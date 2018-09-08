Новинки косметики: восстанавливающие масла, маска с серебром против прыщей и новая щетка Foreo

Тоник с ретинолом Pixi

Хороший вариант для тех, кто не знает с какой стороны подойти к ретинолу, боится средств с этим ингредиентом. В составе тоника не раздражающая кожу форма ретинола, витамин С в стабильной форме, пептиды, пантенол и растительные экстракты. Производитель обещает выравнивание тургора и тона кожи, разглаживание мимических морщин, уменьшение пигментации и воспалений.

Маска с коллоидым серебром

Серебро считается самым сильным природным антибиотиком. А также способствует быстрому заживлению и регенерации кожи. Таким образом, новая маска Omorovicza должна помочь в борьбе с воспалениями. В этом деле серебру могут экстракт дрожжей, салициловая кислота и ниациамид. Кроме этого, она регулирует выработку сальных желез, очищает поры, стимулирует обновление клеток. Гликолевая и молочные кислоты в свою очередь будут отшелушивать кожу и выравнивать ее рельеф.

Новинки The Ordinary

У The Ordinary вышли три новинки, одна из них – для кожи головы. Это несмываемая сыворотка, которая содержит кофеин, пептиды, аминокислоты, глюконат кальция, а также растительные ингредиенты – экстракты лиственницы, зародышей пшеницы, сои, клевера и зеленого чая. Сыворотка должна улучшать микроциркуляцию, стимулировать рост волос, укреплять их у корней и способствовать уплотнению. Две другие новинки – масла. Масло семян бораго, богатое витаминами А, Е, F, направлено на восстановление защитного липидного барьера. Второе – масло семян чиа – богатое жирными кислотами, витаминами и антиоксидантами, должно успокаивать кожу, питать и выравнивать ее тон.

Косметика Tom Ford на Space NK

Декоративная косметика Tom Ford, наконец-то, доступна онлайн. На британском Space NK появились практически все продукты бренда (помады, румяна, бронзеры, тени-однушки, консилеры), кроме тональных средств и палеток теней. Также в ассортименте продукты для тела – масла и скрабы.

Ночной восстанавливающий бальзам REN

Отличная новинка на осень, время, когда кожа из-за перепадов температур начинает терять влагу и раздражаться. Пока мы спим, бальзам должен укреплять наш защитный барьер, увлажнять кожу, успокаивать. В составе – масла миндаля, бораго, льна, оливы, облепихи и моринги.

Новая щетка Foreo – Luna Fofo

Luna fofo – бьюти-гаджет, который может определить возраст кожи, оценить ее состояние по шкале от 0 до 100, сделать отчет об увлажненности кожи, а затем, основываясь на этих данных, создать личную персональную программу ухода. Рекомендуется использовать золотые сенсоры на обратной стороне гаджета каждые две недели, чтобы оценить прогресс. Как только программа ухода создана, достаточно просто включить гаджет - LUNA fofo помнит нужные настройки. Конечная цель для всех пользователей - проследить процесс преображения кожи и со временем достичь заветных 100/100 баллов.