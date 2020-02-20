Перед зеркалом: Азиза Айбадуллина об акне, самооценке и идеальной стрижке

На этой неделе наша героиня – блогер Азиза Айбадуллина. Мы узнали об её уходе за собой во время беременности, обсудили акне и его влияние на самооценку, а также выяснили, какую стрижку она считает идеальной.

Про уход за кожей при акне

Сейчас мой уход минимален. С утра я умываюсь водой, увлажняю кожу, наношу солнцезащитный крем от Shiseido и, если мне куда-то надо идти, делаю минимальный макияж – база от Dr. Jart+ Premium BB Beauty Balm. Этот уход, конечно, кардинально отличается от того, который был необходим, когда я лечила акне. Около года назад (до того как я забеременела), у меня были проблемы с этим. После стресса, видимо, начали шалить гормоны. В тот момент что я только не пробовала: лечила свой ЖКТ, отказалась от молочной продукции и начала есть более полезную пищу, ходила к косметологам, чтобы выяснить причину, сдала все анализы (например, кровь на гормоны), но особо ничего не помогало.

В тот период из уходовой косметики я пользовалась витамином А – ретинолом, которым пользуюсь до сих пор – точечно прижигаю прыщики. Также использовала сыворотку с центеллой – A'pieu Madecassoside Fluid. То есть всё было направлено на борьбу с акне и на поддержание нормального состояния кожи, потому что пользуясь какими-то болтушками, конечно, можно вылечить кожу, но она будет бесцветная, пересушенная. Поэтому приходилось искать золотую середину. Ещё я пила кучу витаминов, в том числе витамин А, по совету моего эндокринолога. Где-то через полгода состояние моей кожи более или менее пришло в норму, но осталось постакне. А сейчас и постакне практически нет (если сравнивать, что было тогда и сейчас – видна большая разница). Также я вижу разницу в состоянии моей кожи в зависимости от времени года. Летом у меня меньше прыщей, чем зимой или осенью. Видимо холодное время года и плохая экология сказываются.

Про влияние гормонов

Я могу с уверенностью сказать, что 90% проблем, связанных с состоянием кожи – это результат деятельности наших гормонов. Какое-то время я пила противозачаточные таблетки. Затем я прекратила их пить, а проблемы (прыщи) начались где-то через полгода. Как я поняла, сильный стресс выступил как триггер и вызвал сбой моего (и без того нестабильного) гормонального фона. Поэтому я зареклась впредь принимать противозачаточные таблетки, хотя кому-то они подходят, это всё индивидуально. Ещё одно подтверждение моей теории – акне на спине, которое обостряется или успокаивается в зависимости от гормонального фона и стресса. Акне на спине у меня началось в подростковом возрасте, как раз, когда происходит гормональная перестройка. В 20 лет я родила, и прыщики пропали. Потом они опять появились и были в течение последних 5 лет, до недавнего времени, пока я не забеременела во второй раз. Сейчас, когда я беременна, мои гормоны находятся в балансе, поэтому и акне успокоилось. Когда женщина беременна, уровень эстрадиола с каждым месяцем повышается, а на последних месяцах – он находится на очень высоком уровне. Эстрадиол – это женский гормон, поэтому сейчас можно практически ничем не пользоваться, этот гормон для тебя делает всё сам. Но неправильное питание и неправильный уход также играют роль.

