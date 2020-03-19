Сегодня героиня "Перед зеркалом" - интерьерный дизайнер и арт-директор бюро sdelaemremont.kz Элина Мусакулова. Она рассказала о том, что не дает ей утонуть в будничной рутине, об единственном декоративном средстве в ее косметичке и о безглютеновом и безлактозном режиме питания.

О рутине и любви к воде

Очень бы хотелось быть идеальным человеком для рубрики «Перед зеркалом», но, к сожалению, мне еще работать и работать над тем, чтобы я была довольна своим внешним видом, и что еще более важное - своим графиком и внутренним состоянием. Я точно договорилась с собой об одном - мой день начинается очень рано, каждый день я встаю в шесть утра. В семь я уже плаваю в бассейне, а если нет тренировки, то к восьми иду в офис. В выходные я первая в очереди на Чимбулаке. Стараюсь через лыжи наслаждаться серым зимним периодом и раз в год выезжать на горнолыжные курорты - в этом году убедила друзей поехать со мной в Сибирь. Сейчас, когда сезон уже почти закрыт, я нашла лыжам замену - фридайвинг. Это мой обычный режим, если не брать во внимание то, что сейчас я на домашнем карантине из-за коронавируса.

Любовь к воде у меня давно - впервые я записалась в бассейн после окончания школы, и на несколько лет движения тела в воде, всплеск воды, блики света стали моей медитацией. Я делала перерыв, но сейчас опять вернулась в спорт. И это опять вода, ничего лучше для себя я не находила - хотя пробовала многое - ходила на йогу, на растяжку, в зал, пыталась бегать. Летом я планирую участвовать в заплыве на открытой воде во Франции. Мой супруг бегает марафоны по всему миру, и он подсказал, что подготовка к соревнованию - самая лучшая мотивация. Все так и есть: после заветного слота я выкладываюсь на тренировках на сто процентов. Еще я стала ходить на спортивный массаж, никогда раньше этого не понимала - видимо потому, что не была в руках хорошего массажиста. После каждого сеанса чувствую, что мышцы говорят спасибо.

Пробуждение в одно и то же время, регулярные визиты к психологу и плавание - это то, что помогает мне не утонуть в бешеном ритме современной жизни.

О декоративной косметике и постоянстве

Мои отношения с декоративной косметикой начались на первом курсе университета, и там же закончились. Я увидела несколько раз испачканный тональным кремом воротник своей рубашки, представила, что теперь не могу уткнуться в грудь своему молодому человеку - и тональный крем полетел в мусорку. Сейчас у меня нет ни его, ни пудры. Консилеры, основы под макияж, хайлайтеры - такие слова я встречала только в интернете. Никогда в жизни не покупала ни туши для ресниц, ни теней, ни помад. В моей косметичке - румяна и закрутка для ресниц (без нее я даже на необитаемый остров не поеду, для моих длинных черных и прямых ресниц - это лучший друг с пятого класса школы).

Румяна я использую всегда одни и те же. Когда я узнала, что мои любимые румяна сняли с производства, я гоняла по всем магазинам в попытках их выкупить. Теперь у меня лежат несколько отложенных штук, но, думаю, на всю жизнь не хватит. Парфюмом я не пользовалась, пока не встретила супруга. Борух помешан на ароматах и любит подбирать парфюм для близких людей: может услышать запах и разложить его на составляющие. Однако даже он признавал, что мне ничего не подходит. Так было до момента пока он не услышал Voyage d`Hermès. Теперь это мой постоянный аромат, пользуюсь им уже пять лет.

Об уходовой косметике

В уходе за лицом я менее аскетична, с тринадцати лет у меня акне, и я, к сожалению, знаю, что такое дни, когда из-за высыпаний ты мечтаешь уйти с занятий или работы домой. Я обязательно умываюсь на ночь гидрофильным маслом Ultime8 от Shu Uemura (по моим ощущениям, умывание - самый важный этап, я могу сэкономить на креме для лица, но не на масле для умывания), никогда не пользуюсь тканевым полотенцем - только одноразовыми бумажными салфетками. Если у меня есть высыпания, то использую сыворотку с салициловой кислотой Bemetic. Если нет - наношу увлажняющий крем. По утрам я протираю лицо лосьоном P50V от Biologique Recherche и наношу SPF. Когда не забываю (но чаще все же забываю - дисциплина в спорте у меня есть, а вот в уходе за кожей - увы) наношу увлажняющую сыворотку вокруг глаз. С телом немного проще: я моюсь черным кусковым мылом (попробовала однажды, получив его в подарок от клиента, и с тех пор не могу представить принятие душа без него) и мажусь любым нежирным кремом, сейчас это Grown Alchemist. Сыворотки и крема мне подбирают консультанты в магазине (обожаю Pure) - я не могу, да и не хочу разбираться в составах уходовых средств, пусть этим занимаются профессионалы.

Из гаджетов для красоты и здоровья я пользуюсь девайсом для снятия боли во время менструаций. Это волшебная штука подключается к яичникам и блокирует боль и дискомфорт, отправляя сигнал в мозг. Никаких обезболивающих таблеток не надо!

Природа наградила меня волнистыми густыми волосами. Летом, когда можно не пользоваться феном, они лежат идеально. Зимой фен подсушивает волос, и локоны не такие тугие, как бы мне хотелось - мечтаю в этом году научиться делать укладку самостоятельно (осталось подружиться с Dyson Styler - я недавно получила его в подарок). Однако, большое количество волос на голове чаще всего значит большое количество волос по всему телу. И тут я не исключение. К счастью, люди придумали лазерную эпиляцию.

Об отказе от глютена и лактозы

Скажу сразу - это диета без фанатизма: если друзья закажут пиццу, то я съем кусочек, если мне захочется жирного мороженого (это мой guilty pleasure) - я съем маленькую баночку. Однако я давно заменила обычный хлеб на кукурузные хлебцы, коровье молоко - на растительное, и пасту в ресторане закажу на амарантовой муке. У моей бабушки был ревматоидный артрит, и я боюсь, что болезнь перейдет мне по наследству: порой у меня болят суставы пальцев рук. Раз в два года мы с супругом ездим на обследование в Германию, и хорошо то, что мои анализы в норме, пусть и проходят по критичным границам. Мой ревматолог говорит, что польза аутоиммунного протокола не доказана, но многие пациенты отмечают, что чувствуют себя лучше без продуктов с содержанием глютена. Я среди них, поэтому пришлось попрощаться с любимыми круассанами.