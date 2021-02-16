Перед зеркалом: Диана Батырбаева – о йоге как пожизненной дисциплине, заземлении и походах в баню

Текст: Buro247.kz

Наша новая героиня - основательница кафе Munch Box Диана Батырбаева. Диана рассказала об использовании натуральных масел в уходе и в качестве парфюма, про утренний ритуал заземления у дерева, и о том, что помогает ей снять утренний отек. Она поделилась мыслями о восприятии проблем и об осознанном подходе к телу, здоровью и уходу.

Про минимальный уход за кожей

Мне достаточно умываться любым мягким средством, снимающим косметику, и увлажнять кожу тонером. Хорошо подходят очищающие средства от Levrana, сейчас использую крем-пенку от Farmstay. Летом наношу солнцезащитный крем, точно не знаю зачем - подруга, разбирающаяся в этом деле, подарила SPF-средство и периодически контролирует этот вопрос. Два раза в неделю вечером после принятия ванны делаю массаж лица с помощью натурального арганового масла и нефритового скребка гуаша. После обязательно очищаю кожу от масла, чтобы не забивались поры и не появлялись комедоны, которыми меня напугала та же подруга. Утром использую патчи под глаза - хожу с ними минимум час. Мне нравится, как они снимают утренний отек, к которому я всегда была склонна. Считаю обязательным иметь отдельное мягкое полотенце для лица. Не могу представить, как можно вытирать лицо тем же полотенцем, что и руки. Не пользуюсь тональным средством, мне нравится, когда кожа выглядит «живой».

Косметолога не посещаю - не люблю прикосновение чужих рук к лицу и яркое освещение в салонах. Я чувствительна к яркому свету, поэтому дома у меня всегда темно, а на улице в любую погоду я ношу солнцезащитные очки. Косметологические уколы, такие как биоревитализация, никогда не делала - не вижу необходимости.

Гидрогелевые патчи для глаз Petitfee Увлажняющий тонер Dr.Jart+ Солнцезащитный крем Dr.Jart+ Крем-пенка для умывания Farmstay Шампунь John Frieda Масло для волос Londa Professional Консилер Clarins

Про восприятие проблем

В особом уходе не нуждаюсь, так как нет ни возрастных проблем, ни со здоровьем. Считаю, что проблемы с кожей - всего лишь намек на нездоровое состояние внутренних органов. В основном, это неправильное пищеварение, проблемы с поджелудочной, печенью и женскими органами. Возможно, я не нахожу явных изъянов, потому что не ищу их. Я - живой человек из плоти и крови, Всё, что происходит с моим телом, я принимаю как сигнал посмотреть вглубь «проблемы». Изучаю ее с точки зрения психосоматики. Когда нахожу причину, как правило, проблема решается сама собой. Не люблю словосочетания “борьба с растяжками”, “борьба с акне”, “борьба с целлюлитом”. Тут, как и во всем, - make love, not war. Многие люди борются с несуществующим врагом, я из подобного чата уже вышла.

Про уход за телом и волосами и походы в бани

За телом тоже особого ухода нет. После душа по настроению наношу кокосовое масло на мокрое тело, потом похлопывая полотенцем по коже снимаю излишки масла. После такой процедуры никогда не надеваю одежду - очень приятно засыпать нагишом, когда пахнешь частичкой Таиланда.

Стараюсь раз в неделю ходить в Арасан в русскую баню, несмотря на то, что я плохо переношу жару и горячий пар. По большому счету я иду за атмосферой - нравится эстетика и акустика большого банного зала. Там я себе делаю пилинг домашним кофейным скрабом (смешиваю кофейный жмых и кокосовое масло), наношу аргановое масло на кончики волос и прячу их под войлочную шапочку на часа два.

Кончики волос стригу раз в полгода на растущую луну. Не знаю, работает ли это, но так как это не сложно, придерживаюсь. Уже лет семь пользуюсь исключительно шампунем John Frieda. Он помогает сохранять чистоту волос надолго. Бальзам и кондиционер не люблю - они утяжеляют волос. Вместо этого на чуть подсушенные кончики наношу масло для волос. Феном не пользуюсь, как и расческой. Очень люблю свои седые пряди и горжусь ими, называю их “серебряными нитями”. Закрашивать седину в дальнейшем пока не планирую.

