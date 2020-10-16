Перед зеркалом: Аяла Конакбаева – о ведическом образе жизни, экспериментах с уходом за кожей и веганстве
Текст: Buro247.kz
Наша новая героиня – Аяла Конакбаева – нутрициолог, коуч по здоровью, основатель школы бокса SK Boxing, доставки правильного питания FitAppetit и лаборатории полезной выпечки Honey Pot. Аяла рассказала про основы ведического образа жизни, о том, как пришла к веганству, как боролась с растяжками, поделилась опытом осветления волос (к сожалению, неудачным) и маркой любимой на данный момент уходовой косметики.
Про домашний и косметологический уход за кожей
Я тестирую много уходовой косметики. Единственное, что мне действительно не подходит - корейская косметика: от масс-маркета до люкса. Однажды удалось побывать в дорогой сеульской косметологии Chaum. Что бы мне там ни подбирали, ничего не подошло. Моя кожа очень капризная, найти эффективный уход сложно. Я меняю уходовую косметику в зависимости от сезона - кожа привыкает к средствам, они теряет свою эффективность. Этим летом пользовалась немецкой косметикой Dr. Barbara Sturm, сейчас - продукцией Ilona Lunden, параллельно тестирую Allies of Skin. От Ilona Lunden использую эмульсию для снятия макияжа, тоник, пилинг (два раза в неделю), серум, кремы для лица и кожи вокруг глаз. Я за комплексный уход, он эффективен.
В осенний-зимний период бываю у косметолога раз в три месяца - делаю биоревитализацию. Еще реже - раз в полгода - хожу на чистку. Благодаря правильному питанию, у меня нет черных точек - чистка достаточно легкая.
Раньше у меня были проблемы с кожей и лишним весом, отсюда высыпания на лбу, спине и растяжки. С тех пор я похудела на двадцать килограммов, нормализовала питание, избавилась от высыпаний, но с растяжками так и не справилась. Они появились еще в подростковый период. Я пыталась убрать их лазером, пилингами, специальными уколами - ничего не помогает. Успокоилась и не обращаю на них внимания. Всем девушкам, у которых есть растяжки, советую: “Забейте”. Любое тело прекрасно.
В уходе за телом я перепробовала все. Остановилась на российском бренде Letique. Вся их линейка (скрабы, обертывания) действительно работает на похудение и подтягивание кожи. Отличная косметика по доступной цене.
Про импульсивные эксперименты
Слово “эксперимент” - про меня. Люблю разнообразный макияж: от ярких smokey eyes до разноцветных теней и черных губ. В повседневном макияже использую продукцию Charlotte Tilbury. С волосами экспериментировала много, начиная окрашиванием в рыжий, заканчивая осветлением в блонд. Был и неудачный эксперимент. Как-то мне захотелось незамедлительно стать блондинкой, мой привычный мастер был занят. Зашла в незнакомый салон красоты, где мне пообещали окрасить волосы в платиновый блонд. С правой стороны головы - после двойного осветления - у меня выпала большая часть волос. Пришлось стричься и скрывать проплешину.
После того обесцвечивания я восстанавливала волосы средствами Ilona Lunden: знаменитым эликсиром, увлажняющим шампунем и БАДами. Этот уход помог, волосы восстановились и отросли. Уход за волосами, так же, как и за лицом, я меняю в зависимости от сезона. В зимнее время пользуюсь шампунем, кондиционером и маслом от Ilona Lunden, в летнее - шампунем и кондиционером от Davines.
Про ведический образ жизни и веганство
Я полностью за ЗОЖ и ведический подход. Это то, чем я живу каждый день, от чего получаю удовольствие, что меня никогда не изнуряет. У меня нет вредных привычек: я не пью, не гуляю, даже с близкими могу посидеть максимум до 11 вечера. Живу по аюрведическим часам - следую законам природы. Мой день начинается с рассветом - подъем в 5.30, а летом даже в 4.30 утра. В 9.30-10 вечера ложусь спать. Последний прием пищи должен быть до заката солнца - это тоже важно. Сейчас поддерживать такой режим стало сложно - ребенок еще маленький, но я стараюсь.
Медитация - важная составляющая моей жизни. Считаю, что практику медитации нужно внедрить в жизнь каждого. Беспокойный ум - бич нашего века, который ведет к депрессии и перееданию. Медитация же помогает отключиться от всего тяготящего, забыться и расслабиться.
Мой путь к веганству (а ему уже 5 лет) начался после прочтения книги “Китайское исследование” - о связи между потреблением продуктов животного происхождения и хроническими болезнями. На тот момент я изучала нутрициологию, где веганство не являлось отдельной дисциплиной. У меня всегда были проблемы с давлением и здоровьем - когда-то я получила сотрясение мозга, еще мне диагностировали смещение шейного диска. Мне стало интересно - действительно ли отказ от животной пищи сможет повлиять на мое самочувствие. Я отказалась сначала от красного мяса, затем - от курицы и рыбы. И чувствую себя прекрасно - забыла про головные боли. Такое питание подходит не всем - стоит учитывать индивидуальные особенности организма. К примеру, не каждый может есть фасоль (у кого-то бывает вздутие живота или синдром избыточного бактериального роста) или орехи (при проблемах с печенью). Веганство - достаточно сложный вид питания. Нужно учитывать потребление белков, жиров и углеводов, чтобы не уйти в дефицит.
Так как я недавно родила, занятия боксом пока на паузе. Сейчас занимаюсь йогой и скоро возобновлю занятия бальными танцами.
Про стремление к натуральности
Существуют косметологические процедуры, которые улучшают, а не портят естественную красоту. Например, я люблю микроблейдинг, он оптимизирует форму моих негустых бровей. Но бывают процедуры, которые люди делают разве что из нелюбви к себе. Не берусь их судить - каждый совершает свой собственный выбор. Лично я считаю - чем натуральнее, тем лучше. Правильные уход, питание и образ жизни - путь к здоровью и красоте.