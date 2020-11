Объект желания: казахстанский парфюм Heart of Alma-Ata

Города и их окрестности нередко становятся предметом любви парфюмеров. Тот же самый Париж и его знаковые улицы вдохновили не один нос известных парфюмерных домов. Хотя для каждого один и тот же парфюм раскрывается и интерпретируются по-разному, существуют настолько знакомые запахи, что спутать их нельзя ни с чем. Одни из них - душистость алматинского апорта и горечь казахстанского шоколада. Именно такой аромат источает парфюм Heart of Alma-Ata первого казахстанского бренда нишевой парфюмерии Aura of Kazakhstan.

Aura of Kazakhstan представили свои первые ароматы, над которыми работали в течение двух лет, в начале осени этого года. Сначала был проведен масштабный тендер среди известных парфюмеров, из которых для разработки композиций было выбрано пять лучших парфюмеров. Они совершили ольфакторную экскурсию по всему Казахстану. Основатели бренда поставили четкую задачу - каждый аромат должен олицетворять родной край. В распоряжении парфюмерных экспертов были неограниченный бюджет и свобода в выборе компонентов. В приоритете стояли яркость, стойкость, диффузность и богатое звучание парфюмерных композиций.



В результате родились три коллекции: историческая, цветочная и географическая. В исторической и цветочной - по два аромата: The Legend of Tomiris, Saga of the Silk Road и Land of Tulips, Silver Edelweiss. Пять ароматов географической коллекции тоже примечательны - звучание каждого узнаваемо большинству казахстанцев. Pulse of Astana звучит льдом, металлом, смешанным с тонким ароматом роз и черносмородиновых кустов, Wind of the Great Steppe - полынью, терпкими травами и раскаленным солнцем, Black Gold - сухой почвой, нефтью и солью Каспийского моря, а Musiс of Mountains - душистой елью, луговыми цветами и теплой смолой.



Heart of Alma-Ata покажется родным как местным жителям, так и редким гостям города. Это уютный, гурманский аромат с нотками яблок, выпечки, чая с сухофруктами и дыма кальяна. Эту композицию составила британский парфюмер Сара Маккартни, которая провела неделю в городе. В один из дней ее повезли на Зеленый базар. По ее словам, она никогда еще не видела в одном месте столько разных видов яблок, цветов и вкусов. Удивило ее и обилие персиков, абрикосов, дынь и прочих фруктов. На выходе из базара Сару окатила волна шоколадного запаха с фабрики "Рахат". Так, парфюмер соединила два характерных запаха Алматы - яблок и шоколада и дополнила композицию нотами горного меда и сухофруктов.



Ароматы производятся в Казахстане. Оборудован цех по розливу и лаборатория. Импортируется только парфюмерная композиция - ее создают в Европе на крупных заводах или независимыми экспертами - в своих лабораториях. Полученная композиция проверяется на стабильность и, после выдачи надзорными органами всех необходимых сертификатов на безопасность, отправляется в Казахстан. Здесь смешивают композиции по формуле со спиртом и другими ингредиентами и, следуя особой технологии, производят конечный продукт – спиртовые духи.

Подача духов такая же изысканная, как и сам парфюм: от дизайна флакона и крышки до монет-подвесок ручной работы, украшающих парфюм. Флаконы изготавливались по эскизам проектного ателье из стекла, характеристиками приравненного к хрусталю. Каждый полируется вручную, что придает им необычное сияние. Подвески идентичны монетам из сакского кургана, но вместо номинала в центре монеты зашифрован символ аромата. Для их изготовления используется сплав бронзы, меди и латуни.

18 сентября был открыт бутик Aura of Kazakhstan в Алматы по адресу Сейфуллина 510а, где можно послушать и купить интересующие вас ароматы, а до конца ноября откроет свои двери бутик в Нур-Султане. Вы также можете купить все ароматы с доставкой в любую точку мира на официальном сайте марки. Парфюм Heart of Alma-Ata, как и другие композиции от Aura of Kazakhstan, можно приобрести в лимитированном подарочном наборе в качестве особенного подарка. В этом случае флакон упакован в деревянный ларец лимитированной коллекции с шелковым платком соответствующего аромату дизайна. Цена флакона духов объемом 18 мл - от 18 900 тенге, объемом 95 мл - от 88 000 тенге, а стоимость парфюма в деревянном ларце - от 155 000 тенге.