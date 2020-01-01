Перед зеркалом: Айжан Сулейменова о салонной укладке как необходимости и дисциплинированном подходе к еде, спорту, работе и отдыху

Текст: Buro247.kz

На этой неделе нашей героиней стала Айжан Сулейменова - главный редактор Forbes Woman и Manager Media & PR Philip Morris. Айжан рассказала нам о том, как она поддерживает здоровый образ жизни, почему ела бургер последний раз в 11 лет и как делегирование помогает сохранить время и нервы.

Про уход

На самом деле у меня очень простой базовый уход. С утра я умываюсь, протираю лицо молочком, затем увлажняю кремом и наношу спф. Вечером повторяю все те же процедуры, но еще добавляю сыворотку с витамином С или антиоксидантную маску. Мне легче, когда уход мне подбирает профессионал-консультант, который уж точно разбирается во всех средствах лучше, чем я. Часто заглядываю в PURE Beauty Store, потому что знаю, что ничего лишнего там не посоветуют. Для тела использую крем от Kiehl's или простое кокосовое масло, а летом частенько наношу тинт для загара. Мне повезло - на моей коже загар держится долго. А в кабинете косметолога я вообще была всего один раз - никогда не было особой нужды, так как кожа всегда была в хорошем состоянии. Бывают, конечно, высыпания, но в основном у меня нет проблем с кожей. Тот единственный поход к косметологу случился только потому что мне подарили сертификат на гидрофейшл-процедуру, но он честно сказал, моя кожа не нуждается в профессиональном уходе.

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Про здоровое питание и любовь к спорту

Таким состоянием кожи я обязана моему здоровому образу жизни, хотя и гены тоже сыграли свою роль. Когда мне было 15 лет, я прочла книгу доктора Перрикона, который в то время еще не был таким популярным, как сейчас. Его книга про уход за лицом очень сильно повлияла на меня и полностью изменила мое восприятие себя и здоровья. Главная мысль этой книги заключается в том, что качество, количество и питательная ценность потребляемой еды влияет как на внутреннее состояние, так и внешнее. Поэтому ты - это то, что ты ешь. Эта книга, можно сказать, определила все мои жизненные убеждения, касающиеся питания и спорта, и с тех пор по сей день я - приверженец здорового образа жизни, в том числе в питании. Я не ем фастфуд, у меня никогда не бывает "срывов" на что-то вредное и не полезное, и меня никогда особо не тянет к мучному и сладкому. Из сладкого я могу съесть мороженое, но это в редких случаях. Я отчетливо помню, что последний раз я ела бургер в 11 лет, и до сих пор меня к бургерам не тянуло. Мне по-настоящему нравится питаться правильно. Я обожаю брокколи, шпинат, цветную капусту. В моем рационе обязательно присутствуют овощи, а из белка предпочитаю рыбу, конину и индейку. Для меня это не диета, которую надо соблюдать и которая приносит неудобства, а образ жизни, к которому я привыкла. Также принимаю БАДы, которые заказываю на сайте iHerb, и пью местные травяные чаи (желчегонный, очищающий, имбирный, ромашковый). При выборе витаминов обязательно смотрю на наличие маркировки USDA Оrganic.

Три раза в неделю у меня персональные тренировки с тренером, до карантина занимались в зале, но теперь на улице, что очень удобно. В основном мои функциональные тренировки проходят по системе TRX или с собственным весом, а также я делаю микс кардио с силовыми. Помимо функциональных тренировок до карантина я очень активно (три раза в неделю) ходила на пилатес на реформерах. Пилатес - это моя любовь, и мне очень не хватает такого вида нагрузки сейчас. Пыталась заниматься дома, но атмосфера совсем другая - не хватает людей, тренера и музыки. Вообще тренировки дарят мне мощный всплеск эндорфинов, и от спорта я получаю огромное удовольствие.

