочий график - теперь раз в полгода я делаю инъекционные процедуры вроде биоревитализации. Обязательно прохожу их курсом. Эффект от них появляется очень быстро и держится дольше.

За волосами у меня очень простой уход. Недавно я начала пользоваться шампунем L'Occitane и средством от Kerastase - они защищают волосы от воздействия утюжков, пользуюсь ими каждый раз, когда привожу волосы в порядок.

Об отношении к пластической хирургии

У меня очень сухая и тонкая кожа, поэтому мне приходится выбирать средства крайне аккуратно. Раньше злоупотребляла жирными кремами, из-за чего возникла проблема. Наконец, вместе с косметологом смогли подобрать универсальный уход, который не вызывает проблем. Все-таки, вопросы здоровья кожи надо доверять профессионалам.

Помимо инъекционных процедур, я не делала каких-либо пластических операций или кардинальных вмешательств. Когда-то я хотела изменить форму носа, сделать ринопластику, но сейчас я очень рада, что отказалась от этой идеи. Серьезных изменений я не планирую, потому что просто боюсь. Поэтому все процедуры у косметолога - это смелые эксперименты для меня.

О спорте и медитациях

Главный мой секрет по уходу за телом - это спорт. Когда у меня было чуть больше времени, он присутствовал в моей жизни постоянно, каждый день. Я ходила на танцы два раза в неделю, поднималась в горы минимум два раза в неделю, посещала спортивные секции и тренажерный зал. Сейчас я не хожу на танцы уже три месяца, остались только тренажерный зал, горы и конный спорт вместе с дочерью. После лета я пытаюсь восстановить свою спортивную рутину, начала с походов в горы, для меня это занятие - самый подходящий способ поддержать фигуру. В горах я морально отдыхаю. Мой любимый маршрут - это походы на Кок-Жайлау и на пик Комиссара. Когда времени мало, я поднимаюсь по лестнице до плотины и спускаюсь вниз - это занимает всего сорок минут.

Два года назад, ради интереса я сделала ДНК тест, чтобы понять, какой спорт мне подходит больше всего. Я всегда чувстовала, что бег - не мое, но решила все-таки узнать, прописано ли это на генном уровне. Оказалось, что мне совсем не подходят силовые тренировки и кардионагрузки, а вот тренировки на выносливость - то, что мне надо.

Для души и внутреннего баланса, я не только хожу в горы, но и уже больше двадцати лет читаю намаз. Утренняя молитва - неотъемлемая часть моей жизни и своеобразная медитация. После прочтения молитвы я отдельно проговариваю какие-то вещи для себя, успокаиваюсь, чего-то желаю, за что-то благодарю.

О питании и экстремальных диетах

Питаюсь я довольно аккуратно, но в сравнении со своим мужем, я не так строга к себе, ем что хочу в пределах разумного. Стараюсь прислушиваться, чтобы понять, чего требует мой организм. Я люблю специи и ем много овощей, иногда я завариваю специи в кипятке и пью их вместо чая. Я не люблю завтракать, разве что где-то в отеле или в хорошей компании. В обычном режиме по утрам я просто пью воду и кофе. Я поняла, что могла бы питаться интервально, мой муж так делает уже лет пять. Сейчас я медленно перехожу на этот режим, чаще всего ем после обеда и вечером.

У меня был опыт экстремальной диеты 12 лет назад после того, как я родила последнего ребенка. Тогда я набрала немного веса, но для моего роста и комплекции этого было достаточно. Я все никак не могла сбросить вес и все-таки села на литовскую диету. Тебе расписывают, что и когда тебе нужно есть при очень низком калораже (500 ккал в день). На этой диете я просидела полтора месяца. Первые три дня дались мне очень сложно, потом я привыкла. Но самым трудным для меня стало расписание, питаться было необходимо в определенное время и не сбиваться с графика, поэтому мне приходилось есть в машине, иногда даже на встречах. Я получила тот результат, который хотела, но больше никогда не садилась на какие-либо диеты.

Витамины я пью всегда. Сейчас в мой обязательный рацион входит омега-3 и витамин С. Еще в постоянном режиме пью коллаген. Честно от коллагена я не чувствую эффекта, но считаю, что если бы я его не пила тогда почувствовала бы нехватку. Я покупаю витамины без назначения врача, не покупаю витамины в больших дозах, часто это мультивитамины, комплексы - например, Orthomol Vital F.

О макияже и ароматах

В выборе макияжа мне помогает моя дочь, от нее я узнаю о последних новостях в индустрии красоты. Например, она была первой, кто рассказал мне о появлении хайлайтеров. Так же как и с уходом, я очень верна своей декоративной косметике, например, больше трех лет пользуюсь тональным средством от Giorgio Armani, оно очень легкое по текстуре. Помимо тональной основы я пользуюсь тушью для ресниц, карандашом для бровей и увлажняющей помадой с естественным оттенком от Clarins. Румянами я пользуюсь крайне редко, только по особым случаям, также делаю легкий контуринг. Я предпочитаю, когда на лице не видно макияжа, поэтому пытаюсь сводить все к минимуму.

Любыми ароматами я пользуюсь очень долго. С 20 лет я ношу аромат от Kilian. Его мне подарили. Обычно я нахожу новые ароматы только так - мне кто-то дарит парфюм, я ношу его в течение нескольких дней, тестирую его, смотрю как он раскрывается на моей коже. Например, я совсем не чувствую на себе аромат от Kilian, так я поняла, что аромат мой.

О бабушкиных секретах красоты

Личных секретов красоты у меня нет. Я люблю все, что меня окружает, думаю, это как-то отражается и на внешности. Моя мама и бабушка были настоящими красавицами и всегда ухаживали за собой. Хотя моя бабушка родилась и выросла в городе, всю взрослую жизнь она прожила в деревне на Кавказе. Помню, она ругала нас, когда мы не носили украшения. Несмотря на то, что каждое утро она должна была подоить коров и прибрать за козами, у нее всегда были уложены волосы и надеты украшения. Я часто о ней думаю и пытаюсь ее не подвести.