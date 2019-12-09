Звезда домашней вечеринки: варианты новогоднего макияжа для всех

Мы можем не любить блестки в обычной жизни, но Новый год требует блистающей атмосферы. Это единственная ночь в году, когда ничего не будет излишним, а значит, можно позволить себе что угодно - даже если вы встречаете Новый год дома с самыми близкими друзьями. Вместе с главным визажистом M.A.C в России и СНГ Антоном Зиминым мы пофантазировали и придумали четыре образа, вдохновленных роскошной эпохой ар-деко и ретрофутуризма.

Классическим вариантом будут винные губы в сочетании с металлическим макияжем глаз. Для век используем металлик-пигмент в большом количестве, и поверх него наносим бальзам для губ, чтобы создать влажный эффект. Для блестящего финиша подчеркиваем все хайлайтером. Второй вариант предлагает интенсивный акцент и на глаза и на губы. Наносим и активно растушевываем черный карандаш, добавляя акцент тенями ярко-зеленого цвета. Модные блестки закрепляем с помощью фиксатора макияжа, а завершаем образ коралловой помадой и хайлайтером. Третий образ с золотисто-бордовыми смоки будет идеален для светлых глаз - карандаш для глаз растушёвываем с помощью кисти, и после добавляем магнитные тени из новой коллекции M.A.C Starring at You. Завершить макияж можно нейтральной помадой под цвет губ. Мужчинам также не стоит игнорировать праздничный вариант макияжа - крупные блестки наносим на скулы, а также слегка приглаживаем волосы текстурирующим спреем.

Так, мы не рекомендуем списывать со счетов яркие образы, даже если вы планируете всю ночь провести дома, в окружении оливье и подушек. Ведь, согласно старой поговорке, как встретишь Новый год, так его и проведешь - а значит не стоит отказывать себе в сверкающем празднике!

Фотограф: Нуртас Сисекенов

Арт-директор: Марина Карпыкова

Визажист: Антон Зимин, Алия Саттарова

Стилист: Катя Милославская

Стилист по прическам: Саша Туча

Модели: Даяна Ишкеева, Гульдана Тауасар, Настя Пестрикова (Baccamodels), Даур Жомарт

Линейный продюсер: Айгерим Танатар

Одежда: Lamoda.kz