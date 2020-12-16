Перед зеркалом: Алуа Шабдар – о контрастном душе, онлайн-тренировках и борьбе с акне
Текст: Buro247.kz
Сегодня новая героиня – со-основатель Ladurée в Казахстане Алуа Шабдар. Алуа поделилась своей выборкой шампуней, приложением для внедрения полезных привычек и любимым онлайн-фитнес-тренером. Она также рассказала о том, что ей помогает оправиться после мероприятий, и о своем отношении к акне и растяжкам.
Про утренние ритуалы
Обычно просыпаюсь до будильника и сразу приступаю к утренним процедурам. Делаю сто прыжков, упражнения на дыхание и вакуум, разминаю руки и ноги и увлажняю кожу - с чем отлично справляется кокосовое масло. С утра умываюсь Lait U от Biologique Recherche, наношу лосьон P50 и жду его полного впитывания. Сыворотки и эмульсии выбираю по состоянию кожи. Чередую сыворотку Iribiol от Biologique Recherche, которую наношу точечно на высыпания, гиалуроновую кислоту от Allies of Skin и очищающую сыворотку Dr. Ceuracle, которую порекомендовали мне в Skin First. В завершении использую SPF-крем от Avene, который купила по рекомендации дерматолога. Крем предназначен и для жирной кожи, но мне не подошел. На свою голову купила сразу три упаковки и теперь мучаюсь.
Затем у меня есть минут 15 на прическу. Обычно я засыпаю с мокрыми волосами, поэтому на утро мой вид оставляет желать лучшего. С этой ситуацией отлично справляется гель для волос моего мужа. Я делаю пробор ровно посередине, намертво зачесываю пушок этим гелем и сверху прохожусь феном Dyson с круглой насадкой. Это прическа а-ля Ким Кардашьян. Завершаю свои утренние сборы нанесением макияжа. Для этого использую два средства, проверенные годами: легкий тон Erborian CC Red Correct и консилер от Nars. Они отлично скрывают прыщи. После наношу жидкие румяна Armani Neo Nude. Хотя это средство мне нравится, моим фаворитом остаются румяна Glossier. Дальше в ход идут коричневая тушь от Dior, мист для лица от Avene и любимый аромат Pulp от Byredo. Обязательный элемент моего утра - кофе.
Про вечерние ритуалы
Люблю растягивать процесс подготовки ко сну. Зимой по приходу домой стараюсь принимать душ - в это время года воздух заметно грязнее, хочется как можно скорее смыть с себя слой смога. Я мою голову каждый день, поэтому долго искала шампунь, который не испортил бы волосы – бессульфатный и вкусно пахнущий. Мне нравятся Davines Dede Shampoo, Authentic Beauty Concept Hydrate Cleanser и твердый шампунь CIRKLE, который напоминает шампунь от Lush, только менее агрессивный. Кондиционеры не люблю, предпочитаю маски. На повседневной основе наношу масло для волос после душа.
Про борьбу с акне
Моя борьба с акне длится не один год. Что только я не испробовала. И противозачаточные пила, и карбоновые пилинги делала, и проходила курс уколов против акне, и ограничивала потребление молочных продуктов, сахара и мяса. Даже если что-то помогало, результат долго не держался. Положительный эффект замечаю только сейчас, благодаря правильно подобранному уходу и помощи дерматолога. По сравнению с тем, какая неровная до этого была кожа, сейчас все отлично. Есть куда стремиться, но путь проложен.
Бывает, увидев в зеркале состояние своей кожи, я сильно расстраиваюсь. Иногда могу пустить слезу, но потом наношу маску на лицо, включаю любимый сериал “Друзья” и выбрасываю из головы мысли о несовершенстве. Так и с ума сойти можно.
