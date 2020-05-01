Перед зеркалом: Айнура Сеитова о световой терапии, книгах о питании и этичных брендах косметики

Текст: Buro247.kz

Сегодня наша новая героиня - журналистка Айнура Сеитова. Айнура рассказала о том, что для нее важно при выборе средств, о книгах, которые изменили ее отношение к питанию, и поделилась любимыми гаджетами световой терапии.

О ежедневном уходе и любимых гаджетах

Мой ежедневный уход максимально прост. Использую гель для умывания Grown Alchemist, крем для увлажнения Allies of Skin, солнцезащитный крем Isehan Sunkiller и делаю массаж скребком гуаша. Вечерний уход исключает только средство с SPF.

Мне повезло, что серьезных проблем с кожей у меня никогда не было. К косметологу хожу на чистку, в среднем, 4 раза в год, и мне этого достаточно. Уход за волосами такой же минимальный - использую мыло-шампунь от Levrana и раз в месяц наношу кокосовое масло на ночь, а утром смываю. Кокосовое масло использую и для тела, а также раз в полгода прохожу курс спортивного массажа. Мне не нужен сложный и многоступенчатый уход для полной релаксации. Считаю лучшими средствами расслабления девятичасовой сон в прохладе и полной темноте, стакан воды с лимоном с утра, легкая пробежка и холодный душ. Душевные разговоры с друзьями за трапезой с хорошим вином - тоже эффективный способ.

Скребок Гуаша Шампунь-мыло Levrana Шампунь-мыло Levrana Очищающее средство Grown Alchemist Гаджет BEIEN Energy Light Гаджет Bioptron

Из гаджетов обожаю все, что связано с лечением светом. От синяков и простудных заболеваний спасает Bioptron, а нехватку солнечного света восполняет BEIEN Energy Light. Этот маленький помощник помогает справиться с осенней хандрой и не генерирует УФ-излучение. А для волос люблю использовать фен и стайлер Dyson. Его не зря хвалят - это отличная альтернатива салонным укладкам.

О том, как подбираю средства

Я всегда любила животных, но в 2008 году, во время учебы в Лондоне, я вступила в организацию по защите животных “PETA”( People for Ethical Treatment of Animals). С тех пор стараюсь использовать максимально этичные бренды, то есть те, что не тестируют продукцию на животных. Маркировкой Vegan и Cruelty Free может похвастаться далеко не каждая косметическая марка. Индустрия бытовой химии и косметики, к сожалению, зачастую прибегает к жестокому обращению с животными, которые приводят к мучительной смерти подопытных.

Еще один важный показатель - это перерабатываемая упаковка, и, в целом, философия бренда. Ценю натуральность ингредиентов, состав без лишних отдушек и химических консервантов. Моим требованиям подходит продукция Grown Alchemist, а из бюджетной косметики люблю бренд Levrana, особенно их твердые шампуни.

К осознанному потреблению я пришла около трёх лет назад. Не могу выявить конкретное событие, которое повлияло на меня, это скорее совокупность факторов и накопительный эффект всего, что я смотрела и читала на эту тему. Я сортирую и сдаю в переработку вторичное сырье, прекратила делать импульсивные покупки и чаще стала чинить, нежели покупать новое. Не люблю захламление и стараюсь влиять на людей и организации в этом направлении.

К декоративной косметике отношусь спокойно, предпочитаю в повседневной жизни обходиться без макияжа или просто наносить тушь, тени и немного румян. Честно сказать, я так давно не обновляла косметичку, что не помню, когда покупала что-то для себя целенаправленно. Из парфюмов пользуюсь мужским ароматом Loewe 001 и очень люблю Bvlgari EAU II и Frederic Malle Portrait of a Lady.

Об образе жизни и фокусе на здоровье

Если говорить об образе жизни, то спорт стал ее неотъемлемой частью. Стараюсь заниматься ежедневно: 3 раза в неделю занимаюсь с тренером, а остальное время занимают походы в горы, пробежки и ходьба. Зимой - лыжи и сноуборд, а летом - плавание и бег. Недавно стала осваивать теннис. Я считаю, что спорт является ключевой частью физического и ментального здоровья. Помимо очевидной пользы как выносливость и физическая подтянутость, благодаря занятиям спортом запускаются метаболические процессы, улучшается эмоциональное состояние, сон и способность организма справляться со стрессом.

Увлажняющий крем Allies of Skin Солнцезащитный крем Isehan Sunkiller Мужской аромат Loewe 001 Парфюм Bvlgari EAU II Парфюм Frederic Malle Portrait of a Lady Стайлер Dyson Airwrap

Питание для меня не менее важно. Советую почитать Дэвида Перлмуттера «Еда и мозг», и «Вальс гормонов» Натальи Зубаревой, а также «Китайское исследование» Колина Кэмпбелла. В этих книгах простым языком объясняется влияние еды на организм человека. Поверьте, вы не будете недооценивать правильное питание после прочтения. Я испробовала разные типы диет и пришла к заключению, что не стоит загонять себя в рамки, ведь запреты не работают. Но мне приносят пользу ограничения с умом. Поясню: 80% моего рациона - это овощи, крупы, фрукты, орехи, яйца, рыба, потребляю много полезных жиров и ограниченно ем кисломолочные продукты, глютеносодержащие продукты, мясо, алкоголь и сахар. Конечно, я люблю поесть пиццу, бургеры, острое и сладкое, и позволяю себе это делать с удовольствием, но не часто. При этом питаюсь по принципу интервального голодания 18/6 (18-часовой голод мне прекрасно подходит).

Я пришла к тому, что любая крайность идет во вред, будь это питание, спорт или эксперименты с внешностью. Также поняла, что расстройства пищевого поведения - повод обратиться к психологу. Это способ помочь самому себе. Нужно выбирать без стеснения те пути решения, которые комфортны для тебя. Я убеждена, что красота кроется в здоровье, а здоровье - в гармонии. Я за холистичный подход, избегаю лечения таблетками, стараюсь понять психосоматику моего состояния и работаю над самочувствием с помощью гомеопатии и спорта. Витамины я принимаю только после сдачи анализов и, конечно, консультации с врачом, а комплекс анализов прохожу каждые полгода. Стараюсь лечиться натуральными средствами и корректировкой питания.