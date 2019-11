Перед зеркалом: Асель Машанова о жирах как главном секрете молодости и нейрогенезе

На этой неделе наша новая героиня - основательница концепт-магазина косметики Lulu Асель Машанова. Мы узнали ее мнение о БАДах, аутофагии, нейрогенезе и том, как правильный завтрак может быть настоящим рецептом молодости.

О правильном пробуждении и нейрогенезе

Утром первым делом я бужу детей, в основном мой распорядок зависит от них. Но всегда есть фиксированный минимум - это контрастный душ, кислая вода и кокосовое масло. Мы живем в городе и не можем контролировать качество воздуха, но можем контролировать воду, которую пьем. Поэтому у меня дома стоит фильтр для воды с регуляцией кислотности. Я верю в то, что она способна омолаживать организм. А кокосовым маслом я полощу рот, масло способно вытягивать бактерии с полости рта и регулировать микрофлору.

Завтрак стал для меня самым важным приемом пищи. Я могу пропустить ужин, но завтрак не могу. Мой первый прием пищи всегда состоит из белков и жиров. Я считаю, что главный бьюти-продукт, вопреки модным диетам, - жир, поэтому каждое утро я употребляю топленое масло гхи. Масло гхи я не намазываю на хлеб, а добавляю его в чай. К этому я пришла постепенно, у меня был опыт когда я, как и многие, отказывалась от жира, чтобы сбросить вес, в итоге у меня случился "технический сбой". Как оказалось, половые гормоны вырабатываются при помощи жира, его у меня не хватало и появился гормональный дисбаланс. Теперь, когда у меня спрашивают, что такое бьюти питание, я отвечаю, что для меня это правильные жиры.

В 30 лет я любила тягать железо, хотела накачать ягодицы. Сейчас их нет, но есть испорченные суставы. После 40, по-моему, нежелательно тягать блины. Сейчас у меня другие цели. Если сейчас спросить у меня, что такое молодость и спросить о том же двадцатилетнего человек, наши ответы будут сильно отличаться. Для меня молодость - это когнитивные функции и скорость ума. Внешне мы разные, но на уровне ментальных способностей и реакции я ближе к двадцатилетним. Поэтому я "разгоняю" свой ум, пытаюсь всячески способствовать процессам нейрогенеза (процесс развития новых нервных клеток в зрелой нервной системе). Влиять на нейрогенез мне помогает йога-айенгара, на нее я хожу утром. Там показывают упражнения, развивающие правое и левое полушарие мозга, именно такой вид йоги и развивает нейронные связи. Еще этому способствует обучение, я недавно наняла себе репетитора по биохимии. Я хочу сменить профессию и уйти в медицину.

Об уходе за кожей и эволюции "акнешника"

Утренний и вечерний уход должны кардинально отличаться, так как утренние косметические задачи отличаются от тех, что мы ожидаем от ухода перед сном. Днем солнечный свет заставляет нашу кожу переживать большой стресс. Ты выходишь, пробираешься сквозь выхлопы, все это оседает на коже. Город токсичен и агрессивен, поэтому с утра я выбираю средства для защиты. Она состоит из двух слоев, первый - клеточный, то есть сыворотки с витамином B3 и витамином С, а второй - солнцезащитный крем. Вечером важно быстро смыть косметику. Я люблю двухэтапное очищение, использую кислотное умывание от Medik8, а также средство от iS Clinical. Medik8 нужно оставлять на пять минут, после него лицо идеально очищено. Еще я пользуюсь средством с никатинамидом либо сывороткой от высыпаний от Odacite. Последний шаг вечерней рутины - ночная крем-маска от Allies of Skin и сыворотка для век с ретинолом. В течении дня я обожаю наносить мист от Allies of Skin с пробиотиками.

