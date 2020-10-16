Перед зеркалом: Аяла Конакбаева – о ведическом образе жизни, экспериментах с уходом за кожей и веганстве

Текст: Buro247.kz

Наша новая героиня – Аяла Конакбаева – нутрициолог, коуч по здоровью, основатель школы бокса SK Boxing, доставки правильного питания FitAppetit и лаборатории полезной выпечки Honey Pot. Аяла рассказала про основы ведического образа жизни, о том, как пришла к веганству, как боролась с растяжками, поделилась опытом осветления волос (к сожалению, неудачным) и маркой любимой на данный момент уходовой косметики.

Про домашний и косметологический уход за кожей

Я тестирую много уходовой косметики. Единственное, что мне действительно не подходит - корейская косметика: от масс-маркета до люкса. Однажды удалось побывать в дорогой сеульской косметологии Chaum. Что бы мне там ни подбирали, ничего не подошло. Моя кожа очень капризная, найти эффективный уход сложно. Я меняю уходовую косметику в зависимости от сезона - кожа привыкает к средствам, они теряет свою эффективность. Этим летом пользовалась немецкой косметикой Dr. Barbara Sturm, сейчас - продукцией Ilona Lunden, параллельно тестирую Allies of Skin. От Ilona Lunden использую эмульсию для снятия макияжа, тоник, пилинг (два раза в неделю), серум, кремы для лица и кожи вокруг глаз. Я за комплексный уход, он эффективен.

BB крем Erborian Карандаш для бровей Charlotte Tilbury Гель для бровей Charlotte Tilbury Жидкие тени Charlotte Tilbury Хайлайтер Hourglass Помада Charlotte Tilbury (Pillow Talk) Бальзам для губ Bobbi Brown Эмульсия для снятия макияжа Ilona Lunden Тоник для лица Ilona Lunden Увлажняющая крем-сыворотка Ilona Lunden Увлажняющий крем Ilona Lunden Пилинг-гоммаж для лица Ilona Lunden

В осенний-зимний период бываю у косметолога раз в три месяца - делаю биоревитализацию. Еще реже - раз в полгода - хожу на чистку. Благодаря правильному питанию, у меня нет черных точек - чистка достаточно легкая.

Раньше у меня были проблемы с кожей и лишним весом, отсюда высыпания на лбу, спине и растяжки. С тех пор я похудела на двадцать килограммов, нормализовала питание, избавилась от высыпаний, но с растяжками так и не справилась. Они появились еще в подростковый период. Я пыталась убрать их лазером, пилингами, специальными уколами - ничего не помогает. Успокоилась и не обращаю на них внимания. Всем девушкам, у которых есть растяжки, советую: “Забейте”. Любое тело прекрасно.

В уходе за телом я перепробовала все. Остановилась на российском бренде Letique. Вся их линейка (скрабы, обертывания) действительно работает на похудение и подтягивание кожи. Отличная косметика по доступной цене.

Про импульсивные эксперименты

Слово “эксперимент” - про меня. Люблю разнообразный макияж: от ярких smokey eyes до разноцветных теней и черных губ. В повседневном макияже использую продукцию Charlotte Tilbury. С волосами экспериментировала много, начиная окрашиванием в рыжий, заканчивая осветлением в блонд. Был и неудачный эксперимент. Как-то мне захотелось незамедлительно стать блондинкой, мой привычный мастер был занят. Зашла в незнакомый салон красоты, где мне пообещали окрасить волосы в платиновый блонд. С правой стороны головы - после двойного осветления - у меня выпала большая часть волос. Пришлось стричься и скрывать проплешину.

После того обесцвечивания я восстанавливала волосы средствами Ilona Lunden: знаменитым эликсиром, увлажняющим шампунем и БАДами. Этот уход помог, волосы восстановились и отросли. Уход за волосами, так же, как и за лицом, я меняю в зависимости от сезона. В зимнее время пользуюсь шампунем, кондиционером и маслом от Ilona Lunden, в летнее - шампунем и кондиционером от Davines.

Про ведический образ жизни и веганство

Я полностью за ЗОЖ и ведический подход. Это то, чем я живу каждый день, от чего получаю удовольствие, что меня никогда не изнуряет. У меня нет вредных привычек: я не пью, не гуляю, даже с близкими могу посидеть максимум до 11 вечера. Живу по аюрведическим часам - следую законам природы. Мой день начинается с рассветом - подъем в 5.30, а летом даже в 4.30 утра. В 9.30-10 вечера ложусь спать. Последний прием пищи должен быть до заката солнца - это тоже важно. Сейчас поддерживать такой режим стало сложно - ребенок еще маленький, но я стараюсь.

Медитация - важная составляющая моей жизни. Считаю, что практику медитации нужно внедрить в жизнь каждого. Беспокойный ум - бич нашего века, который ведет к депрессии и перееданию. Медитация же помогает отключиться от всего тяготящего, забыться и расслабиться.

Мой путь к веганству (а ему уже 5 лет) начался после прочтения книги “Китайское исследование” - о связи между потреблением продуктов животного происхождения и хроническими болезнями. На тот момент я изучала нутрициологию, где веганство не являлось отдельной дисциплиной. У меня всегда были проблемы с давлением и здоровьем - когда-то я получила сотрясение мозга, еще мне диагностировали смещение шейного диска. Мне стало интересно - действительно ли отказ от животной пищи сможет повлиять на мое самочувствие. Я отказалась сначала от красного мяса, затем - от курицы и рыбы. И чувствую себя прекрасно - забыла про головные боли. Такое питание подходит не всем - стоит учитывать индивидуальные особенности организма. К примеру, не каждый может есть фасоль (у кого-то бывает вздутие живота или синдром избыточного бактериального роста) или орехи (при проблемах с печенью). Веганство - достаточно сложный вид питания. Нужно учитывать потребление белков, жиров и углеводов, чтобы не уйти в дефицит.

Так как я недавно родила, занятия боксом пока на паузе. Сейчас занимаюсь йогой и скоро возобновлю занятия бальными танцами.

Аромат Tom Ford Rose Prick Весы Picooc Стайлер Dyson БАД Ilona Lunden Шампунь для роста волос Ilona Lunden Натуральный эликсир Ilona Lunden Бальзам-маска для волос Ilona Lunden Скраб Letique Обертывание Letique

Про стремление к натуральности

Существуют косметологические процедуры, которые улучшают, а не портят естественную красоту. Например, я люблю микроблейдинг, он оптимизирует форму моих негустых бровей. Но бывают процедуры, которые люди делают разве что из нелюбви к себе. Не берусь их судить - каждый совершает свой собственный выбор. Лично я считаю - чем натуральнее, тем лучше. Правильные уход, питание и образ жизни - путь к здоровью и красоте.