Про дисциплину и распорядок дня

У меня есть определенные привычки как в еде, так и в спорте, работе и отдыхе, которые я не нарушаю. Например, я люблю тренироваться с утра, так как мне это дает мощный позитивный заряд. После тренировки и душа я сразу включаюсь в работу. Хотя у меня их две, из-за гибкого графика и удаленного режима работы, я могу эффективно распределить свое время. Я ем два раза в день - утром и вечером, а днем не обедаю, так как обычно занята работой. Особое внимание я уделяю завтраку - моему любимому приему пищи. Я не люблю готовить, у меня имеется несколько вариаций блюд для завтрака, которые я чередую. Завтрак всегда должен быть полезным и питательным - яйцо с авокадо, семга с тостом и так далее. В течение дня очень редко перекусываю, зато пью много воды. На ужин чаще всего у меня в меню рыба, морепродукты или овощи. Мне повезло, что сейчас я живу вместе с парнем, который очень хорошо готовит, поэтому обычно ужин - на нем. Готовит он не просто полезную еду, но, даже можно сказать, изысканную. Это, конечно, приятно и удобно для нелюбителя готовки.

Думаю, такая дисциплинированность и умение расставлять приоритеты - особенность моего характера. Во время рабочего времени я ни на что не отвлекаюсь (пятнадцатиминутные чаепития и перекур в мои планы не входят), и не иду на отдых пока не выполнила все поставленные на день задачи, а вечером, когда выключается компьютер, тогда и выключаются мысли о работе, и я получаю полноценный отдых с парнем, друзьями и другими социальными аспектами моей жизни. Такого графика я уже придерживаюсь давно и мне так комфортно.

Про еженедельные походы в салон

Я всегда делегирую стараюсь делегировать определенные вещи профессионалам, и отдаю свое время на то, в чем я хороша. Поэтому, честно признаюсь, мне тяжело самой ухаживать за своими волосами из-за их длины. Дома я сама не мою голову, а вместо этого хожу в салон два-три раза в неделю, где мне моют голову, укладывают волосы и периодически скрабируют скальп. Я принесла свою уходовую косметику за волосами в несколько салонов (один находится возле дома, другой - у работы, третий - в центре города), и, в зависимости от ситуации, я всегда могу зайти в любой из трех салонов, чтобы меня уложили. Во время карантина я пробовала мыть и укладывать волосы дома самостоятельно, но выходила каждый раз из ванны чуть ли не со слезами - настолько это у меня не получается. Очень благодарна каждому, кто работает с моими волосами в салонах, потому что это просто адский труд. Это тоже вошло у меня в привычку, поскольку это не только удобно, быстро (у меня у самой уходит на укладку более полутора часов, а в салоне - максимум 40 минут), но и приятно - кому не нравится, когда тебе делают массаж головы?

Также дело обстоит и с декоративной косметикой. У меня ее нет, а если и валяется дома пару средств, это скорее всего те, что мне когда-то подарили и я ни разу ими не пользовалась. Девушки обычно умеют делать хотя бы что-то базовое, как тени накрасить, но я не умею краситься вообще. Зато это экономит мне время с утра - мне не нужны дополнительные сорок минут на сборы. Поэтому, когда мне нужно идти на какие-то мероприятия, я иду в салон, чтобы мне сделали макияж. Единственное, я как-то раз делала процедуру ламинации ресниц, она мне очень понравилась. У меня ресницы естественно длинные, но прямые, а эта процедура их закручивает.

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Про эксперименты с внешностью

В целом, мне интересны временные эксперименты с внешностью, например, для проектов - для съемок и мероприятий. А вот решиться покрасить волосы мне сложно, хотя иногда и возникает желание перекраситься на пару тонов светлее. Но я понимаю, что это того не стоит. Мне нравится цвет моих волос, и я не рискую кардинально менять что-то в моей внешности. Хотя, с другой стороны, мне очень нравится делать татуировки, мне кажется они больше подходят моему характеру. У меня их три, каждая для меня любима и значима. Последнюю я сделала во время моей недавней поездки на Бали, но я понимаю, что хочу еще, и в ближайшее время точно стану посетителем очередного тату салона.

Я помню, что с детства у меня никогда не было комплексов или переживаний по поводу моей внешности, я всегда чувствовала себя красивой. Но в какой-то период я стала больше обращать внимание на то, что у меня маленькая грудь. И я даже в одно время подумывала сделать операцию по увеличению груди. Но в тот момент я ориентировалась не на своих ощущения, а на внешние факторы - то есть, я чувствовала себя комфортно по этому поводу, пока мне пару раз не сказали об этом в лицо. Позже я осознала, что я очень люблю себя в таком виде, в котором я есть, и, например, сейчас ни за что бы не пошла на такую операцию. И вот в такие моменты очень важно понимать, чего ты хочешь сам, а не твое окружение.