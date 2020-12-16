Перед зеркалом: Алуа Шабдар – о контрастном душе, онлайн-тренировках и борьбе с акне

Текст: Buro247.kz

Сегодня новая героиня – со-основатель Ladurée в Казахстане Алуа Шабдар. Алуа поделилась своей выборкой шампуней, приложением для внедрения полезных привычек и любимым онлайн-фитнес-тренером. Она также рассказала о том, что ей помогает оправиться после мероприятий, и о своем отношении к акне и растяжкам.

Про утренние ритуалы

Обычно просыпаюсь до будильника и сразу приступаю к утренним процедурам. Делаю сто прыжков, упражнения на дыхание и вакуум, разминаю руки и ноги и увлажняю кожу - с чем отлично справляется кокосовое масло. С утра умываюсь Lait U от Biologique Recherche, наношу лосьон P50 и жду его полного впитывания. Сыворотки и эмульсии выбираю по состоянию кожи. Чередую сыворотку Iribiol от Biologique Recherche, которую наношу точечно на высыпания, гиалуроновую кислоту от Allies of Skin и очищающую сыворотку Dr. Ceuracle, которую порекомендовали мне в Skin First. В завершении использую SPF-крем от Avene, который купила по рекомендации дерматолога. Крем предназначен и для жирной кожи, но мне не подошел. На свою голову купила сразу три упаковки и теперь мучаюсь.

Затем у меня есть минут 15 на прическу. Обычно я засыпаю с мокрыми волосами, поэтому на утро мой вид оставляет желать лучшего. С этой ситуацией отлично справляется гель для волос моего мужа. Я делаю пробор ровно посередине, намертво зачесываю пушок этим гелем и сверху прохожусь феном Dyson с круглой насадкой. Это прическа а-ля Ким Кардашьян. Завершаю свои утренние сборы нанесением макияжа. Для этого использую два средства, проверенные годами: легкий тон Erborian CC Red Correct и консилер от Nars. Они отлично скрывают прыщи. После наношу жидкие румяна Armani Neo Nude. Хотя это средство мне нравится, моим фаворитом остаются румяна Glossier. Дальше в ход идут коричневая тушь от Dior, мист для лица от Avene и любимый аромат Pulp от Byredo. Обязательный элемент моего утра - кофе.

Парфюм Byredo Pulp Очищающее средство Biologique Recherche Очищающее средство IS Clinical Балансирующая маска Biologique Recherche Средство против акне Allies of Skin Парфюм Le Labo Baie Rose 26 Сыворотка Estée Lauder Тушь Dior в оттенке Brown

Про вечерние ритуалы

Люблю растягивать процесс подготовки ко сну. Зимой по приходу домой стараюсь принимать душ - в это время года воздух заметно грязнее, хочется как можно скорее смыть с себя слой смога. Я мою голову каждый день, поэтому долго искала шампунь, который не испортил бы волосы – бессульфатный и вкусно пахнущий. Мне нравятся Davines Dede Shampoo, Authentic Beauty Concept Hydrate Cleanser и твердый шампунь CIRKLE, который напоминает шампунь от Lush, только менее агрессивный. Кондиционеры не люблю, предпочитаю маски. На повседневной основе наношу масло для волос после душа.

Про борьбу с акне

Моя борьба с акне длится не один год. Что только я не испробовала. И противозачаточные пила, и карбоновые пилинги делала, и проходила курс уколов против акне, и ограничивала потребление молочных продуктов, сахара и мяса. Даже если что-то помогало, результат долго не держался. Положительный эффект замечаю только сейчас, благодаря правильно подобранному уходу и помощи дерматолога. По сравнению с тем, какая неровная до этого была кожа, сейчас все отлично. Есть куда стремиться, но путь проложен.

Бывает, увидев в зеркале состояние своей кожи, я сильно расстраиваюсь. Иногда могу пустить слезу, но потом наношу маску на лицо, включаю любимый сериал “Друзья” и выбрасываю из головы мысли о несовершенстве. Так и с ума сойти можно.

