Перед зеркалом: Альмира Турсын об источниках уверенности, самомассаже и макияже как творчестве

Текст: Buro247.kz

Сегодня наша героиня рубрики "Перед зеркалом" - актриса, женский коуч по личностному развитию и сценарист Альмира Турсын. Альмира рассказала о своих обязательных процедурах, как разные виды спорта влияют на внутреннее состояние, объяснила почему любит ходить к визажистам за образами и почему избегает инвазивных процедур.

Про обязательный, но минимальный уход за лицом

Я чувствую свое тело и кожу, к косметологам обращаюсь крайне редко, мой уход - максимально простой, но эффективный. Самое главное: правильно подобранная косметика. Я долго искала и выбирала уходовую косметику, однажды взяла на пробу несколько кремов и масок в Asian Cosmetics, и они мне очень подошли, с тех пор пользуюсь уходовой косметикой только корейского производства. Для того чтобы был эффект, очень важна регулярность в уходе. Пусть немного, но каждый день уделяю этому время и делаю процедуры. Они у меня простые и недолгие: утром - очищение пенкой для умывания Elaud, для умывания использую губку конняку, она очень приятная на ощупь и хорошо очищает. Пока я чищу зубы, наношу увлажняющие маски, а затем завершаю свой уход сывороткой Elaud, которая также выполняет функцию базы под макияж. Вечерний уход начинается так же - с очищения, добавляю сыворотки и ночную маску от Jeu'Demeure. У меня есть определенные проблемы, которые я бы назвала особенностями. В моем случае - это склонность кожи и волос к сухости, также у меня есть генетическая предрасположенность к высыпаниям на спине. Стараюсь не зацикливаться на этих вещах, но предпринимаю меры.

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Про любовь к массажу

Я очень люблю массаж, - это такой эффективный метод для оздоровления и омоложения, поэтому в моем уходе обязательно присутствуют массажи лица и тела, как в домашних условиях, так и профессиональные. Каждый день перед сном при нанесении кремов и масок я делаю ZEN-массаж лица, шеи и зоны декольте, разработанный моей подругой Аспет Бекмурзаевой, также 1-2 раза в год хожу к ней на профессиональный массаж для ухода и подтяжки лица. Тело тоже очень любит массаж: 1-2 раза в год хожу на скульптурный массаж, который мне делают в 4 руки - больно, но терпимо, к тому же полезно и эффективно разогнать кровь и лимфу. Помимо массажа у специалистов, дополняю свой уход регулярным самомассажем тела в любое удобное время, например, когда принимаю душ или во время просмотра фильма. Домашний массаж произвожу простыми приспособлениями, которые можно приобрести в аптеке: вакуумными баночками, валиками, щетками из натуральных волокон.

Про уход за волосами

Я следую такому принципу - чем проще, тем лучше. То, что имею, бережно храню и придерживаюсь естественного ухода. Даже дома стараюсь не сушить волосы феном и не укладывать утюжком. На подбор правильного средства для ухода за волосами потребовалось время, в итоге выбрала голландскую косметику Keune: шампуни, кондиционеры, спреи и краска. Цвет, в который я крашу волосы, буквально на полтора тона светлее, чем мой натуральный, и мне нравится их краска тем, что бережно красит волос и дает очень естественный эффект. Впервые я покрасила волосы наверное лет в 20, и то в свой собственный цвет, потому что у меня волосы сильно выгорают на солнце. Так же с бровями - я никогда не выходила за границы естественной формы при выщипывании. Помню когда была мода на тонкие брови, я была дикарём с широкими бровями, а сейчас такие брови в тренде.

Про макияж как самовыражение

Для ежедневного макияжа использую очень мало декоративной косметики: солнцезащитный крем, кушон, гель для укладки бровей и блеск для губ. Кушон опять-таки корейского производства, использую его не только для ровного тона, больше для защиты кожи от внешних факторов. Не люблю накладные ресницы и плотный тональный крем. Однажды нарастила ресницы, но не выдержала и недели - сняла, и с тех пор никогда не делала. Что касается вечерних и праздничных образов, чаще всего макияж делаю сама, а если обращаюсь к визажистам, то готова по-экспериментировать.

Во-первых, у нас очень много классных и интересных мастеров, мне интересно их видение, во-вторых, очень любопытно увидеть себя в других образах. Как-то раз во время визита в Дубаи я записалась на макияж и доверила свой образ визажисту. В итоге с этим макияжем я была очень похожа на арабку. Это было экзотично, здесь бы меня так не накрасили. Макияж для меня - один из способов примерить на себе новый образ, который можно легко смыть.

Про инъекции

К косметологам хожу редко, а к инъекциям отношусь с еще большей осторожностью. Хотя я видела у знакомых действительно хорошие результаты после инвазивных процедур, меня сам процесс немного пугает. Лет 7 назад во время чистки лица у косметолога, мне предложили сделать инвазивную процедуру, и хотя меня уверяли, что это не больно, меня не порадовал ни сам процесс, ни результат. После этого я ничего не делала и желания пока нет.

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Про питание и активный спорт

Каждый человек интуитивно знает, что лучше всего подходит ему. И хотя я приверженец здорового образа жизни во всех его проявлениях и люблю максимально здоровую еду (ем больше зелени и натуральной пищи, пью много воды), иногда позволяю себе еду, которая не так полезна, но приносит удовольствие.

Спортом занимаюсь только по любви. Мне важен спортивный интерес, победа - как цель, соперничество, командная игра, наверное поэтому тренажерные залы и железо не прижились в моем образе жизни. Предпочитаю пешие и велосипедные прогулки, походы в горы, с детства люблю и играю в настольный теннис, недавно занялась боксом - для работы над проектом и из любопытства к новому для меня виду спорта. Обожаю танцевать, танец заряжает и наполняет. К тому же, это полезно. Если совсем не удается выбраться и полноценно позаниматься спортом, дома обязательно сделаю зарядку, комплекс упражнений.

Про сохранение баланса

Я люблю браться за что-то для себя неизведанное в спорте. Так, например для подготовки к фильму «Томирис» я занялась фехтованием, боксом, борьбой, верховой ездой, сценическим боем. Многие из этих видов спорта - маскулинные, что привнесло мужественности, уверенности и твердости в образ моей героини. Но после окончания съемок мне хотелось заняться чем-то менее "мужественным", наполниться женской энергией, так как этот образ - не самый комфортный для моей повседневной жизни и мне было важно не потерять свою женственность. Поэтому я возобновила занятиы йогой, танцами, чтобы восстановить этот баланс. Даже сейчас, когда я смотрю фильм «Томирис», и вижу себя на экране, я внутренне ощущаю, что там я была совсем другой и по состоянию, наполнению, энергетике. Но увидеть в себе этот контраст - невероятное ощущение.

Уверенность и женственность можно обрести через любовь и заботу к себе. Даже такие простые процедуры как ежедневный уход, танцы, занятие любимым делом наполняют девушку и делает её спокойной, гармоничной и счастливой.