Про любимый парфюм и декоративную косметику

Из любимой декоративной косметики: консилер от Clarins, тушь от Max Factor, пигмент для век от Inglot в оттенке #22 и от MAC в оттенке Vanilla, румяна Prisme от Givenchy, помада MAC в оттенке Ruby Woo и бальзам для губ от Mor.

Мой самый первый в жизни личный парфюм - Cacharel Amor Amor. Выпросила его у мамы лет в 12, так как была поражена красивой рекламой целующихся людей в журнале Vogue. С тех пор этот парфюм всегда есть у меня в косметичке, но пользуюсь им очень редко. В основном наношу чистые натуральные масла лаванды, пиона, розы и жасмина. Есть и сборные масла, купленные в Индии только из-за привлекательного названия "Афродизиак". В основе этой смеси пачули, мандарин и бергамот.

Про единственный прижившийся спорт

Спорт в моей жизни периодичен и непостоянен. Могу зажечься и ходить каждый день в 7 утра в тренажерный зал, потом резко забросить. Так же дело обстояло с походами в горы, “челленджами” по планкам и прочим. Только йога - моя пожизненная дисциплина. Пробовала различные ее виды, остановилась на кундалини, так как там больше движений, чем статики. К тому же, ее основа - разговор со своей душой посредством вырабатывания энергии с помощью тела.

Про медитацию и заземление

Медитация - это мои ответы на все вопросы. Практикую ее утром после пробуждения (9 минут) и перед сном (11 минут). Вообще могу войти в медитацию где угодно и занимаясь чем угодно. Но предпочитаю медитировать в спокойствии, на природе, после пешей прогулки.

Для расслабления набираю горячую ванну, выключаю свет, зажигаю свечу; в наушниках - мантра. И, лежа в ванне, концентрируюсь на огне. Это помогает мне находиться в моменте.

В выходной рано утром иду в парк со своим псом к нашему дереву. Становлюсь к нему спиной, обнимая его руками позади себя, и закрываю глаза. Дышу очень глубоко и осознанно, заливаю себя солнечным светом от макушки до пальцев ног, представляю, как из стоп прорастают корни, как и у дерева - вглубь земли. Таким образом «заземлившись» проговариваю всё, за что благодарна. А благодарна я за многое, даже за утренний кофе из McDonald's. Потом благодарю дерево, целую его и иду вкусно завтракать. Завтрак для меня главный прием пищи, потом в течении дня могу лишь перекусить.

Тушь для ресниц Max Factor Тени-пигмент для век Inglot (22) Пигмент MAC (Vanilla) Румяна Givenchy Помада MAC (Ruby Woo) Бальзам для губ MOR Парфюм Amor Amor Cacharel

Про рацион без мяса и интуитивное питание

Питаюсь в основном раздельно - стараюсь не смешивать белки, углеводы и крахмал. Не ем мясо уже около семи лет, но ярлык «вегетарианец» не люблю. У меня не было цели прийти к этому, организм сам начал отказываться, а я стараюсь к нему прислушиваться. Так, например, каждый сезон я «нападаю» на определенный фрукт и ем его в большом количестве. Как только замечаю, к чему именно тянет, изучаю основные характеристики продукта и таким образом понимаю, чего мне может не хватать. Сейчас это гранат - ни дня не могу без красного большого сочного граната. До этого ела хурму килограммами, а еще тянет на зеленые яблоки. Думаю, это говорит о нехватке железа. Всегда восполняю дефицит полезных веществ и жду дальнейших указаний от организма. Также ни дня не проживаю без хорошего сливочного масла, орехов и темного шоколада.

На постоянной основе пью витамины группы Б, витамин Д, цинк, селен и магний на ночь. Курсом пропиваю коллаген и омегу. Сложно обстоят дела с водой. Физически я могу пить два литра в день, но нет возможности так часто посещать уборную. Поэтому ограничиваю себя двумя стаканами натощак, одним стаканом после кофе (в течение дня) и одним - вечером.

Про культивирование любви к себе

Я пока не пришла к основательному жизненному устою. Разве что никогда не насилую себя, не морю голодом, не даю физическую нагрузку, когда не хочется, и даю отдых ногам, закидывая их вечером на спинку кровати минут на 10. Часто сама себя обнимаю и глажу, могу похвалить себя вслух и поцеловать в плечо или послать воздушный поцелуй себе в зеркало. В общем, в моих поисках дороги к себе победила любовь, чему я очень рада. Не любить себя - это неспособность полюбить и кого-то другого.