Перед зеркалом: Фаридахон Агзамова о любви к себе, танцах по утрам и самосовершенствовании

На этой неделе "перед зеркалом" художница и автор кулинарного журнала "Real Food" Фаридахон Агзамова. Фаридахон рассказала, как утренние танцы заменяют ей тренировки, почему она предпочитает питаться интуитивно и без какого ритуала не обходится ни один вечер.

О танцах и утренних тренировках

Долгое время я занималась художественной гимнастикой и современными танцами, поэтому без утренней тренировки я не могу. Обычно она состоит из тех же танцев и растяжки. Танцы утром - моя любимая часть дня, для меня это своего рода медитация - я включаю музыку, ставлю режим shuffle, танцую, подпеваю. Иногда бывает что включится очень трогательная песня и я могу расплакаться - это тоже часть процесса. Конечно бывают моменты, когда с утра я ленюсь, но для того чтобы перебороть себя, я придерживаюсь философии "одного шага" - я не считаю сколько повторов я сделала, а выжимаю из себя все, будь то качание пресса или прыжки. Я говорю себе: "вот последний раз, Фаня, ты сможешь!". Считаю, что бессмысленно ходить в тренажерный зал, тратить на поездку время, когда можно сделать все те же упражнения дома или побегать во дворе или в парке.

О проблемах с кожей

До недавнего времени я не придавала большого значения уходу за кожей лица, но к несчастью, моя кожа из идеальной превратилась в проблемную из-за поездки в Таиланд, где я работала моделью. Самое сложное в этой работе оказалось всегда улыбаться и выглядеть счастливой. Из-за перемены климата, питания, стресса и постоянного нанесения макияжа, у меня появилась сыпь. В Алматы я обратилась к косметологу, который лишь ухудшил положение. Сейчас я пытаюсь вылечить кожу, но все равно не нагружаю ее обильно средстваим.

Вечером я наношу гидрофильное масло от Ground Plan, это молодой корейский бренд - он cruelty free и eco-friendly, для меня это очень важно. Несмотря на то, что я почти никогда не крашусь я все равно использую двухступенчатое очищение, чтобы смыть солнцезащитное средство. После пользуюсь гелем для умывания, в составе которого есть бамбуковый угольт. Далее я наношу увлажняющий спрей для лица, который состоит на 75% из гамамелиса тоже от Ground Plan. На ночь я наношу ретинол от RejudiCare, чтобы обновить кожу после частых высыпаний. Его я ничем не закрепляю, разве что иногда могу нанести сыворотку с витамином С. Если у меня сухая кожа, я наношу восстанавливающий крем. Еще очень люблю увлажняющую маску от La Mer - она единственная может увлажнить мою кожу и сделать ее бархатистой как в рекламе.

Моя кожа в здоровом состоянии не нуждается в лишнем уходе. Поэтому, даже если появляются какие-то проблемы, то утром я стараюсь не использовать гели для умывания, чтобы кожа справлялась сама. После умывания водой наношу тонер от Pyunkang Yul, после - солнцезащитный крем от Bioré, так как в рутине у меня есть ретинол.

Когда вспоминаю, использую роллер и гуа ша из обсидиана, делаю ими массаж лица. Камень обсидиан улучшает циркуляцию крови и выводит токсины.

Об отношении к макияжу, ароматах и дизайне ногтей

Я себе нравлюсь и не считаю необходимым наносить что-то, хотя очень люблю краситься. Если же крашусь, то делаю все по правилам - очень люблю румяна, помады, тинты и синюю тушь. Обычно это случается по особым случаям. Я мало пробовала тональных средств, но СС крем от Ronas мне нравится больше всего. Заметила, что краситься стала чаще. Когда моя кожа не была проблемной, я совсем не прибегала к макияжу.

Мне нравятся ароматы от Jo Malone и Mondo Mondo. Я пользуюсь ими изредка, по настроению. Но с наступлением осени стала намного чаще наносить аромат от Jo Malone - он отлично сочетается с погодой.

Все детство из-за волнения я грызла ногти. Чтобы избавиться от этой привычки я начала красить ногти обычным лаком. Постоянно делаю разный дизайн. У меня есть целая коллекция лаков, для меня это отдельный вид искусства и терапия.

Об уходе за волосами и маминых советах

Я мою волосы раз в 10 дней - мне подходит такой уход. Шампуни и кондиционеры я использую те, что есть дома, особого значения этому не придаю. У меня есть свой маленький секрет ухода за волосами - я разбавляю яблочный уксус с водой один к одному, наношу на волосы минут на 10-15. После этой смеси волосы становятся мягкими и блестящими. После Таиланда я коротко подстриглась, теперь хочу вернуть длину. Поэтому ежедневно использую средство для роста волос от Mi&Ko и делаю массаж головы. Еще у меня есть ритуал для расчесывания: я сажусь перед зеркалом и говорю, какие у меня красивые волосы и как я их люблю.

Многие спрашивают, как я делаю себе укладку - на ночь я просто собираю волосы в шишку или в косичку. Мама всегда говорила, чтобы я была благодарна природе за ту внешность, которая у меня есть и не советовала экспериментировать с ней. Поэтому я ни разу в жизни не красила волосы и считаю, что для многих ничего лучше их естественного цвета нет.

Об уходе за телом и бодипозитиве

Я не уверена в эффективности сухих щеток, но все равно ими пользуюсь каждый день после пробуждения, так как нахожу весь процесс растирания очень приятным. После иногда увлажняю кожу кокосовым маслом. Для здоровья и ухода за телом я обязательно хожу в баню "Арасан" раз в неделю, больше всего люблю русскую баню. Мне очень нравится обливаться холодной водой, иногда даже купаться в речке, а в банях всегда лежу на самом верху. Люблю гель для душа от Nuxe - он не сушит кожу, но если честно, использую его больше из-за приятного аромата.

О любви к себе и работе над собой

Сейчас в моде пропагандировать любовь к себе. Я согласна с этим, но с оговоркой: не просто любить себя безусловно, но и работать над собой, заниматься спортом, иногда отключать жалость к себе, менять образ жизни, если того требует здоровье. Я очень рада тому, что расширились границы красоты, но я за золотую середину. Формы - это, конечно, красиво, но если ты не чувствуешь себя хорошо и здорово, тебе мешает твой лишний вес - возможно стоит тогда что-то изменить в своем образе жизни. Я за то, чтобы физическое состояние никак не влияло на здоровье.

Я за работу над собой, считаю, что нужно всегда выкладываться. Нужно обращать внимание на свои минусы и постоянно работать над ними. Работа над собой у меня начинается с момента, как я проснулась - я хожу на лекции, читаю профессиональную литературу, работаю со своим сознанием и восприятием.

О кулинарии и диетах

Я питаюсь дома и готовлю сама. Кулинария для меня - это магия. Для меня еда, приготовленная своими руками, намного лучше чем та, что была заказана с ресторана, даже если это одно и то же блюдо. Вибрации и энергетика домашней еды для меня очень важны. Я стараюсь есть только свежеприготовленную еду. Также я не придерживаюсь одной диеты или системы питания, я исследую вкусы, пытаюсь быть разносторонней и делаю все по наитию.

Раньше когда я занималась художественной гимнастикой я соблюдала строгую диету, наш ужин мог состоять из одного пельменя. Сейчас я ем все, кроме красного мяса - мне оно просто не нравится. Иногда я ограничиваю себя в молочные продуктах, если чувствую, что мой организм раздражен. Если я болею, то сижу на сыроедении один два-дня, чтобы разгрузить желудок.