Про растяжки

У 90% женщин есть растяжки, я - не исключение. Много лет назад я резко поправилась на 20 килограммов из-за гормонального сбоя и отсутствия какой-либо осознанности в питании. Растяжки присутствуют со мной с того момента, а с потерей веса стали более явными. Раньше меня это беспокоило, я делала все для избавления от них: использовала домашние скрабы и масла, ходила на различные массажи и даже подумывала об уколах. Сейчас я отношусь к ним как к неотъемлемой части своего тела. Я настолько привыкла, что больше их не замечаю.

Когда была в теле, постоянно ходила на массаж для похудения. Это, конечно, позволяет поддерживать тонус, но худеть и избавляться от целлюлита - нет. Хочется плакать, как подумаю - сколько денег потратила на такие процедуры. Сейчас я хожу на расслабляющий массаж, не ожидаю от него никакого результата, просто кайфую.

Про эксперименты

Эксперименты, это про меня. Я и брови “микроблейдила” – лучшее, что со мной случилось, и волосы красила в красный, и что только не прокалывала. Свое первое тату набила задолго до 18-ти, год говорила всем, что это хна. В общем, моим родителям во время моего подросткового периода было весело. Я ни о чем не жалею - это было прикольно. Моя тяга к внешним изменениям сохранилась до сих пор – люблю экспериментировать с прическами.

Про полезные привычки и спорт

Я использую приложение Habit, которое позволяет внедрять полезные привычки и отслеживать прогресс. Мне нравится ставить себе цели и наблюдать за тем, как мое подсознание сопротивляется. Что-то я выполняю каждый день, а что-то (например, медитация) может неделями “висеть” в приложении с прогрессом в 0%, и это нормально.

Последний год я взяла за привычку принимать контрастный душ - со временем в комбинации со спортом это дает заметный результат. Еще одна привычка - массаж сухой щеткой, который я стараюсь делать перед душем каждый день. Иногда все же забываю. А недавно узнала, что каждый день его делать нельзя.

Раньше любила групповые занятия и бегать на дорожке в фитнес-клубе. Сейчас в спортзал хожу крайне редко - с первого карантина я полюбила тренироваться онлайн. Мне очень нравятся тренировки от Melissa Wood. Она комбинирует стретчинг, пилатес и йогу, в основном работает с собственным весом и публикует тренировки для беговой дорожки – идеально для меня. Стараюсь заниматься каждый день хотя бы 15 минут. Самое главное – начать, первый заряд эндорфинами, и мне хочется тренироваться дальше и больше. После интенсивной тренировки самое лучшее – баня и массаж.

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Про расслабление

Обожаю принимать ванны с книгой или сериалом, делать маски для лица/волос/тела. Могу застрять в ванной на два часа, практикую это раз в неделю. После ванны я балую себя чаем со сладостями. Моя новая любовь - песочное печенье из Ladurée, от которого невозможно оторваться, но которым стараюсь не злоупотреблять. Во время чаепития “залипаю” на кулинарные шоу. Готовить сама не очень люблю, но наблюдать за процессом готовки - интересно. Еще люблю наряжаться для похода в ресторан, где можно съесть много-много пасты и пиццы и выпить много-много красного сухого вина.

Про бьюти-лайфхаки

Для хорошего сна вечером надо принять горячую ванну. А лучшее комбо против похмелья - массаж сухой щеткой, контрастный душ и горячий острый суп. Естественно, после гулянки ничего делать не хочется. Но если пересилить себя и ближе к вечеру позаниматься йогой хотя бы 10 минут, самочувствие однозначно улучшится.

Полезными советами всегда делятся родные. К сестренкам обращаюсь за трендами в мире косметики, а с мамой и тетями обсуждаем средства для ухода, массажи и важность разгона лимфы. Часто вместе смотрим фильмы или сериалы и параллельно проводим домашние СПА-процедуры. Это качественное и полезное времяпрепровождение.

Насиловать себя ради красоты – бессмысленно. Зачем ходить на массаж, от которого хочется извиваться от боли? Может быть, немного целлюлита – не так уж и страшно? Нужно делать то, что приносит удовольствие и вкладываться в себя - это одна из форм проявления любви к себе.