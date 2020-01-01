Перед зеркалом: Дина Малик о любимых уходовых средствах, альтернативе ботоксу и заботе о себе как хобби

Текст: Buro247.kz

Наша новая героиня - Дина Малик, основатель магазина и косметологии Yellow. Она поделилась проверенными средствами по уходу и историей о том, как заинтересовалась уходом, а также рассказала как переносит постоянные эксперименты над кожей, о любимой процедуре по подтяжке лица без ботокса и о потребности в совершенствовании.

Про любимые средства по уходу за лицом

Я всегда пробую что-то новое, так как это моя работа. Поэтому стабильного ухода у меня нет - в нем постоянно присутствуют новые средства. Но если брать общие характеристики моего ухода, то в нем присутствуют средства с компонентами, которые подходят моей склонной к жирности и акне коже, и средства для легкого увлажнения. Например, с салициловой кислотой и маслом чайного дерева, которые, к тому же, оказывают антивозрастное действие. Из любимых базовых средств, которыми пользуюсь уже давно и практически непрерывно - это мицеллярная вода для снятия макияжа и очищающее средство от Comfort Zone, тоник и дневной флюид с солнцезащитным фактором от Paula’s Choice и омолаживающая сыворотка с витамином B5 от Phyto C. Также очень люблю продукцию для ресниц от Xlash: стимулятор для их роста, тушь и подводку. И курсом пью БАД Accumax от ANP, помогающий при акне и высыпаниях. Сейчас из бьюти-гаджетов я активно использую скребок гуаша, потому что он классно снимает отечность, и мезороллер, которым пользуюсь по настроению, к тому же после него нельзя наносить макияж.

Про уход за телом

В уходе за телом мой самый любимый бренд это Guam. Этот итальянский бренд узко направлен на борьбу с целлюлитом и отечностью, а когда бренд специализируется на чем-то одном, то, как правило, он действительно делает что-то стоящее. У них есть очень крутые наборы для домашнего обертывания. Если их делать курсом, то они уменьшают объемы в талии, бедрах, сгоняют отечный целлюлит, придают упругость коже и уплотняют ее.

Я, если честно, раньше любила пожариться на солнце, но сейчас мне этот процесс не приносит удовольствия, к тому же, загорать, как многие уже знают, вредно. Поэтому, автозагар - это классная вещь. Загорелое тело мне нравится, это очевидно красиво, с ним не видно изъянов и заметнее становится рельеф. Очень многие автозагары дают этот неестественный оттенок, как у курицы-гриль. Но у моего любимого средства от James Read такого эффекта нет - он хорошо ложится и на светлую, и на смуглую кожу, так как подстраивается под натуральный тон и дает красивый золотистый оттенок.

Скребок гуаша Шампунь для волос Philip Martins Масло для волос Macadamia Восстанавливающая маска для волос Macadamia Крем для тела Guam Капли-автозагар для лица James Read Капли-автозагар для тела James Read Мицеллярная вода для снятия макияжа Comfort Zone Умывальное средство Comfort Zone

Про уход за волосами и зарождение любви к уходовой косметике

Кожа головы, так же как и лица, у меня склонна к жирности. С этим отлично справляется шампунь бренда Philip Martins для жирных волос, лучше него я пока ничего не нашла. Он реально продлевает чистоту моих волос до трех дней. Также из ухода я люблю масла для волос, так как летом они у меня сильно выгорают. Предпочитаю масло от Macadamia, его не нужно смывать после нанесения и он спасает волосы от выгорания на солнце.

Вообще сильный интерес к уходовой косметике у меня возник, когда волосы начали выпадать. Это было достаточно давно, лет десять назад, и тогда все пользовались шампунями из масс-маркета или каким-нибудь уходом, который назначил тебе парикмахер. И мало кто уделял внимание уходу за волосами, а о безсульфатных шампунях едва ли слышал. Я стала изучать причины выпадения волос. Иногда бывает, что банально кожа головы может быть раздражена этими сульфатными пенообразователями, что приводит к сухому скальпу, перхоти и выпадению волос. Я стала искать альтернативу обычным шампуням. В Алматы ничего не нашла, но нашла в Москве один российский бренд, который у нас не был представлен. Я его попробовала, он оказался очень эффективным - буквально за месяц эта проблема, которая была годами, просто исчезла.

