Новогодние бьюти-новинки: набор для "лисьих глазок", прозрачная помада и мусс для душа
Ознаменуем начало декабря подборкой декоративной и уходовой косметики, приуроченной к праздничному сезону. Перед вами - наиболее интересные и долгожданные релизы.
Victoria Beckham Beauty Lid Lustre в оттенках Tea Rose and Honey
Вдохновленные "оберегающими" кристаллами, кремовые тени от Victoria Beckham Beauty теперь имеются в двух новых оттенках: Tea Rose и Honey. "Чайная роза" отдает золотисто-розовым и содержит розовый кварц, а "мед" имеет золотисто-коричневый оттенок и насыщен опалом. Текстура теней идеальна для создания эффекта "влажных" век, а интенсивный пигмент обеспечивает минимальный расход продукта.
Charlotte Tilbury Glow Lip
От создательницы культовой помады в оттенке Pillow Talk Charlotte Tilbury теперь можно попробовать и увлажняющую пигментированную помаду-бальзам Glow Lip. Новое средство для губ выпущено в двух оттенках: розовый Glowgasm и малиновый Jewelgasm. Стержень помады имеет легкий пигмент, в случае с оттенком Glowgasm - он вовсе прозрачный. При нанесении средство обретает цвет, подстраиваясь под натуральный оттенок губ.
MAC Cosmetics Frosted Firework Lipglass и Lipstick
У MAC Cosmetics, также прославившегося своими помадами, вышли помады и блески для губ в новогодних оттенках. Помады - в пяти красновато-бордовых цветах, блески - в пяти пастельных. Каждое средство упаковано в глянцевую розовую тубу.
Too Faced Enchanted Beauty Foxy Neutrals Makeup Set
Too Faced как всегда радует лимитированными новогодними сетами. В этот раз бренд сыграл на главном тренде этого года - "лисьих глазках". Тематическая коллекция Enchanted Beauty Foxy Neutrals состоит из палетки теней в 12-ти оттенках, палетки румян и хайлайтера, а также мини-версии туши Damn Girl. С помощью этих средств можно создать тот самый образ с лисьими глазками - на праздничный лад.
Laura Mercier Grand Overture Mini Caviar Quartet
Рождественская коллекция Laura Mercier посвящена парижскому балету. Набор "Большая увертюра" представляет собой квартет теней-карандашей, обладающих кремовой текстурой, интенсивным пигментом и 12-часовой стойкостью. Тени выполнены в розово-золотых оттенках.
Marc Jacobs Beauty Eye-conic multi-finish eye palette и o!mega glaze all-over foil luminizer
Very Merry Cherry от Marc Jacobs - это еще одна невероятно нежная новогодняя коллекция. Обратите внимание на палетку теней с семью матовыми и шиммерными ягодными оттенками и персиковый хайлайтер. Упаковка средств выполнена в салатовом цвете, а сверху дополнена вишенкой.
Bobbi Brown Luxe Prismatic Lipstick
Luxe Prismatic Lipstick от Bobbi Brown выделяется среди всех других помад красного цвета, актуального в этом сезоне. Ее оттенок колеблется между маджентой и пурпурным, переходный эффект цвета усиливается за счет жемчужного шиммера.
Lumene Fresh Glow Brightening Gel Mask
Мягкое отшелушивание и восстановление кожи - то, что нужно в зимний период. Такого эффекта можно достичь с помощью новой гель-маски от Lumene с AHA-кислотами, арктической морошкой и скандинавской календулой.
Odacite Jasmine Whisper Body Oil
Масло от Odacite не только питает и увлажняет кожу за счет действия масел конопли и жожоба, но и обладает пьянящим запахом жасминовых цветов. Оно послужит отличным дополнением к вашему банному ритуалу.
The Body Shop Festive Berry Body Butter
Если вы предпочитаете кремовые текстуры масляным, попробуйте любимые всеми кремы-масла от The Body Shop. Праздничная версия этого средства содержит масла кокоса и ши, источает аромат ежевики, малины и ягод можжевельника.
L’Occitane Shea Bergamot Shower Foam
Время от времени коллекции L’Occitane пополняются новыми сочетаниями ингредиентов. На этот раз - карите-бергамот. Предлагаем попробовать увлажняющий мусс для душа с этим цитрусовым ароматом.
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