Перед зеркалом: Алия Бермухамбетова – о соке сельдерея, книгах о здоровье и подтягивающем уходе за телом

Текст: Buro247.kz

Продолжаем вести беседу с девушками об их уходе и образе жизни. На этот раз героиня "Перед зеркалом" – модный инфлюенсер Алия Бермухамбетова. Алия рассказала о том, почему она пьет натощак сок сельдерея, как отказалась от сладкого и мучного, что помогает ей лучше спать, и поделилась любимыми антицеллюлитными средствами.

Гидрофильное масло Whamisa Ретинол Bemetic Derma Renewer Увлажняющая маска Whamisa Маска для сияния Anne Semonin Антицеллюлитный крем для тела Collistar Антицеллюлитный скраб для тела Collistar Подушка для шеи BORK Щетка для тела для сухого массажа

Про уход за кожей лица

Для меня уход – это в первую очередь здоровый сон, осознанное питание и, конечно, ежедневный уход за кожей в домашних условиях. Уход подобрала исключительно по рекомендациям и отзывам. Один из моих любимых брендов - Whamisa. Однажды я попробовала их органическую косметику и влюбилась. Практически все мои уходовые средства - этой марки.

Главная ступень моего ухода – демакияж и тщательное очищение кожи как утром, так и вечером. Смываю макияж гидрофильным маслом Whamisa с помощью полотенца для умывания, далее использую очищающее средство, лосьон и делаю массаж лица. Ежедневно наношу сыворотки и ночные маски от Anne Semonin и Estée Lauder, пару раз в неделю - ретинол от Bemetic. Три раза в неделю использую маски (альгинатные, для сужения пор, для увлажнения и питания от Whamisa, для сияния от Anne Semonin). К косметологу хожу за тремя процедурами: чистка - раз в 1-1,5 месяца, безыгольная мезотерапия и массаж лица. Они обеспечивают коже упругость и хорошо ее подтягивают. Мне кажется, поход к косметологу обязателен, после профессионального ухода легче поддерживать хорошее состояние кожи в домашних условиях.

В целом, мне повезло с кожей - явных проблем нет. После беременностей появились растяжки, но меня они ни капли не смущают, ведь это естественный процесс.

Про уход за волосами

В юности, как у всех, мои волосы подвергались разным экспериментам: были все цвета радуги, косы и наращивание. Как говорится, это нужно было пережить. Сейчас мне по душе уход для поддержания свежего и здорового вида. Я люблю салонную процедуру «счастье для волос», после нее волосы действительно "счастливые". Пользуюсь шампунями и масками против выпадения волос - от Whamisa, Davines и Hadat.

Про любимые средства и гаджеты по уходу за собой

Щетка для тела, массажер и антицеллюлитный крем и скраб для тела от Collistar хорошо подтягивают тело. Люблю использовать роллер для лица, гуаша из кварца и масло для лица от The Body Shop - эта комбинация придает коже сияющий вид. Подушка от Quanomed и увлажнитель воздуха – лучшие помощники в создании идеальных условий для хорошего сна. Также нравится подушка для перелетов от BORK, использую ее дома. Обычный коврик Ляпко снимает напряжение. Декоративную косметику обожаю, иногда покупаю продукты просто из-за привлекательной упаковки. Часто за красивой оберткой скрывается классная косметика. К любимым продуктам могу отнести тушь и помады от Gucci, палетку Charlotte Tilbury и румяна от Fenty.

Про спорт, питание и детокс

Спорт в моей жизни то появляется, то исчезает. Люблю ходьбу, лыжи и плавание. Совсем недавно начала практиковать йогу с инструктором - это мне по душе. Еще утром натощак делаю 100 микропрыжков - это избавляет от отеков. Мне подходит интервальное голодание по системе 16/8, я могу "открыть свое пищевое окно" в 13.00 дня, для меня это будет завтраком, и мне будет комфортно. Уже месяц утром натощак я пью сок сельдерея. Сок сельдерея - мощный продукт. Это кладезь витаминов, поднятие иммунитета и очищение от токсинов. Очень советую книгу «Сок сельдерея» Э. Уильямма. У автора вообще много занимательных книг. Например, года четыре назад, после прочтения его книги, а также книги Д. Перлмуттера, я отказалась от мучного и сахара. Сначала было тяжело, потому что раньше я злоупотребляла десертами, и вкусовым рецепторам потребовалось время на перестройку. Зато потом даже финик казался слишком сладким. Сейчас я чувствую себя замечательно. Иногда позволяю себе тёмный шоколад и не могу отказаться от сорбета.

Тушь Gucci Румяна Fenty Beauty Кварцевый роллер для лица Кварцевый гуаша Очищающее средство Whamisa Антицеллюлитный массажер Gezatone Масло для лица The Body Shop Массажер для лица The Body Shop

Про расслабление

Для расслабления мне нужны горячая ванна (принимаю ее с солью и содой), горы, море (море, наверное, в большей степени), а также утренние молитвы и практика благодарности. Когда устаю, мне важно побыть одной: посмотреть сериал, почитать книгу, просто отдохнуть с телефоном в руках. После этого я готова любить весь мир.

Я полюбила себя и своё тело, поэтому не хочу травить свой организм "мусорной" едой. Придерживаюсь мнения, что качественное питание, уход и утренняя зарядка в совокупности составляют здоровье человека.