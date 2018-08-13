Очищающая поры за 60 секунд маска, сыворотка для сияния Becca, концентрат с пробиотиками и другие новинки

Концентрат с пробиотиками Aurelia

О косметике с пробиотиками и ее популярности в 2018 году мы ранее уже писали. Микробы (хорошие) нужны нашей коже – они защищают ее от патогенных микроорганизмов, поддерживая тем самым местный иммунитет, регулируют pH, ускоряют заживление и подавляют воспаления. В общем, делают коже только хорошее. На косметическом рынке брендов, всерьез озабоченных состоянием микробиома кожи, не так уж и много. Среди них сильно выделяется органический бренд Aurelia. Состав их средств в основном включает лизаты или фильтраты бактерий, а также ботанические экстракты. Новый продукт в их линейке – концентрат с пробиотиками. Он активирует естественный процесс восстановления кожи и помогает решить такие проблемы, как воспаления, потеря эластичности, сухость, раздражительность. Концентрат можно использовать соло или смешивать с сывороткой и увлажняющим кремом.

Отшелушивающая маска Alpha-H с гликолевой кислотой

Не совсем новинка – Alpha-H, но маска настолько быстро распродается в интернет-магазинах, что любое ее появление в стоке расценивается как событие. В составе маски – 15% гликолевая кислота, которая отшелушивает мертвые клетки, делает кожу гладкой и отполированной, устраняет пигментацию. Несмотря на довольно высокий процент кислоты, маска не сушит кожу за счет входящих в состав увлажняющих компонентов: меда манука, масла макадамии и экстракта лаванды.

Очищающая маска Glamglow

Новая маска любимого Instagram-блогерами бренда Glamlow, которая обещает очистить поры за 60 секунд, "отфотошопить" кожу так, что никакие фильтры ей не понадобятся. При нанесении на кожу маска образует пену из пузырьков. Пузырьки слегка "щекочут" кожу, улучшают тем самым микроциркуляцию и выталкивают загрязнения из пор. В составе маски Glamglow: два вида глины, экстракт гаммамелиса, алоэ вера и корень солодки.

CC-крем Kiehl's c SPF-фильтром 50

Kiehl's выпустил в продажу свой первый anti-pollution СС-крем. Напомним, словосочетанием anti-pollution маркируется косметика для защиты от вредных факторов окружающей среды. Фактор защиты у корректирующего крема – SPF 50. В составе – физические и химические фильтры, надежно защищающие кожу от ультрафиолетового излучения, и увлажняющие компоненты.

Новая палетка теней Anastasia Beverly Hills

Большая премьера для любителей макияжа – новая лимитированная палетка теней от Anastasia Beverly Hills, выпущенная в сотрудничестве с дочерью основательницы бренда. Отличается эта палетка от предыдущих большим количеством оттенков в холодных тонах. Всего в палетке 14 оттенков, 7 из них – с шиммером. Самыми привлекательными для многих станут сиренево-фиолетовые, пастельно розовые и глубокие бордовые цвета.

Уходовая линия Becca – Skin Love

У Becca теперь есть собственная уходовая линия с декоративными свойствами – Skin Love. Вошли в нее три средства: сыворотка, тональная основа и хайлайтер в стике. Сыворотка Skin Love Glow Elixir содержит в своем составе ботанические экстракты и аскорбил глюкозид (аскорбиновая кислота и глюкоза), который стабилен при различных диапазонах pH, не раздражает кожу, увлажняет, борется с пигментными пятнами – в общем, делает все, что и витамин С, но не так быстро. Сыворотка-праймер на водной основе быстро впитывается, не оставляя жирного блеска. Характерный зеленоватый оттенок помогает скрыть покраснения.

Масло для тела NARS

Наверняка все те, кто вернулись из отпусков, будут озабочены вопросом: "Как сохранить загар?". Продлить его жизнь можно с помощью автозагаров и масел с шиммером. Последнее можно найти у культового NARS. Оно увлажняет, питает кожу и придает ей красивый бронзовый оттенок.

Австралийский бренд Sukin

На iHerb появился австралийский бренд Sukin с достойными для органической косметики составами. Ассортимент, пока что, на iHerb представлен не весь. Но уже сейчас стоит обратить внимание на очищающие маски с глиной и растительными экстрактами, увлажняющие кремы и мягкие пенки для умывания, а также шампуни и кондиционеры для сухих и ослабленных волос.

Восстанавливающая линия Lumene – Harmonia

После большого ребрендинга Lumene продолжает радовать новинками. Из последнего и интересного – восстанавливающая линия Harmonia. В основе всех средств линейки – увлажняющего крема для лица, скраба для тела, средства для очищения кожи, маски, сыворотки – самый сильный природный антиоксидант – гриб чага. В первую очередь стоит обратить внимание на крем, который за счет гидролизированной гиалуроновой кислоты, гриба чаги, масел миндаля, семян овса, черной смородины интенсивно увлажняет кожу, снимает раздражения и покраснения, повышает эластичность.