Перед зеркалом: Дина Цай о любимом гаджете, опрометчивых экспериментах и совете для будущих мам

Текст: Buro247.kz

Наша новая героиня "Перед зеркалом" - блогер Дина Цай. Дина рассказала о любимом гаджете для волос, о том, как переосмыслила подход к экспериментам, порассуждала о женской самокритике и поделилась советом для будущих мам.

Об уходе за лицом, телом и волосами

Я не волшебник, я только учусь. Мой основной уход состоит из очищения и увлажнения. Очень люблю гель для умывания от Emma Hardie. В набор для умывания входят полотенчики, и благодаря им я устраиваю себе мини спа-процедуру во время умывания. От Emma Hardie еще использую средство для уплотнения и укрепления кожи шеи, а кожу лица увлажняю кремом от Huxley. Иногда наношу тонер с BHA от Paula’s Choice и пользуюсь гелем для роста бровей Revitalash. Средства обычно подбираю сама, ведь сейчас на просторах Instagram можно найти много полезных аккаунтов о косметике и выбрать контент на любой вкус. Декоративной косметикой пользуюсь, но умеренно: мой маст-хэв включает в себя карандаш для бровей Anastasia Beverly Hills, бальзам для губ и консилер Estée Lauder. В мой обычный набор для макияжа также входят кушон Amore Pacific, корректор NYX, гель для бровей MAC и хайлайтер. Иногда пользуюсь румянами Becca и «на выход» крашу ресницы, а вместо теней наношу на веки тот же корректор NYX.

Очищающий бальзам Emma Hardie Средство для шеи Emma Hardie Увлажняющий крем Huxley Гель для роста бровей Revitalash Тонер с BHA Paula’s Choice Кушон Amore Pacific

В уходе за телом ничего особенного не применяю, сейчас ввожу в привычку скраб и массаж сухой щеткой. Заставляю себя, хотя часто бывает лень и возникает желание бросить, когда не видишь мгновенного результата. Уход за волосами такой же простой. Мой максимум - это шампунь (чаще всего Head and Shoulders), обычный кондиционер и очень редко использую маски. Зато люблю укладывать волосы и использую стайлер от любимого бренда Dyson. Он очень многофункционален, поэтому, если выбирать что-то одно из стайлера, фена или утюжка, то я однозначно выберу стайлер.

Сейчас нахожусь в Лос Анджелесе и, честно говоря, еле нашла мастера по маникюру, которому могу доверить ногти, при этом мастер - девушка из СНГ. Тут есть хорошие косметологи, но к ним попасть очень сложно и очень затратно, поэтому обхожусь без косметологических процедур. Из расслабляющих процедур принимаю горячую ванну, или точнее ванночку - в ЛА ванны чаще всего маленькие, ниже колена, поэтому сижу и "частично" расслабляюсь.

Об опрометчивых экспериментах и любви к себе

Я не против экспериментов, но моя главная ошибка заключается в том, что я очень импульсивна. Раньше к поиску мастера подходила не так тщательно - быстро бежала и делала то, что взбредет в голову. Однажды покрасила волосы в блонд и через два дня перекрасила обратно в темный - настолько мне это не подошло. Когда-то сделала татуаж бровей, который потом несколько раз исправляла, но все равно результатом не довольна. Поэтому немного жалею о таких экспериментах. Но это было давно, и теперь, как бы мне не хотелось мгновенно сделать что-то со своей внешностью, я себя останавливаю: нахожу более подробную информацию, «пересплю» с этим желанием и только потом берусь за эксперименты.

Как и у всех девушек, у меня есть изъяны: и выпадение волос, и растяжки, и целлюлит, и кожа на животе уже не та. Отношение к этому было разное: сначала полное неприятие и стресс, а потом благодарность своему телу. Вообще женская самокритика и стремление сравнивать себя с кем-то - это непостижимая загадка. Вдобавок девушек стыдят за каждую мелочь. И мы, девушки, забываем, что нам все по плечу, что каждая прекрасна по своему. И главное, забываем любить себя.

Консилер Estée Lauder Корректор NYX Wonder Stick Карандаш для бровей Anastasia Beverly Hills Гель для бровей MAC Румяна Becca Стайлер Dyson Airwrap

Об образе жизни

До и во время беременности я была очень активна: ходила на фитнес и в пешие походы, каталась на лыжах. А с появлением ребенка образ жизни поменялся, и в первые месяцы выбирая между спортом и сном, я выбирала второе. Я уже забыла, что такое режим дня, и недосып становится привычным. Хотя ранние подъемы можно записать в плюсы. Когда я впервые за долгие месяцы попробовала сделать упражнения на пресс и у меня ничего не получилось, я испытала шок. За период беременности поняла, что здоровая спина - это залог здоровья. Поэтому всем, кто планирует стать мамой, советую качать спину и руки. Сейчас я медленно “ползу” в сторону обычного спортивного режима. Также, недавно сделала себе и мужу чек-листы с разными задачами, за которые уже давно нужно взяться, и повесила на стену. Это помогло - стали активнее заниматься, легче отказываться от сладкого и так далее. Сделал дело - закрасил кружок. Ещё мы поспорили, что тот, у кого будет больше закрашенных кружков, тот загадывает желание. Этот соревновательный аспект тоже дает стимул.