О самооценке и акне

Конечно, проблемная кожа повлияла на моё эмоциональное состояние. Однажды у меня была такая ситуация: тогда я была на пике ненависти к своим прыщам и я пошла на вечеринку. Мой друг подошел ко мне и спросил, что у меня с лицом. Я опешила – не знала, что ему ответить, и поскорее ушла. Позже друг написал и спросил, что произошло, куда я уехала. Как выяснилось, он имел в виду то, что у меня было очень грустное выражение лица, а не плохое состояние кожи. Но так как мой фокус был на прыщах, я интерпретировала его слова по-своему. Мне также всегда жутко не нравилось, когда мама говорила: "Что у тебя на лице? Опять плохое стало". Меня это расстраивало. Муж никогда не понимал, почему я так из-за этого переживаю. Позже я поняла, что это всё – моё восприятие этой проблемы. Нужно меньше зацикливаться на внешнем виде, особенно при акне. Однако это сложно, не всегда получается. Учитывая, что я человек, который относится спокойно к своей внешности, и у меня были такие проблемы, я не представляю, до какой степени это может влиять на самооценку менее уверенных в себе девушек.

Об уходе во время беременности

До беременности какое-то время я пользовалась ретинолом, но так как ретинол и беременность "не дружат", я его отложила. Помню, летом мне на тестинг прислали ретинол, и мой внутренний голос подсказал, что пока этим витамином не надо пользоваться, хотя тогда он был кстати. А через месяц я узнала, что беременна. Моя интуиция меня не подвела. Насколько мне известно, ретинол нельзя использовать во время беременности, так как избыток витамина А может привести к нарушениям развития плода.

Я позволяю себе много спать и ем стандартно: хорошо завтракаю, а дальше, по мере необходимости, интуитивно. Я могу есть шоколад, который не могла себе позволить в период обострения акне. Также я стала пить коровье молоко и добавлять его в еду, что тоже было табу во время обострения акне. В период беременности особого бьюти-ритуала нет. Вечером я очищаю кожу в два этапа: сначала использую Orange Cleansing Sherbet от Aromatics, а затем Acne Facial Cleanser от Pyunkang Yul. Иногда пользуюсь Bemetic Pore Purifier, который отшелушивает и регулирует выработку себума. А при каких-то высыпаниях использую Blue Herbal Spot Treatment от Kiehl's. Губы увлажняю бальзамом для губ с ванилью и арбузом от Grown Alchemist, а раз в неделю я пользуюсь кремом для тела этого же бренда. Кремом от растяжек я не пользуюсь, так как во время первой беременности (6 лет назад) уже появились растяжки, а новых – не появилось. Мой любимый аромат на данный момент – Le Labo Santal 33.

Об уходе за волосами

Шампунь, которым я пользуюсь, не особо мне нравится, но бальзам от Philip Martins очень хороший. Ещё пользуюсь скрабом для кожи головы Davines, он классный. Его надо наносить в малом количестве, так как он очень сильно пенится и долго смывается. Но он дает ощущение чистой и свежей кожи головы. После мытья головы я пользуюсь маслом для волос Davines Ol Oil. Я не стригу волосы во время беременности – в этом вопросе я суеверна. После родов сразу подстригу волосы. Вообще с волосами я практически не экспериментирую, моя обычная стрижка – это средняя длина и каскад. Такую стрижку классно укладывать на брашинг, что дает хороший объем и ухоженный вид. Сейчас волосы очень длинные, и мне не очень комфортно, хотя, с другой стороны, с такой длиной волос можно делать намного больше причесок.

О том, как выбирать себе уходовую косметику

Я считаю, что нужно фильтровать информацию, которую вы черпаете из интернета, особенно идущую от некомпетентных блогеров. Например, некоторые блогеры, у которых никогда не было проблем с акне, могут рекламировать средство для борьбы с ним. Поэтому в плане косметики (особенно уходовой) лучше доверять нишевым блогерам, которые имеют больше опыта и проводят экспертизы. Предостережение больше относится к молодым девушкам, которые прислушиваются ко всем советам. Также, если вы нашли свой крем, который вам помогает, лучше им и пользоваться, не стоит продолжать экспериментировать. К примеру, я всегда прислушиваюсь к Анаре и Хади из Pure Beauty Store. Они мне очень помогли, когда у меня были проблемы с кожей, и я узнала много полезной информации от них.

Макияж: Азим Алимжан, Sozo Grand