Извечный вопрос – как добиться прикорневого объема волос. "Прилизанные", вялые волосы могут выглядеть грязнее, чем они есть на самом деле. А объем не только придает прическе свежесть, но способен скорректировать форму вашего лица (в совокупности с правильной стрижкой). К тому же объемные укладки снова в тренде – они идеальны для небрежных "шэгги" стрижек, челки и современного маллета. Основные помощники в создании пышной укладки на дому – стайлинговые средства, фен и брашинг (круглая расческа). Рассказываем о видах стайлинговых продуктов для объема и о том, как их лучше использовать.

Для начала разберемся, почему отсутствует прикорневой объем. Обычно тому виной естественная структура волос, утяжеляющая их густота и неподходящие уходовые и стайлинговые продукты. Если у вас густые, тяжелые волосы, лучше обратиться к парикмахеру, чтобы проредить их густоту. Важно найти опытного мастера, который профилирует волосы, не превратив локоны в "сосульки". Неподходящий уход зачастую лишает волосы объема из-за оставшегося осадка (в виде самого средства или же кожного сала и омертвевших клеток кожи), что может произойти и из-за избытка стайлинговых средств. Но бояться последних не нужно, главное – правильно их подобрать и использовать.

Обладательницам тонких и густых волос с нормальным состоянием скальпа подойдет жидкий спрей для объема от Sachajuan, Urban Tribe или R+Co. Эти средства достаточно легкие, не утяжеляют волосы. Производители советуют наносить их на влажные корни волос перед использованием фена или других инструментов для стайлинга. Вы также можете приподнять корни феном на брашинг, предварительно сбрызнув средством расческу. Многие стилисты советуют сушить волосы в положении "вниз головой". Но если вы чувствуете, что основная густота волос сконцентрирована сзади, а спереди её нет, сушите голову по направлению от затылка к лицу.

Если ваш скальп склонен к жирности, попробуйте текстурирующие пудры. Они работают по принципу сухих шампуней – придают объем и абсорбируют лишнее кожное сало. Их нужно наносить на корни "всухую" и можно использовать на второй-третий день после мытья. Не наносите пудру непосредственно на скальп, это может вызывать 'build-up' – скопление средства на коже головы. Иногда такие средства могут оставлять белый осадок, но у Sachajuan есть спрей-пудра темного цвета для брюнеток.

Спреи с солью отлично работают на жирном скальпе, иногда лучше, чем пудры – они невесомые и не вызывают 'build-up'. Спреи с солью (от Urban Tribe, Keune и Davines) не только текстурируют верхнюю часть волос, но и надолго сохраняют свежесть прически, как и текстурирующие пудры. Наносить их нужно только на корни. Если переборщить со средствами с солью, длина и кончики волос станут сухими. Поэтому обязательно увлажняйте волосы по их длине.

Мусс подходит для густых и толстых волос, которые не сильно жирнятся. Муссовые продукты обычно предоставляют объем и фиксацию. Это помогает тяжелым и густым волосам удержать объем сверху. Нужно нанести небольшое количество на корни влажных волос и высушить с помощью насадки-диффузора (для кудрей) или обычным феном и круглой расческой. Муссы некоторых брендов могут вызвать липкость – так как это плотный продукт, лучше приобретать продукцию у проверенных брендов, например у Authentic Beauty Concept и Oribe.

Использовать стайлинговые средства нужно в меру. Переусердствуете и получите обратный результат – волосы загрязнятся, а объем опадет.