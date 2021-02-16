Перед зеркалом: Алия Бермухамбетова – о соке сельдерея, книгах о здоровье и подтягивающем уходе за телом
Текст: Buro247.kz
Продолжаем вести беседу с девушками об их уходе и образе жизни. На этот раз героиня "Перед зеркалом" – модный инфлюенсер Алия Бермухамбетова. Алия рассказала о том, почему она пьет натощак сок сельдерея, как отказалась от сладкого и мучного, что помогает ей лучше спать, и поделилась любимыми антицеллюлитными средствами.
Про уход за кожей лица
Для меня уход – это в первую очередь здоровый сон, осознанное питание и, конечно, ежедневный уход за кожей в домашних условиях. Уход подобрала исключительно по рекомендациям и отзывам. Один из моих любимых брендов - Whamisa. Однажды я попробовала их органическую косметику и влюбилась. Практически все мои уходовые средства - этой марки.
Главная ступень моего ухода – демакияж и тщательное очищение кожи как утром, так и вечером. Смываю макияж гидрофильным маслом Whamisa с помощью полотенца для умывания, далее использую очищающее средство, лосьон и делаю массаж лица. Ежедневно наношу сыворотки и ночные маски от Anne Semonin и Estée Lauder, пару раз в неделю - ретинол от Bemetic. Три раза в неделю использую маски (альгинатные, для сужения пор, для увлажнения и питания от Whamisa, для сияния от Anne Semonin). К косметологу хожу за тремя процедурами: чистка - раз в 1-1,5 месяца, безыгольная мезотерапия и массаж лица. Они обеспечивают коже упругость и хорошо ее подтягивают. Мне кажется, поход к косметологу обязателен, после профессионального ухода легче поддерживать хорошее состояние кожи в домашних условиях.
В целом, мне повезло с кожей - явных проблем нет. После беременностей появились растяжки, но меня они ни капли не смущают, ведь это естественный процесс.
Про уход за волосами
В юности, как у всех, мои волосы подвергались разным экспериментам: были все цвета радуги, косы и наращивание. Как говорится, это нужно было пережить. Сейчас мне по душе уход для поддержания свежего и здорового вида. Я люблю салонную процедуру «счастье для волос», после нее волосы действительно "счастливые". Пользуюсь шампунями и масками против выпадения волос - от Whamisa, Davines и Hadat.
Про любимые средства и гаджеты по уходу за собой
Щетка для тела, массажер и антицеллюлитный крем и скраб для тела от Collistar хорошо подтягивают тело. Люблю использовать роллер для лица, гуаша из кварца и масло для лица от The Body Shop - эта комбинация придает коже сияющий вид. Подушка от Quanomed и увлажнитель воздуха – лучшие помощники в создании идеальных условий для хорошего сна. Также нравится подушка для перелетов от BORK, использую ее дома. Обычный коврик Ляпко снимает напряжение. Декоративную косметику обожаю, иногда покупаю продукты просто из-за привлекательной упаковки. Часто за красивой оберткой скрывается классная косметика. К любимым продуктам могу отнести тушь и помады от Gucci, палетку Charlotte Tilbury и румяна от Fenty.
Про спорт, питание и детокс
Спорт в моей жизни то появляется, то исчезает. Люблю ходьбу, лыжи и плавание. Совсем недавно начала практиковать йогу с инструктором - это мне по душе. Еще утром натощак делаю 100 микропрыжков - это избавляет от отеков. Мне подходит интервальное голодание по системе 16/8, я могу "открыть свое пищевое окно" в 13.00 дня, для меня это будет завтраком, и мне будет комфортно. Уже месяц утром натощак я пью сок сельдерея. Сок сельдерея - мощный продукт. Это кладезь витаминов, поднятие иммунитета и очищение от токсинов. Очень советую книгу «Сок сельдерея» Э. Уильямма. У автора вообще много занимательных книг. Например, года четыре назад, после прочтения его книги, а также книги Д. Перлмуттера, я отказалась от мучного и сахара. Сначала было тяжело, потому что раньше я злоупотребляла десертами, и вкусовым рецепторам потребовалось время на перестройку. Зато потом даже финик казался слишком сладким. Сейчас я чувствую себя замечательно. Иногда позволяю себе тёмный шоколад и не могу отказаться от сорбета.
Про расслабление
Для расслабления мне нужны горячая ванна (принимаю ее с солью и содой), горы, море (море, наверное, в большей степени), а также утренние молитвы и практика благодарности. Когда устаю, мне важно побыть одной: посмотреть сериал, почитать книгу, просто отдохнуть с телефоном в руках. После этого я готова любить весь мир.
Я полюбила себя и своё тело, поэтому не хочу травить свой организм "мусорной" едой. Придерживаюсь мнения, что качественное питание, уход и утренняя зарядка в совокупности составляют здоровье человека.