Я привезла этот бренд в Алматы в наш монобрендовой интернет-магазин. Но затем поняла, что он не покрывает все потребности клиента. К тому же, с лицом у меня тоже были проблемы - акне. Нормальный уход было сложно найти, советовали одни только болтушки и крема, которые сушили кожу. Поэтому постепенно ввела в ассортимент профессиональный уход для лица и тела.

Про эксперименты с уходом

Может показаться, что постоянно менять свой уход - обременительно, но мне это совсем не в тягость. Мне даже очень нравится: читать о чем-то новом, изучать, находить новые бренды и средства, экспериментировать на себе. Конечно, были моменты, когда новое средство совсем мне не шло и вызывало высыпание или аллергическую реакцию. Это частое явление, но благо я знаю как это быстро свести на нет: успокаивающим уходом и косметологическими процедурами. Поэтому я не мучаюсь месяцами с последствиями экспериментов. Когда я вижу, что у меня начинает “сыпать”, я точно знаю на что реакция, потому что новые продукты ввожу в уход поэтапно. Если вы купили пару новых средств, то не используйте все сразу, начинайте постепенно. В последний раз у меня был очень сильный ретиноидный дерматит от ретинола. Продукт был очень активный, с ретинолом и витамином С. А я предположила, что если я пользовалась и тем и другим компонентом, то у моей кожи будет толерантность к ним. Но у меня появилось ужасное раздражение. С этим мне помогла безинъекционная терапия с успокаивающими сыворотками - буквально за несколько дней все зажило.

Про косметологические процедуры

Я активно использую все косметологические процедуры, что есть у нас в косметологии. Это различные кислотные пилинги, безинъекционная мезотерапия с сыворотками (осветляющие для гиперпигментации, для сияния, антивозрастные) и RF-лифтинг, который я делаю курсом раз в полгода, иногда даже реже. RF-лифтинг - это радиочастотная безоперационная подтяжка лица. Во время процедуры косметолог водит нагревающим аппаратом по лицу и чувствуется легкое тепло. Нагрев там не сильный, около сорока градусов. За счет этого нагрева волокна коллагена, теряющие свою форму с возрастом, возвращаются в прежний вид. Плюс он стимулирует выработку нового коллагена и эластина, которая с возрастом замедляется. И из-за этого происходит эффект подтяжки и уменьшается видимость морщин, птоза, провисания.

Вообще, я открыла нашу косметологию именно из-за этой процедуры. У нас многие девушки думают, что если какой-то залом появился, то единственный выход - это колоть ботокс. А RF-лифтинг - хорошая альтернатива ботоксу. Мне ботокс не нравится, во-первых, потому что это токсин, во-вторых, мне не нравятся его побочные эффекты, как привыкание, кальцинация (которая особенно происходит в области лба, когда срастаются ткани, нарушаются сосудистые сетки, и с накоплением этого токсина кость с кожей срастаются). Плюс, из-за того, что я активно занимаюсь спортом, как мне кажется, у меня все эти инъекции быстро выведутся из организма и эффект будет краткосрочный. Поэтому я себе колоть такое не хочу. Во многих случаях можно обойтись менее радикальными способами.

Про спорт и правильное питание как образ жизни

Спорт меня очень заряжает - поэтому я занимаюсь с утра, а потом весь день хожу на позитиве. Я занимаюсь фитнесом в тренажерном зале с инструктором, три раза в неделю силовые тренировки, и когда есть время - кардио между силовыми. Тренировки хорошо отражаются на мне, если я не занимаюсь, у меня появляется апатия. То есть, это не только на тело влияет, но и на внутреннее состояние.

