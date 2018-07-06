Масло для тела с шиммером от Крисси Тейген, ароматы для дома Byredo и маска с plumping-эффектом

Набор Dr. Dennis Gross для отшелушивания и увлажнения кожи

На Cultbeauty появился набор американского бренда Dr. Dennis Gross для преображения кожи в кратчайшие сроки. Набор состоит из двух кислотных пилингов и увлажняющего крема. Пилинги нужно наносить в строгой последовательности. В составе: гликолевая кислота, экстракт гаммамелиса и камелии, салициловая кислота, молочная, а также ретинол, ресвератрол и антиоксиданты. Продуктом третьего этапа считается деликатно отшелушивающий и увлажняющий крем. Все средства направлены на очищение пор, отшелушивание, улучшение цвета лица и мощное увлажнение.

Шиммерное сухое масло для тела Becca x Chrissy Teigen

Модель Крисси Тейген продолжает сотрудничество с Becca. На лето они совместно выпустили лимитированную коллекцию, состояющую из масла для тела, блеска для губ и палетки хайлайтеров и бронзера. Самым желанным продуктом, конечно, считается шиммерное сухое масло для тела. Оно увлажняет и питает кожу и придает ей легкий бронзовый оттенок.

Спрей для лица Queen of Hungary Mist Omorovicza

Этот мист для лица – культовый продукт венгерского бренда Omorovicza. Его главная функция – увлажнение. Работает на это богатая минералами термальная вода из венгерских источников и фосфолипиды. Экстракты яблока и ацеролы обладают антиоксидантной защитой, ферментированные протеины хлореллы и экстракт дрожжей защищают кожу, цветочная вода розы и шалфея освежают кожу.

Мист-автозагар для лица Oskia

Обычно бренды выпускают автозагары в формате капель и кремов. Oskia же в этом летнем сезоне делает ставку на мисты. Его нужно распылить на расстоянии 30 см на лицо, избегая волос. Загар начнет постепенно проявляться через 3-4 часа и станет достаточно глубоким за счет инкапсулированного DHA в составе. В мист Oskia "положили" еще кучу ухаживающих ингредиентов: органическую серу, пептиды гороха, витамины C и E, пантенол, аминокислоты, глюконолактон.

Ароматы для дома Byredo

Это сегодня Byredo известен своими парфюмами, но начинал Бен Горхэм именно с создания интерьерных свечей и ароматов. В этом месяце коллекция ароматов для дома пополнилась тремя новинками: рум-спреями Tree House, Bibliotheque и Cotton Poplin. Первый оценят любители древесных ароматов и кожи, второй – любители более сладких фруктовых и гурманских ароматов. Cotton Poplin – аромат совершенно отличается от первых двух. Он пахнет свежевыстранным и только что поглаженным бельем.

Очищающий гель с салициловой кислотой, глиной, углем и пробиотиками

У бренда First Aid Beauty вышел новый и крайне любопытный продукт – гель для умывания, который лучше всего подойдет обладателям жирной, комбинированной и проблемной кожи. В его составе 2% салициловая кислота (рабочая концентрация), уголь, глина и пробиотики. Гель одновременно должен глубоко очищать кожу и поры от загрязнений, отшелушивать мертвые клетки эпидермиса и восстанавливать ее за счет пробиотиков.



Гелевая маска с блестками Kate Somerville

Блестки в новой маске, конечно, не главное. Маска относится к категории анти-возрастных. Она качественно увлажняет, разглаживает мелкие морщинки, возникающие из-за обезвоживания или сухости, а также придает коже желанный многими plumping-эффект (эффект напитанной кожи) за счет гиалуроновой кислоты в трех формах и экстракта водорослей.