Про растяжки
У 90% женщин есть растяжки, я - не исключение. Много лет назад я резко поправилась на 20 килограммов из-за гормонального сбоя и отсутствия какой-либо осознанности в питании. Растяжки присутствуют со мной с того момента, а с потерей веса стали более явными. Раньше меня это беспокоило, я делала все для избавления от них: использовала домашние скрабы и масла, ходила на различные массажи и даже подумывала об уколах. Сейчас я отношусь к ним как к неотъемлемой части своего тела. Я настолько привыкла, что больше их не замечаю.
Когда была в теле, постоянно ходила на массаж для похудения. Это, конечно, позволяет поддерживать тонус, но худеть и избавляться от целлюлита - нет. Хочется плакать, как подумаю - сколько денег потратила на такие процедуры. Сейчас я хожу на расслабляющий массаж, не ожидаю от него никакого результата, просто кайфую.
Про эксперименты
Эксперименты, это про меня. Я и брови “микроблейдила” – лучшее, что со мной случилось, и волосы красила в красный, и что только не прокалывала. Свое первое тату набила задолго до 18-ти, год говорила всем, что это хна. В общем, моим родителям во время моего подросткового периода было весело. Я ни о чем не жалею - это было прикольно. Моя тяга к внешним изменениям сохранилась до сих пор – люблю экспериментировать с прическами.
Про полезные привычки и спорт
Я использую приложение Habit, которое позволяет внедрять полезные привычки и отслеживать прогресс. Мне нравится ставить себе цели и наблюдать за тем, как мое подсознание сопротивляется. Что-то я выполняю каждый день, а что-то (например, медитация) может неделями “висеть” в приложении с прогрессом в 0%, и это нормально.
Последний год я взяла за привычку принимать контрастный душ - со временем в комбинации со спортом это дает заметный результат. Еще одна привычка - массаж сухой щеткой, который я стараюсь делать перед душем каждый день. Иногда все же забываю. А недавно узнала, что каждый день его делать нельзя.
Раньше любила групповые занятия и бегать на дорожке в фитнес-клубе. Сейчас в спортзал хожу крайне редко - с первого карантина я полюбила тренироваться онлайн. Мне очень нравятся тренировки от Melissa Wood. Она комбинирует стретчинг, пилатес и йогу, в основном работает с собственным весом и публикует тренировки для беговой дорожки – идеально для меня. Стараюсь заниматься каждый день хотя бы 15 минут. Самое главное – начать, первый заряд эндорфинами, и мне хочется тренироваться дальше и больше. После интенсивной тренировки самое лучшее – баня и массаж.
Про расслабление
Обожаю принимать ванны с книгой или сериалом, делать маски для лица/волос/тела. Могу застрять в ванной на два часа, практикую это раз в неделю. После ванны я балую себя чаем со сладостями. Моя новая любовь - песочное печенье из Ladurée, от которого невозможно оторваться, но которым стараюсь не злоупотреблять. Во время чаепития “залипаю” на кулинарные шоу. Готовить сама не очень люблю, но наблюдать за процессом готовки - интересно. Еще люблю наряжаться для похода в ресторан, где можно съесть много-много пасты и пиццы и выпить много-много красного сухого вина.
Про бьюти-лайфхаки
Для хорошего сна вечером надо принять горячую ванну. А лучшее комбо против похмелья - массаж сухой щеткой, контрастный душ и горячий острый суп. Естественно, после гулянки ничего делать не хочется. Но если пересилить себя и ближе к вечеру позаниматься йогой хотя бы 10 минут, самочувствие однозначно улучшится.
Полезными советами всегда делятся родные. К сестренкам обращаюсь за трендами в мире косметики, а с мамой и тетями обсуждаем средства для ухода, массажи и важность разгона лимфы. Часто вместе смотрим фильмы или сериалы и параллельно проводим домашние СПА-процедуры. Это качественное и полезное времяпрепровождение.
Насиловать себя ради красоты – бессмысленно. Зачем ходить на массаж, от которого хочется извиваться от боли? Может быть, немного целлюлита – не так уж и страшно? Нужно делать то, что приносит удовольствие и вкладываться в себя - это одна из форм проявления любви к себе.