Тоник Paula’s Choice Дневной крем с SPF 50 Paula’s Choice Омолаживающая сыворотка с витамином B5 Phyto C Стимулятор для роста ресниц Xlash БАД Accumax против акне и высыпаний ANP BB-крем Dr. Jart + BB-крем Dr. Jart + Тушь с уходовыми компонентами - Xlash Подводка для глаз Xlash Консилер NARS Парфюм Fucking Fabulous Tom Ford

Я стараюсь придерживаться правильного питания: я не ем сахар и мучное (хлеб только цельнозерновой), вечером не ем углеводы, жирное и жареное. У меня крайне редко бывают какие-то послабления, потому что я склонна к полноте. Перешла на правильное питание еще в 16 лет, когда сильно набрала вес и, увидев свое отражение со всеми недостатками в ужасном освещении примерочной магазина, поняла, что так не пойдет. Я знаю, что если я не держу себя в руках, то меня “разнесет”. Поэтому у меня всегда определенное количество калорий, которые я могу съесть, и физическая нагрузка.

Сначала придерживаться такого режима было сложно, но потом привыкаешь. Сейчас, если я съем какой-то жирный торт, у меня будет ощущение, что я наелась масла, которое стоит комом в горле. Мой организм это уже не переваривает. Кроме того, у меня поменялись вкусовые предпочтения: я лучше съем кусок рыбы на гриле с овощами, чем пасту на ночь, потому что я не смогу потом уснуть от дискомфорта в желудке. Плюс такой рацион хорошо отражается на коже, ведь сахар разрушает коллаген, при этом теряется упругость кожи и появляется целлюлит. Вот только я съем сладкое, у меня сразу лезут прыщи - в общем, мне послабления даром не проходят. Но я думаю, даже если сразу физически не видны изменения, все равно нужно соблюдать такие правила для того, чтобы остаться здоровым надолго.

Про индустрию красоты и про заботу о себе как хобби

Из-за того, что я работаю в такой индустрии, конечно бывает, что ставлю самой себе высокие требования. Но я смотрю на это с положительной стороны. Я люблю совершенствоваться, неважно, касается ли это внешности или профессиональных навыков. И могу сказать, что сейчас, в 30 лет, я чувствую себя намного увереннее, привлекательнее внешне и физически более сильной, чем, например, в 20 лет. Я считаю, что такое развитие естественно и необходимо.

Я понимаю тех, кто говорит, что лень делать уходовые процедуры вечером. Я тоже устаю на работе, да и пока уложишь спать ребенка, можно и самой уснуть. Но если я не заснула, я привожу себя в порядок масками, сыворотками, а если есть больше времени, то делаю обертывание и пилинг, мажусь автозагаром. Для меня эти процедуры - как ритуал, а забота о себе - как хобби. Тем более все эти действия не в пустую, так как я вижу результат.

У меня прямая взаимосвязь с тем, как я выгляжу и как я себя чувствую. Если мне не нравится мое отражение в зеркале, то у меня совсем другое восприятие мира и себя, поэтому мне обязательно нужно, чтобы у меня были в хорошем состоянии кожа и тело, иначе, мне не комфортно. Но фанатичность в любых ее проявлениях - тоже плохо. Да, человек прилагает усилие, занимается спортом и правильно питается, но важно делать это без перегиба и без стремления быть лучше кого-то и соревноваться с кем-то. Лучше себя - да, можно себя сравнивать с самим собой в прошлом, но не с другим человеком. Потому что у всех разная жизнь, а картинка в соцсетях не всегда отражает реальность. Изображения отредактированных тел в Инстаграме часто загоняют молодых девушек в депрессию, хотя по факту, никто не может быть идеальным, мы ведь все живые люди. Поэтому, всегда, если я что-то делаю, то для себя и для положительных эмоций. Психоэмоциональный уровень тоже должен быть в гармонии. Любовь к себе расслабляет, и все процессы (это касается всего: работы, учебы, спорта, отношений) идут быстрее и приятнее, а самобичевание лишь тормозит прогресс.