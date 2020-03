Перед зеркалом: Аружан Сиитова о любви к спокойному спорту и том, как быть примером

Наша новая героиня - соучредитель ресторана Forrest Аружан Сиитова. Вместе с Аружан мы обсудили, как она пристрастилась к бегу и что ее мотивирует заниматься спортом, а также узнали, что она думает про процедуры биоревитализации и массажа гуаша.

Про повседневный уход

Обычно я встаю около 7 утра, провожаю детей в школу, и уже к 8 утра я свободна и могу посвятить время себе. День я начинаю со стакана воды и обязательного утреннего ухода за кожей. В основном я пользуюсь средствами от Biologique Recherche по рекомендации моего косметолога. Она мне составила комплекс уходовой косметики, с которым я могу ухаживать за собой в домашних условиях. Первый этап - это лосьон Lotion P50 Pigm 400, затем наношу успокаивающую сыворотку Extraits Tissulaires Sérum Authentique, антивозрастные сыворотки Elastine Pure Sérum Authentique и Amniotique E Sérum Authentique, крем под глаза Crème Contour Des Yeux VIP O2 и крем для лица Creme ADN Elastine Marine Collagèn Marin. Еще я пью коллаген и йод в качестве добавок.

Про активный образ жизни и бег

Не могу сказать, что раньше я была сильно увлеченна спортом, но старалась заниматься всем понемногу - и кроссфитом, и йогой, и теннисом, и катанием на лыжах. Большим теннисом я занималась еще в детстве, потом был большой перерыв. Я не люблю поднимать тяжелое, "тягать железо". В итоге я пришла к тому, что именно йога подходит мне по темпераменту больше всего и отлично успокаивает нервы. С тех пор три раза в неделю я занимаюсь йогой в студии.

А с недавних пор я еще полюбила бег. Я начала заниматься летом прошлого года, так как зарегистрировалась на сентябрьский мини-марафон на 10 км. Помню, на первой тренировке я даже 400 метров не смогла пробежать, было очень тяжело и хотелось. Но я взяла волю в кулак, подготовилась за 3 месяца и финишировала с очень даже хорошим результатом для новичка - 10 км за 1 час 10 минут. Следующая цель - 21 км, поэтому сейчас активно готовлюсь к апрельскому полумарафону. Сначала я занималась с тренером в команде, затем индивидуально - сама бегала по утрам в президентском парке. Летом, когда я готовилась к осеннему забегу, я занималась на улице и начинала тренировки в 6 утра. Зимой тоже можно заниматься на улице, если есть термобелье и правильная экипировка. Мне нравится бегать на улице - надеваю наушники и спокойно занимаюсь.

Про мотивацию

Дети меня мотивируют. Cтараюсь больше проводить время с ними, сама занимаюсь их развитием, и мы вместе ходим на тренировки. Я отдала их на большой теннис и сама тоже возобновила занятия, чтобы быть примером для них. Мы с детьми начали тренироваться вместе с осени. Я считаю, это важно - быть вовлеченным в их жизнь. А вот свои 10 км я бежала, честно сказать, именно ради них. Потому что они ждали меня на финише, и я очень хотела показать, что все возможно. И на финишной прямой, когда увидела их глаза, я поняла, что это было то, ради чего я бежала.

Про вечерние ритуалы

Мой вечерний уход незначительно отличается от утреннего - лосьон, сыворотки и крем. Если вдруг у меня появляется шелушение на лице, я пользуюсь маской Masque VIP O2 от Biologique Recherche. Наношу эту маску, через минут двадцать смываю, и шелушения проходят. Особенного ухода за волосами как такового нет, пользуюсь обычными шампунями. Но, единственное, чем пользуюсь - это спрей-молочко OI All in one milk Davines, который разглаживает волосы, и придает блеск.

Вечером всегда планирую свой следующий день - в заметках пишу список, а на следующий день, по мере того, как заканчиваю дела, я их просто удаляю. Так, к вечеру весь список у меня должен уйти на ноль. Всегда нужно правильно планировать время и вести тайм-менеджмент. Особенно, когда у тебя большая семья и много обязательств, ведь по-другому никак.

Про походы к косметологу и уход за телом

Я стараюсь получать минимальный уход у косметолога и только по мере надобности. Например, если вижу, что поры забились, один раз в четыре-пять месяцев я хожу на чистку лица. Ботокс и другие инъекционные процедуры я не делаю, но один раз в полгода получаю курс биоревитализации. Биоревитализация - это витаминный комплекс с гиалуроновой кислотой, который необходим сухой и возрастной коже. Такая процедура подпитывает кожу, особенно в зимний период, когда подвергаемся внешним раздражителям и кожа становится сухой. Но главное - прислушиваться к знакам, которые подает твоя кожа.

Еще я делала массаж гуаша для тела. Это была, конечно, не самая приятная процедура - после массажа было ощущение будто меня избили. Процедура длится два с половиной часа и для нее требуется железное терпение. Зато это одна из самых эффективных процедур, такой массаж хорошо подтягивает тело и разглаживает кожу. Как мне объяснили, принцип заключается в том, что с синяками выходит все "плохое". Если синяки перестанут появляться, значит - вы курс подходит к концу. Также, для меня обязателен поход в баню один раз в неделю.

После родов мое тело не изменилось, видимо, это генетика. Но вот после рождения третьего сына я немного поправилась, с тех пор стараюсь не употреблять мучное и исключила из своего рациона сахар. При этом, строгой диете я не следую. Я люблю поесть, но исключила из своего рациона определенные продукты.

Про макияж и эксперименты с внешностью

У меня очень легкий макияж - обычно, это тональный крем от Guerlain, тушь Diorshow, консилер с сывороткой от Bobbi Brown и иногда бывает, что использую базовую тушь для бровей этого же бренда и румяна от NYX. Моя любимая ежедневная губная помада - это бальзам Stellar Shine Dior Addict, а "на выход" мне нравится помада от Guerlain в коралловом оттенке. Из ароматов сейчас очень нравится Cedro di Taormina от Acqua di Parma. Я раньше еще тональную основу использовала, но сейчас предпочитаю ВВ-крем, так как поняла что крем забивает поры. Очень люблю ВВ-крем от Guerlain, которым пользовалась в течении пяти-шести лет, но, к сожалению, его сняли с продажи. Я такой человек - если мне что-то нравится, я буду пользоваться этим долго, не люблю рисковать.

Я не экспериментирую с внешностью. В молодости - да, как и многие, я обесцвечивала волосы. Сейчас рада тому, что не сделала татуаж и ничего не проколола. Был период, когда я пару раз ресницы наращивала, но потом поняла, что нет ничего лучше естественности.

Про любовь к себе

Со временем я пришла к тому, что надо себя уважать, любить себя и свое тело. Важно ухаживать за телом, вкладывать в него, заниматься саморазвитием. Когда тебе двадцать, ты на это по-другому смотришь. Но осознание потихоньку приходит. Хотелось бы, чтобы мои дочки тоже к этому пришли, может быть даже раньше чем я - принимать себя такой, какая ты есть.