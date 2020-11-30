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Новогодние бьюти-новинки: набор для \"лисьих глазок\", прозрачная помада и мусс для душа

Красота | Лента

Новогодние бьюти-новинки: набор для "лисьих глазок", прозрачная помада и мусс для душа

Текст: Томирис Балтабаева


Ознаменуем начало декабря подборкой декоративной и уходовой косметики, приуроченной к праздничному сезону. Перед вами - наиболее интересные и долгожданные релизы. 

Новогодние бьюти-новинки: набор для "лисьих глазок", прозрачная помада и мусс для душа (фото 1)
Новогодние бьюти-новинки: набор для "лисьих глазок", прозрачная помада и мусс для душа (фото 2)

Victoria Beckham Beauty Lid Lustre в оттенках Tea Rose and Honey

Вдохновленные "оберегающими" кристаллами, кремовые тени от Victoria Beckham Beauty теперь имеются в двух новых оттенках: Tea Rose и Honey. "Чайная роза" отдает золотисто-розовым и содержит розовый кварц, а "мед" имеет золотисто-коричневый оттенок и насыщен опалом. Текстура теней идеальна для создания эффекта "влажных" век, а интенсивный пигмент обеспечивает минимальный расход продукта.

 

Новогодние бьюти-новинки: набор для "лисьих глазок", прозрачная помада и мусс для душа (фото 3)
Новогодние бьюти-новинки: набор для "лисьих глазок", прозрачная помада и мусс для душа (фото 4)

Charlotte Tilbury Glow Lip

От создательницы культовой помады в оттенке Pillow Talk Charlotte Tilbury теперь можно попробовать и увлажняющую пигментированную помаду-бальзам Glow Lip. Новое средство для губ выпущено в двух оттенках: розовый Glowgasm и малиновый Jewelgasm. Стержень помады имеет легкий пигмент, в случае с оттенком Glowgasm - он вовсе прозрачный. При нанесении средство обретает цвет, подстраиваясь под натуральный оттенок губ.

 

Новогодние бьюти-новинки: набор для "лисьих глазок", прозрачная помада и мусс для душа (фото 5)
Новогодние бьюти-новинки: набор для "лисьих глазок", прозрачная помада и мусс для душа (фото 6)

MAC Cosmetics Frosted Firework Lipglass и Lipstick 

У MAC Cosmetics, также прославившегося своими помадами, вышли помады и блески для губ в новогодних оттенках. Помады - в пяти красновато-бордовых цветах, блески - в пяти пастельных. Каждое средство упаковано в глянцевую розовую тубу.

 

Новогодние бьюти-новинки: набор для "лисьих глазок", прозрачная помада и мусс для душа (фото 7)
Новогодние бьюти-новинки: набор для "лисьих глазок", прозрачная помада и мусс для душа (фото 8)
Новогодние бьюти-новинки: набор для "лисьих глазок", прозрачная помада и мусс для душа (фото 9)
Новогодние бьюти-новинки: набор для "лисьих глазок", прозрачная помада и мусс для душа (фото 10)

Too Faced Enchanted Beauty Foxy Neutrals Makeup Set

Too Faced как всегда радует лимитированными новогодними сетами. В этот раз бренд сыграл на главном тренде этого года - "лисьих глазках". Тематическая коллекция Enchanted Beauty Foxy Neutrals состоит из палетки теней в 12-ти оттенках, палетки румян и хайлайтера, а также мини-версии туши Damn Girl. С помощью этих средств можно создать тот самый образ с лисьими глазками - на праздничный лад.

 

Новогодние бьюти-новинки: набор для "лисьих глазок", прозрачная помада и мусс для душа (фото 11)

Laura Mercier Grand Overture Mini Caviar Quartet

Рождественская коллекция Laura Mercier посвящена парижскому балету. Набор "Большая увертюра" представляет собой квартет теней-карандашей, обладающих кремовой текстурой, интенсивным пигментом и 12-часовой стойкостью. Тени выполнены в розово-золотых оттенках.

 

Новогодние бьюти-новинки: набор для "лисьих глазок", прозрачная помада и мусс для душа (фото 12)
Новогодние бьюти-новинки: набор для "лисьих глазок", прозрачная помада и мусс для душа (фото 13)

Marc Jacobs Beauty Eye-conic multi-finish eye palette и o!mega glaze all-over foil luminizer 

Very Merry Cherry от Marc Jacobs - это еще одна невероятно нежная новогодняя коллекция. Обратите внимание на палетку теней с семью матовыми и шиммерными ягодными оттенками и персиковый хайлайтер. Упаковка средств выполнена в салатовом цвете, а сверху дополнена вишенкой.

 

Новогодние бьюти-новинки: набор для "лисьих глазок", прозрачная помада и мусс для душа (фото 14)

Bobbi Brown Luxe Prismatic Lipstick

Luxe Prismatic Lipstick от Bobbi Brown выделяется среди всех других помад красного цвета, актуального в этом сезоне. Ее оттенок колеблется между маджентой и пурпурным, переходный эффект цвета усиливается за счет жемчужного шиммера.

 

Новогодние бьюти-новинки: набор для "лисьих глазок", прозрачная помада и мусс для душа (фото 15)

Lumene Fresh Glow Brightening Gel Mask

Мягкое отшелушивание и восстановление кожи - то, что нужно в зимний период. Такого эффекта можно достичь с помощью новой гель-маски от Lumene с AHA-кислотами, арктической морошкой и скандинавской календулой.

 

Новогодние бьюти-новинки: набор для "лисьих глазок", прозрачная помада и мусс для душа (фото 16)

Odacite Jasmine Whisper Body Oil

Масло от Odacite не только питает и увлажняет кожу за счет действия масел конопли и жожоба, но и обладает пьянящим запахом жасминовых цветов. Оно послужит отличным дополнением к вашему банному ритуалу.

 

Новогодние бьюти-новинки: набор для "лисьих глазок", прозрачная помада и мусс для душа (фото 17)

The Body Shop Festive Berry Body Butter

Если вы предпочитаете кремовые текстуры масляным, попробуйте любимые всеми кремы-масла от The Body Shop. Праздничная версия этого средства содержит масла кокоса и ши, источает аромат ежевики, малины и ягод можжевельника.

 

Новогодние бьюти-новинки: набор для "лисьих глазок", прозрачная помада и мусс для душа (фото 18)

L’Occitane Shea Bergamot Shower Foam

Время от времени коллекции L’Occitane пополняются новыми сочетаниями ингредиентов. На этот раз - карите-бергамот. Предлагаем попробовать увлажняющий мусс для душа с этим цитрусовым ароматом.

 

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