У меня всегда была проблемная кожа, я борюсь с ней уже на протяжении 40 лет. Лично для меня акне - это всегда проблемы с ЖКТ и гормональный дисбаланс. Иногда гормоны - это следствие дефицитов, неправильного питания. Мне кажется за все эти годы я прошла всю эволюцию "акнешника": сначала спирт, потом болтушка, потом ты понимаешь что ты "убил" кожу и переходишь на аптечные препараты. Потом ты понимаешь, что нужно работать с качественным уходом, понимаешь, что нужно задействовать не только внешний уход, но и питание - отказываешься от лактозы.

Но это не все. Недавно ко мне пришла 57-летняя клиентка - ее шея выглядела максимум на 20. Оказывается это женщина делает массаж гуаша и растягивает шею, теперь я тоже стала пользоваться этим массажером. К косметологам я хожу только на массажи и процедуру от iS Clinical "Огонь и Лед" - процедура интенсивного ухода. Она популярна среди тех, кто посещает ковровые дорожки, после нее кожа сияет несколько дней. И все. Иногда у меня спрашивают, что я буду делать с носогубкой. Я говорю, что буду улыбаться.

Макияж я наношу редко, обычно это просто ВВ крем от Dr.Jart+, румяна и помада Smith & Cult. Если я нуждаюсь в дополнительном уходе за губами я использую сыворотку для губ с ретинолом, она работает не только на увлажнение, но и работает против возрастных изменений.

Об отказе от гелей для душа, банях и окситоцине

В течение недели я не пользуюсь гелем для душа или мылом для тела, зачем убивать липидную мантию? Вместо этого я хожу в баню раз в неделю. Даже 20 минут бани может помочь активировать гены долголетия. Но в бане я тоже не мылюсь, а использую скраб. Как в фильме "Ешь, Молись, Люби": для того, чтобы полноценно помыться достаточно маленького тазика с водой. И на неделю мне этого хватает.

Для волос у меня есть два фаворита - восстанавливающий шампунь от Kevin.Murphy и маска для волос Christophe Robin, при этом я не крашу волосы. Пару лет назад они начали активно сидеть. Я сдала анализы и оказалось, что мне не хватало некоторых витаминов, я восполнила эти дефициты и моя седина ушла. Еще для дополнительного ухода иногда я пользуюсь средством от R+Co с яблочным уксус для скальпа.

В ароматах я вообще не разбираюсь. У меня есть базовые варианты, вроде Tom Ford Lost Cherry. Его я ношу только по особым случаям. Но мой секрет - окситоцин. Чем больше ты обнимаешься, тем больше ты вырабатываешь окситоцин.

Об экспериментах с аутофагией и пиявках

Я очень люблю голодание, поэтому аутофагия для меня еще один бьюти-хак. Аутофагия - это процесс очищения организма и регенерации клеток, который можно стимулировать путем голодания. У меня всегда был нестабильный вес, я могла набрать 35 килограм и резко садиться на диеты. Для меня главной мотивацией была влюбленность, с возрастом сбрасывать вес стало сложнее, в этот раз я скидывала вес с помощью аутофагии.

О мясе и БАДах

Я мясоед, для меня крайне важно качество мяса. Однажды я приехала с очередной конференции из России и сказала мужу, что мне нужно мясо животных, выращенных на свободном выгуле, а на дворе был ноябрь. И тогда я поняла, что это вопрос заготовки. Сейчас мы идем к тому, чтобы у нас всегда были какие-то заготовки. Осенью мы заготавливаем мясо на зиму, делаем субпродукты. Для меня бульон из конины - деликатес. Но с едой я не категорична, я знаю, как продукты влияют на мой организм и какие могут быть последствия, но несмотря на это я позволяю себе чит-дни.

В целом, мы живем не в швейцарских альпах, я считаю, что мы должны принимать во внимание условия городской жизни. Поэтому, чтобы восполнить урон, я приспосабливаю не только свой уход, но и питание. Если у вас по анализам и самочувствию все хорошо - тогда, скорее всего, вы абсолютно здоровый человек. Если этого нет - скорее всего есть дефицит каких-то минералов. Именно по этой причине я сторонник БАДов.