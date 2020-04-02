Перед зеркалом: Гульназ Жоланова – о важности сна и карбокситерапии как панацее для уставшей кожи

Наша новая героиня – актриса Гульназ Жоланова. Гульназ поделилась особенностями ухода во время съемок, названиями средств, которые выручают её во время частых перелетов, и рассказала про внешние перевоплощения ради работы.

Про уход во время съемок

Рабочий день у актеров начинается крайне рано – уже в пять утра мы просыпаемся, затем нас забирает машина. Я всегда в дорогу беру тканевую маску или патчи. Раньше я не замечала синяков под глазами и тусклого тона кожи, но постепенно стала ощущать последствия насыщенного графика. Поэтому утром я еду с тканевой маской на лице, чтобы выровнять тон кожи. Съемочный день начинается с нанесения грима и укладки. Так, я хожу с гримом с раннего утра до неопределенного времени – в зависимости от графика, в среднем, 15-16 часов. Грим для кино и фотосъемок тяжелый, что уж говорить о телевизионном гриме, который обычно используют во время концертов и мероприятий. В такие дни моя уставшая кожа требует особого ухода. После любых продолжительных съемок я обязательно хожу к косметологу и обычно получаю три процедуры карбокситерапии, при которых применяют углекислый газ. После такой терапии кожа хорошо восстанавливается.

Про важность сна

Надо признать, что я часто не высыпаюсь. А залог здоровья и красоты – это сон. В среднем, когда есть возможность, я сплю около десяти часов, а если сильно устала – могу и двенадцать часов проспать. К сожалению, у меня нарушенный режим, так как расписание съемок может быть разное. Иногда съемки могут продлиться целые сутки, после таких дней, конечно, приходится отсыпаться по восемнадцать часов. Тогда я перед сном закрываю шторы, так как не известно, сколько просплю, зажигаю успокаивающие свечи и включаю мантру.

Про уход и образ жизни в нерабочие дни

В нерабочие дни я просыпаюсь в 10-11 часов утра. Так как на данный момент все проекты закрыты из-за карантина, у меня появилось больше свободного времени на саморазвитие – стала больше рисовать и читать. Не скажу, что я на строгом правильном питании, но стараюсь не есть мучное и жирное. Когда я была юной, кожа вообще не реагировала на образ жизни. Сейчас дело обстоит иначе – если переем или, например, съем жареную картошку, то может высыпать. Мой организм быстро реагирует на изменения в питании и окружающей среде (например, когда я нахожусь в долгих перелетах), чему я в какой-то степени рада. Не у всех организм выдает моментальную реакцию на внешние изменения, и можно не заметить, когда что-то идет не так. Получив такой сигнал, я стараюсь сразу искоренить причину сбоя.

Утром я умываюсь Mario Badescu, затем наношу тоник Bioderma, крем и потом SPF. Из декоративной повседневной косметики я использую немного средств – чаще всего просто подкрашиваю брови, могу нанести румяна и увлажняющий бальзам для губ. Вечером я добавляю к очищению бальзам Emma Hardie – для того, чтобы хорошо очистить кожу. Также на ночь я использую больше увлажняющих средств, потому что у меня сухой тип кожи. Бывает даже так, что проснувшись среди ночи, могу нанести крем для рук, потому что ощущаю стянутость. По этой причине также стараюсь пить много воды. Для борьбы с сухостью кожи тела я долгое время пользовалась кокосовым маслом. Сейчас использую крем от Nature Republic, который отлично увлажняет. А для волос – я открыла для себя хороший шампунь и кондиционер от Aveda.

Про спорт – для себя и для работы

Я очень долгое время занималась танцами, около двенадцати лет. Потом забросила из-за учебы. С тех пор сохранилась мышечная память. Многие виды спорта даются мне без особых трудностей. В обычных условиях я два раза в неделю по вечерам занимаюсь теннисом. Также хожу в тренажерный зал – три раза в неделю, хотя это дело я не люблю, я просто себя заставляю. Теннис – это для меня не просто физическая активность, но и игра, за которой время пролетает незаметно. А в зале этот аспект отсутствует – если нужно, например, сделать двадцать приседаний, то я делаю, считая каждое приседание, и концентрирую внимание на этом. Для меня зал – это способ развеяться и привести мысли в порядок. Однако сейчас, на карантине, нет возможности заниматься ни тем, ни другим. Поэтому я начала бегать вдоль побережья (на данный момент нахожусь в Актау), а дома по утрам занимаюсь йогой и делаю силовые упражнения с помощью видеотренировок на YouTube. После стабилизации ситуации в стране я очень хочу открыть для себя бальные танцы. Хочется заниматься чем-то созидательным, творческим и, в тоже время, полезным для здоровья.

Благодаря работе я смогла позаниматься разными видами спорта. Например, три года назад мы снимали исторический фильм, и в процессе подготовки около месяца я занималась в цирке у каскадеров "Номад" и научилась фехтованию. Я не знаю, какие у меня остались навыки с тех пор, но в тот момент я неплохо фехтовала. Также занималась верховой ездой. Это интересно, когда твоя профессия дает тебе возможность учиться чему-то новому. На данный момент я не могу себе представить, чему я научусь в этом году. Такая сторона работы очень меня забавляет.

Про эксперименты с внешностью во время съемок

Моя работа также позволяет мне часто перевоплощаться, что, возможно, не всегда адекватно воспринимается моим окружением. Один раз для сериала мне покрасили волосы в черный цвет, сделали челку а-ля Клеопатра и нарисовали вытянутые тонкие стрелки. Это была моя первая отрицательная роль, поэтому я немного переживала, но визуальное перевоплощение дает невероятное вдохновение. Это непередаваемое ощущение – чувствовать себя другим человеком. Однако я рада, что эти эксперименты непродолжительные и временные. Например, для съемок "Бизнес по-казахски в Корее" нам нужно было увеличить губы и глаза. Чтобы не прибегать к хирургическим необратимым вмешательствам, мы заказали накладные силиконовые губы, которые нужно было каждый раз долго приклеивать, и надевали цветные линзы, увеличивающие глаза. Я почувствовала на себе, что это такое – иметь большие губы и глаза. Конечно, в кадре это выглядит красиво, но, думаю, как повседневный образ это мне не подходит. Мне нравится экспериментировать с внешностью, и я часто делаю яркие образы для моего портфолио, чтобы режиссеры имели представление о том, какой я могу быть. Однако для меня естественная красота – это ценность. Поэтому я рада, что в своё время не поддалась каким-то трендам и не сделала себе, например, татуаж бровей и инъекции.

Про минимальный уход во время путешествий

Я часто нахожусь в разъездах – либо из-за съемок, либо из-за поручений федерации футбола, которую я представляю как амбассадор. Полеты могут длиться по 5-10 часов. Мой лайфхак для таких долгих перелетов: всегда иметь с собой теплый шарф. Из него можно сделать подушку или плед. Также в моей косметичке всегда есть термальная вода Avène, бальзам для губ, крем для рук, какой-нибудь легкий крем для лица, иногда также беру с собой тканевую маску. А в мой минимальный набор вещей по уходу во время поездки входит красная помада MAC – на выход, витамин D3, капли для глаз, карандаш для бровей и SPF-средство.