Новинки бьюти-индустрии: палетка \"Ретроградный Меркурий\" и парфюм с запахом мокрой земли

Иногда кажется, что индустрия красоты превратилась в машину, с огромным конвейером, бесконечно штампующую банки. Чуть ли не каждую неделю бренды выпускают совершенно новые сыворотки, делают коллаборации друг с другом, создают коллекции в честь последних трендов в поп-культуре. Ноябрь - не исключение, поэтому мы отобрали 13 новых средств, которые стоит попробовать. В нашей подборке вы найдете палетки для глаз, крем-пенку для очищения, культовый крем в новом дизайне в коллаборации с модным фотографом и многое другое.

1 Палетка теней для глаз Mercury Retrograde Huda Beauty

В новой палетки от Худы Каттан вы найдете оттенки для создание по-настоящему межгалактического макияжа глаз. Палетка состоит из восемнадцати оттенков. Несмотря на название в палетке есть и спокойные матовые тона, которые подойдут на каждый день, но главную роль здесь несомненно играют блестящие металлические оттенки, выполненные по новой формуле, не позволяющими индивидуальным блесткам рассыпаться.

2 Крем-пенка для снятия макияжа Sisley

При первом нажатие на дозатор средства очищающая крем-пенка выходит в виде пенки, но при контакте с кожей она превращается в крем. Дальше крем-пенка работает на снятие макияжа и очищение кожи от загрязнения, кожного сала и омертвевших клеток. В состав средства входят экстракты гинкго билоба, пионов и грейпфрута. Подходит всем типам кожи.

3 Аромат Baie 19 Le Labo

Новый свежий аромат вдохновленный запахом мокрой земли после дождя или если говорить точнее - петрикором. Многие описывают парфюм, как очень свежий, но в нем не только это - здесь вы услышите мускус, пачули, ягоды и зеленую листву.

4 Палетка теней для глаз Charlotte Darling Charlotte Tilbury

В новые тени Шарлотт Тилбери добавила шесть самых любимых оттенков, которые она использует для своего повседневного макияжа (всегда со smokey-eyes). Если вы хотели повторить ее знаменитый мэйк-ап - новая палетка может стать вашим главным инструментом. Шарлотт советует использовать все оттенки одновременно для лучшего эффекта.

5 Питательный бальзам для тела Nuxe

Бальзам для защиты и питания кожи, склонной к сухости и раздражению. Благодаря своему составу и плотной текстуре, средство отлично подойдет для холодного сезона. В составе бальзама легкие ботанические масла (кокосовое масло, масло ши, рисовое масло) и мед, поэтому оно обещает быструю впитываемость и отсутсвие липкости после нанесения.

6 Осветляющая СС пудра By Terry

Пудра, которая обещает придать эффект сияния изнутри. Состоит из трех цветов для максимального выравнивания тона. Масло шиповника, входящее в состав пудры не пересушивает кожу, и наоборот, делает ее гладкой. СС средство подходит для всех тонов кожи и усиливает тон при повторном нанесении.

7 Разглаживающее масло для волос R+Co

Масло для волос, обогащенное антиоксидантами для увлажнения и смягчения волос. В составе средства есть масло ши, алое вера, витамины Е и С. Средство хорошо подойдет для тех у кого поврежденные, обезвоженные, вьющиеся волосы. Продукт не рекомендуют использовать для жирных волос.

8 Палетка теней для глаз Dior Backstage

Палетка с тенями разных текстур. Здесь вместе с привычными пигментами вы найдете праймер, усиливающий стойкость макияжа, а также специальный гель для превращения любого оттенка палитры в подводку. Также в палетке присутствуют универсальные оттенки - серебристый, бронзовый, темно-серый, шоколадный, матовый черный и золотое верхнее покрытие для придания дополнительного сияния.

9 Спрей-фиксатор для макияжа Parure Gold Mist Guerlain

Parure Gold Mist предназначено не только для продления стойкости тонального средства, но и увлажнения кожи. Специальная формула средства активно защищает кожу от загрязненного воздуха и других неблагоприятных факторов. В составе спрея входит экстракт эхинацеи, который обладает антиоксидантным свойством, а также растительный глицерин, отвечающий за увлажнение и эластичность кожи.

10 Увлажняющий крем для лица La Mer x Mario Sorrenti

Это первая коллаборация La Mer - с модным фотографом Марио Сорренти. Уже ставший классикой уходовой косметики, увлажняющий крем Crème de la Mer сменил свой привычный дизайн на черно-белую обложку в стиле ар деко. Поэтому, если вы все еще думаете покупать средство или нет, эта лимитированная коллекция - знак. Сам крем подходит тем у кого сухая или чувствительная кожа, он увлажняет и успокаивает, быстро насыщает кожу, придает ей упругость и уменьшает видимость мелких морщин.

11 Увлажняющий крем для лица с электролитами Paula's Choice

Сделанный на основе магния, кальция и калия, увлажняющий крем обещает мгновенно восстановить водный баланс кожи. Помимо электролитов в составе крема вы найдете керамиды, витамины группы Б, которые станут работать на достижение оптимального баланса влаги в кожи, без чувства многослойности.

12 Совершенствующая маска для лица Global Youth Givenchy

Новое средство в коллекции Givenchy L'Intemporel, нацеленная на борьбу с признаками старения. Новая маска с гелевой текстурой обеспечивает обновление за две минуты благодаря комплексу активных ингредиентов Timeless Blend. В результате маска дает мягкий эффект пилинга и разглаживает кожу.

13 Увлажняющий крем для лица с матирующим эффектом Weleda

Weleda представили новую и долгожданную коллекцию Clarifying для жирной кожи, склонной к высыпаниям. Уверены, что главным фаворитом станет именно этот крем - особенно для тех, кто уже полюбил старый крем от Weleda Skin Food, но не хочет лишнего блеска. Созданный с экстрактом коры ивы и гамамелиса крем работает как легкий увлажняющий крем c матовым эффектом.