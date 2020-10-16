Перед зеркалом: Аруна Амзе о драйбрашинге, вкусной еде и ранних подъемах
Текст: Buro247.kz
Сегодня наша новая героиня "Перед зеркалом" - основательница и издатель Manshuq Media - Аруна Амзе. Аруна рассказала о том, как легко встает в 5 утра, где расслабляется от городской суеты и поделилась названиями любимых бьюти-средств: ампул для ухода за кожей и масла для увлажнения тела.
Про уход за кожей лица и тела
Есть несколько обязательных пунктов в моей ежедневной бьюти-рутине. Особое внимание я уделяю тщательному очищению кожи лица. Пользуюсь гелем для очищения от Aesop или пенкой для умывания от Dr. Jart+. Также в моем домашнем уходе важное место занимают маски для лица. Мне нравятся увлажняющие и очищающие маски, а при выраженных высыпаниях использую маски с глиной, например, очищающую маску с глиной и примулой от Aesop. В ежедневном уходе обычно наношу сыворотки с гиалуроновой кислотой и витамином С от Timeless и люблю баловать свою кожу концентрированными ампулами. У Babor практически все виды ампул хороши. Вечером пользуюсь спреем для подушки от REN Clean Skincare - он успокаивает разум и тело.
В целях улучшения тонуса кожи каждое утро я делаю массаж лица прохладным роллером – я храню его в холодильнике, а три раза в неделю делаю массаж тела сухой щеткой. Драйбрашинг нормализует работу кровеносной и лимфатической систем, главное – хорошо увлажнить кожу после процедуры. С этой задачей справляются масла для тела от The Body Shop (например, с клубникой, маслом ши, английской розой). Из средств по уходу за волосами мне нравится бренд Redken. А один-два раза в неделю я хожу в салон на укладку, причем делаю ее даже если никуда не собираюсь – просто для себя.
Что касается профессионального ухода, то недавно я начала регулярно – раз в неделю – ходить на массаж лица. Прежде я часто переносила визиты к косметологу или вовсе отменяла их из-за нехватки времени, но теперь поняла, что этот пункт нужно вносить в график и относиться к нему, как к любой другой важной встрече.
Про отношение к внешности
Мне повезло – когда я была подростком, у меня практически не было акне. Но с этой проблемой я столкнулась позже, уже будучи мамой двух детей. Думаю, это была реакция кожи на новый крем. В результате около трех месяцев я ходила на чистки к косметологу и самостоятельно лечила кожу лица в домашних условиях. Кстати, и сейчас, в условиях пандемии, у меня время от времени появляются высыпания на коже от долгого ношения медицинской маски. Но я стараюсь относиться к этому спокойно.
Не особо люблю эксперименты с внешностью. Наверное, мое самое неожиданное и спонтанное решение – химическая завивка. Я с детства люблю кудри и когда узнала о новой технологии щадящей тепловой завивки, не задумываясь записалась на нее. За счет щадящего метода мои волосы не повредились, чему я благодарна, к тому же, эта процедура дала им еще больше объема. А еще в студенчестве я сделала пирсинг в носу, но когда пришло время лететь домой на каникулы, пришлось его снять – я боялась реакции родных.
Про спорт, походы в горы и вкусную еду
Я занимаюсь фитнесом и стретчингом три раза в неделю. В плане спорта я очень дисциплинированна, поэтому тренировки для меня так же обязательны, как чистка зубов. Постоянные занятия спортом помогают мне чувствовать себя бодрой и сильной и, в целом, дают много энергии. А подтянутое и красивое тело - приятный бонус.
Заниматься с тренером мы начинаем в 6 утра, просыпаться надо за час до этого. Обычно ложусь спать в 10 вечера, хотя и бывают исключения. Но подъем люблю ранний. Я настолько привыкла к такому режиму, что просыпаюсь в 5 утра несмотря ни на что. Для меня это норма.
Каждые выходные мы всей семьей выезжаем за город, очень люблю наши дорожные поездки. Недавно мы провели выходные рядом с Чунджой и Чарынским каньоном, открыли для себя красивейшее «Деревянное озеро». С супругом же мы любим восхождения. Поднимались на Большой алматинский пик, Три Брата и Пик Туриста. Наши вылазки в горы и на природу помогают расслабиться и устроить своего рода перезагрузку.
Не могу похвастать здоровым подходом к питанию. Я люблю сладкое – булочки, эклеры. Конечно, все это ем не каждый день, но балую себя два-три раза в неделю. А еще мы с моими мальчиками очень любим пиццу. Вкусная еда – часть нашей жизни. Мы обожаем выбираться куда-нибудь с семьей, открывать для себя новые места в городе.
Про культивирование любви к себе
Скоро мне исполнится 36 лет. И сейчас я нравлюсь себе гораздо больше, чем в двадцать. С возрастом пришла большая уверенность в себе. Я одинаково комфортно чувствую себя в вечернем платье, в джинсах, или в спортивном костюме, с макияжем и без него. Многое, чего я стеснялась в двадцать лет, в тридцать стало предметом гордости. Принятие себя не приходит просто так, важную роль играют родители и то, как они разговаривают с ребенком. Я верю, что с детьми нужно всегда говорить честно и открыто, проговаривать все, что беспокоит и тебя, и ребенка. И главное – быть примером уверенного и сильного человека.