Перед зеркалом: Анара Кукиева о пластических операциях, шаблонной красоте и любви к вину

На этой неделе наша новая героиня - PR-директор Pure Beauty Store и настоящий бьюти-гик Анара Кукиева. Она поделилась своей рутиной по уходу за кожей и телом, рассказала, как десять лет боролась с акне и розацеа, а также как она относится к салонным процедурам, хирургическим вмешательствам и пищевым расстройствам.

Об уходе за кожей и телом

Обычно мой день начинается в 6:00-6:30 утра. Если это день спорта или бега, то я сразу еду на тренировку. Если нет, то первым делом встав с кровати я делаю микропрыжки в течении 2-3 минут, после делаю массаж сухой щеткой и принимаю контрастный душ.

Утром я умываюсь молочком Biologique Recherche или Institut Esthederm, прохожусь по лицу холодным роллером или девайсом ReFa чтобы снять отечность, по необходимости делаю маски Biologique Recherche VIP O2 или SVR Hydracid C50, а также патчи с ретинолом Shiseido или Verso. Далее - сыворотка с витамином С и салициловой кислотой RejudiCare и солнцезащитный крем.

После уходовой рутины иду готовить завтрак и только потом делаю макияж. Пока завтракаю читаю книгу или просматриваю ленты сайтов - медийщик во мне ещё не умер. Крашусь по желанию или наличию времени. Я спокойно могу в один день выйти из дома без макияжа, а в другой - основательно накраситься. Макияж - это настроение. Если мне хочется с утра красных губ - будут красные губы. Базовый ежедневный макияж выглядит так: сияющая основа, тональное средство, румяна, брови, немного туши и оттеночный бальзам для губ.

Я покупаю много декоративной косметики, но любимцы всегда лежат в отдельном боксе, и редко набор меняется. Без чего условно мне не прожить? Без сияющей базы M.A.C, тонального Bourjois, Estée Lauder, Shiseido и СС крема Erborian. Также мой главные фавориты: румяна NARS Orgasm, Westman Atelier и Bobbi Brown, люминайзер rms beauty, тени Tom Ford, консилер и классическая красная помада - Yves Saint Laurent, коричневый карандаш для глаз M.A.C, тушь для ресниц Le Volume de Chanel и средство для бровей Maybelline.

В течении дня дополнительного ухода нет. Максимум - могу обновить защиту от солнца рассыпчатой пудрой и бальзам для губ. Я не использую матирующие салфетки, не вижу в них необходимости для себя даже с учётом того, что у меня жирный тип кожи. Меня не смущает блеск, мне он наоборот нравится. Я считаю, что это выглядит очень естественно.

Мой вечерний уход обязательно включает принятие ванны. Я считаю, что в этом есть какой-то ритуал заботы о себе, что для меня крайне важно: ты наполняешь ванну водой, добавляешь пену, расслабляющую соль, несколько капель эфирного масла, зажигаешь свечу и отдыхаешь. В уходе за лицом все просто: двухэтапное очищение, быстрый массаж одним из девайсов, кислоты или ретинол. Кислоты от Biologique Recherche, Bemetic или Phyto-C, ретинол - от Bemetic. Я поняла для себя, что если не нужно было бы тестировать разную косметику, оставила на полке только средства от двух брендов - Biologique Recherche и Bemetic. Для здоровой кожи больше не нужно.

О походах к косметологу, проблемах с кожей и пластических операциях

К косметологу хожу, потому что того требует состояние кожи. Ну и не вижу смысла скрывать, что люблю салонный уход. Косметологи смеются, что я собрала практически все дерматологические проблемы: акне, розацеа и дерматит. Регулярно делаю чистки, периодически салонные пилинги - ретиноловый и салициловой-миндальный. Раз в год прохожу курсом лазер VBeam Candela, который удаляет сосуды и убирает красноту или фототерапия IPL. Раз в 8 месяцев хожу на ботокс. Биоревитализация - да, но последние пару лет отдаю предпочтение биорепарации, или так называемой эпигенетической терапии клеток кожи. Терапия состоит из коктейлей, содержащих и гиалуроновую кислоту, и аминокислоты, и пептиды, и витамины с нуклеиновыми кислотами, и коэнзимы. Филеры в губы - да, я делаю их приблизительно раз в год. Если говорить про anti-agе, то я отдаю предпочтение Ulthera - единственная на настоящий момент неинвазивная аппаратная лифтинг-процедура, воздействующая на SMAS. Если говорить о других неинвазивных процедурах, то очень люблю уход Biologique Recherche.

Самое главное в уходе - регулярность, дисциплина и верно составленный уход. Если бы не это, то вряд ли бы я вышла в ремиссию со своим акне. Если есть какая-то проблема, ты не можешь один день позаботиться о коже, а на следующий день забросить его. Это как со спортом: не будет никакого рельефа и крепкой пятой точки без постоянной тренировки. Я вообще воспринимаю уход как должное, как, например, чистку зубов утром и перед сном.

Кожа тела у меня неидеальна от слова совсем. Светлая, тонкая, с просвечивающими сосудами и гиперкератозом. С последним неплохо справляются средства с кислотами и мочевиной. Гелями для душа не пользуюсь, только маслами, потому что они не пересушивают кожу. Любимчиков среди средств для тела немного: масла для душа Bioderma или L'Occitane, кремы Grown Alchemist и Dr.Jart, а также почти все от Guam. У меня есть целлюлит (отечная форма), есть растяжки, есть сосудистые звездочки, есть складки жира на животе и округлые бедра. И я не считаю это недостатком. И мне неистово надоели шаблоны, по которым мерят всех, надоело невменяемое отношение к идеалу и красоте. Потом эти представления о красоте порождают появление у людей РПП, тревоги, неврозов и ненависти к своему телу.

