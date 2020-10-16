Перед зеркалом: Аруна Амзе о драйбрашинге, вкусной еде и ранних подъемах

Текст: Buro247.kz

Сегодня наша новая героиня "Перед зеркалом" - основательница и издатель Manshuq Media - Аруна Амзе. Аруна рассказала о том, как легко встает в 5 утра, где расслабляется от городской суеты и поделилась названиями любимых бьюти-средств: ампул для ухода за кожей и масла для увлажнения тела.

Про уход за кожей лица и тела

Есть несколько обязательных пунктов в моей ежедневной бьюти-рутине. Особое внимание я уделяю тщательному очищению кожи лица. Пользуюсь гелем для очищения от Aesop или пенкой для умывания от Dr. Jart+. Также в моем домашнем уходе важное место занимают маски для лица. Мне нравятся увлажняющие и очищающие маски, а при выраженных высыпаниях использую маски с глиной, например, очищающую маску с глиной и примулой от Aesop. В ежедневном уходе обычно наношу сыворотки с гиалуроновой кислотой и витамином С от Timeless и люблю баловать свою кожу концентрированными ампулами. У Babor практически все виды ампул хороши. Вечером пользуюсь спреем для подушки от REN Clean Skincare - он успокаивает разум и тело.

Сыворотка с гиалуроновой кислотой Timeless Сыворотка с витамином С Timeless Пенка для умывания Dr. Jart+ Сухое кокосовое масло James Read Сыворотка для пилинга The Ordinary Маска для лица Aesop Гель для очищения Aesop

В целях улучшения тонуса кожи каждое утро я делаю массаж лица прохладным роллером – я храню его в холодильнике, а три раза в неделю делаю массаж тела сухой щеткой. Драйбрашинг нормализует работу кровеносной и лимфатической систем, главное – хорошо увлажнить кожу после процедуры. С этой задачей справляются масла для тела от The Body Shop (например, с клубникой, маслом ши, английской розой). Из средств по уходу за волосами мне нравится бренд Redken. А один-два раза в неделю я хожу в салон на укладку, причем делаю ее даже если никуда не собираюсь – просто для себя.

Что касается профессионального ухода, то недавно я начала регулярно – раз в неделю – ходить на массаж лица. Прежде я часто переносила визиты к косметологу или вовсе отменяла их из-за нехватки времени, но теперь поняла, что этот пункт нужно вносить в график и относиться к нему, как к любой другой важной встрече.

Про отношение к внешности

Мне повезло – когда я была подростком, у меня практически не было акне. Но с этой проблемой я столкнулась позже, уже будучи мамой двух детей. Думаю, это была реакция кожи на новый крем. В результате около трех месяцев я ходила на чистки к косметологу и самостоятельно лечила кожу лица в домашних условиях. Кстати, и сейчас, в условиях пандемии, у меня время от времени появляются высыпания на коже от долгого ношения медицинской маски. Но я стараюсь относиться к этому спокойно.

Не особо люблю эксперименты с внешностью. Наверное, мое самое неожиданное и спонтанное решение – химическая завивка. Я с детства люблю кудри и когда узнала о новой технологии щадящей тепловой завивки, не задумываясь записалась на нее. За счет щадящего метода мои волосы не повредились, чему я благодарна, к тому же, эта процедура дала им еще больше объема. А еще в студенчестве я сделала пирсинг в носу, но когда пришло время лететь домой на каникулы, пришлось его снять – я боялась реакции родных.

Про спорт, походы в горы и вкусную еду

Я занимаюсь фитнесом и стретчингом три раза в неделю. В плане спорта я очень дисциплинированна, поэтому тренировки для меня так же обязательны, как чистка зубов. Постоянные занятия спортом помогают мне чувствовать себя бодрой и сильной и, в целом, дают много энергии. А подтянутое и красивое тело - приятный бонус.

Заниматься с тренером мы начинаем в 6 утра, просыпаться надо за час до этого. Обычно ложусь спать в 10 вечера, хотя и бывают исключения. Но подъем люблю ранний. Я настолько привыкла к такому режиму, что просыпаюсь в 5 утра несмотря ни на что. Для меня это норма.

Каждые выходные мы всей семьей выезжаем за город, очень люблю наши дорожные поездки. Недавно мы провели выходные рядом с Чунджой и Чарынским каньоном, открыли для себя красивейшее «Деревянное озеро». С супругом же мы любим восхождения. Поднимались на Большой алматинский пик, Три Брата и Пик Туриста. Наши вылазки в горы и на природу помогают расслабиться и устроить своего рода перезагрузку.

Массажный роллер Спрей для подушки REN Clean Skincare Увлажняющая ампула Babor Подтягивающая ампула Babor Масло для тела The Body Shop Масло для тела The Body Shop Масло для тела The Body Shop

Не могу похвастать здоровым подходом к питанию. Я люблю сладкое – булочки, эклеры. Конечно, все это ем не каждый день, но балую себя два-три раза в неделю. А еще мы с моими мальчиками очень любим пиццу. Вкусная еда – часть нашей жизни. Мы обожаем выбираться куда-нибудь с семьей, открывать для себя новые места в городе.

Про культивирование любви к себе

Скоро мне исполнится 36 лет. И сейчас я нравлюсь себе гораздо больше, чем в двадцать. С возрастом пришла большая уверенность в себе. Я одинаково комфортно чувствую себя в вечернем платье, в джинсах, или в спортивном костюме, с макияжем и без него. Многое, чего я стеснялась в двадцать лет, в тридцать стало предметом гордости. Принятие себя не приходит просто так, важную роль играют родители и то, как они разговаривают с ребенком. Я верю, что с детьми нужно всегда говорить честно и открыто, проговаривать все, что беспокоит и тебя, и ребенка. И главное – быть примером уверенного и сильного человека.