Новогодние бьюти-новинки: набор для \"лисьих глазок\", прозрачная помада и мусс для душа

Too Faced Enchanted Beauty Foxy Neutrals Makeup Set

Too Faced как всегда радует лимитированными новогодними сетами. В этот раз бренд сыграл на главном тренде этого года - "лисьих глазках". Тематическая коллекция Enchanted Beauty Foxy Neutrals состоит из палетки теней в 12-ти оттенках, палетки румян и хайлайтера, а также мини-версии туши Damn Girl. С помощью этих средств можно создать тот самый образ с лисьими глазками - на праздничный лад.