Я спокойно отношусь к пластике, не вижу в этом ничего страшного. Делай со своим телом все что угодно - увеличивай грудь, откачивай жир, переделывай нос. Главное, чтобы это не было из желания наконец понравиться самой себе. Например, если ты и с маленькой грудью чувствуешь себя красиво и уверенно, но просто хочется попробовать размер побольше. Тогда это выбор и решение, а не отчаянный вопль нелюбви к себе. Для интересующихся, нос у меня свой.

Об уходе за волосами

На фоне стресса и проблем с щитовидной железой я потеряла много волос. Восстанавливаю их сейчас - прохожу курс мезотерапии, дома использую сыворотки, которые катаю с мезороллером. В данной ситуации уход тоже лечебный - dsd de luxe. Витамины для волос не пью. Из того, что ещё делаю постоянно - использую скрабы для скальпа и термозащиту. Стайлинговые средства использую по необходимости. Если мне нужна укладка, я лучше схожу в салон к мастеру, самой мне делать это откровенно лень. Волосы не крашу, седины много, и она меня не волнует и никак не портит настроение - есть и есть.

О палеопротоколе, РПП и шейминге глютена

Я питаюсь по палеопротоколу, но не одержима его правилами, то есть если мне хочется съесть хлеб с маслом, десерт - я съем. И сделаю это с удовольствием. Я позитивно отношусь к ЗОЖу, но повсеместный шейминг глютена, молочных продуктов мне не близок. У многих этот ЗОЖ-позитивизм превращается в одержимость. По этой причине я отписалась от всех диванных и инстраграмных врачей-диетологов. Они много говорят о том, какой сахар яд для организма, но почему они все забывают, что для многих этот сахар - единственное спасение от тревоги? Почему они все с таким же энтузиазмом не говорят о расстройствах пищевого поведения? Можно сколько угодно "бить" себя за съеденную шоколадку и потом добить в спортзале, сколько угодно можно считать, что взрослость - в ограничениях. Но прежде чем выходить из зоны комфорта, хорошо бы в ней оказаться, чуть успокоиться и разобраться с головой и своими эмоциями.

Наши врачи обычно когда говорят о РПП, то имеют в виду анорексию, булимию и компульсивное переедание. Но состояний гораздо больше. Например, если мне неистово хочется есть все подряд, а физического голода нет, то здесь точно замешаны эмоции и чувства. Когда-то психотерапевт посоветовал мне задавать себе несколько вопросов, когда появляется жгучее желание что-то немедленно съесть. Что произошло? Что я сейчас чувствую? Что я хочу сейчас сделать? Ответы на эти вопросы бывают поразительными и, конечно, они никак не связаны с едой, удовольствием от неё и голодом. Часто мы заедаем какую-то боль, проблему, не прожитую обиду и эмоцию. Когда ответы найдены - выход находится: принять боль/эмоцию, прожить ее, а не заедать. Лучше это, конечно, делать с психотерапевтом. Нисколько не умаляю деятельность диетологов и нутрициологов, но хотелось бы, чтобы они смотрели на проблему пациентов глубже и в случае чего отправляли к соответствующим специалистам.

Я ем только тогда, когда хочу - обычно это два раза в день. После 19.00 стараюсь не есть и не пить. Но в течение дня пью много чистой воды. Люблю вино. Отражается ли это как то на моей диете? Ну, конечно, банально отекаешь. Но я правда считаю, что иногда нет ничего лучше, чем прийти вечером домой, налить себе бокал вина, выпить его с удовольствием и не думать о том, насколько вреден синий свет от смартфонов, достаточно ли ты съел зелени и жиров, достаточно ли выпил воды и все ли 20 пищевых добавок проглотил сегодня. Это какая-то бессмысленная рефлексия.

О стрессе

Лучшее лекарство от стресса - сон, секс и спорт. В моем случае - бег, пилатес и trx-тренировки. И можно ещё массаж и часа на три в spa. Или заняться ничегонеделанием. Помогает, правда. Я могу быть совершенно раздавленной и уставшей, но стоит мне выспаться и провести день в спокойной обстановке, я могу снова мчаться в бой.

О любимых парфюмах

У меня чуть ли не каждый день спрашивают топ любимых ароматов. Находятся и те, кто пытает вопросом: "Если бы тебе пришлось выбрать один аромат и пользоваться только им, какой бы это был?" Но если бы я была в состоянии выбрать один аромат на всю жизнь, у меня не стояло бы около 200 ароматов. Вместо них был бы один. Я чутко отношусь к запахам, люблю парфюм, мне нравится ими пользоваться, пробовать новое и открывать для себя заново старые ароматы. Нравится наблюдать как меняется коллекция и свои вкусовые предпочтения. Ещё лет пять назад я обожала плотные восточные ароматы, сегодня интересы лежат в совершенно другой плоскости. Я не хочу ограничивать себя одним или даже пятью ароматами. Зачем делать многогранный мир проще? Любой аромат из коллекции - это все я, но в разные моменты жизни, при разных обстоятельствах. Безумно уважаю парфюмерию Mugler, Chanel, Hermès, Frederic Malle, Tom Ford, Dusita, Amouage, Le Labo, Nishane. Поэтому выбрать одно не могу, но есть один момент: на протяжении 17 лет я пользуюсь Angel Thierry Mugler. На полке он стоит всегда. Наверное, это о чем-то да говорит.