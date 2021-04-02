Модели, стандарты красоты и Instagram: как менялась индустрия

Понятие “модель” размылось как никогда. Если раньше моделями считали только конвенциально красивых девушек, то сегодня индустрия снизила входной порог. Instagram стал катализатором дайверсити. Сейчас сложно назвать кого-то “не модельным”. При этом, для “обычных” моделей, параметры “90-60-90” никуда не делись – просто ко внешним критериям добавились социальные сети. Девушки все еще изнуряют себя тренировками и жесткими диетами, чтобы выйти на подиум, в то время как инстаграм-модели позволяют себе больше - никто не следит за их сменой причесок или состоянием кожи. Агенты “обычных” моделей строго отслеживают выкладываемый контент и позиционирование моделей в социальных сетях. Любое лишнее слово, или неуместная Stories может стать последним этапом в модельной карьере. У Instagram-моделей зачастую нет посредников в лице модельных агентств, что позволяет им соглашаться и отказываться от проектов, руководствуясь собственными взглядами и принципами.

Как лайки и подписчики продвигают карьеру?

Супермодель Наоми Кэмпбелл жаловалась в интервью: “Мы так много работали и все еще продолжаем работать, в то время как сегодня это стало так для них просто”, имея ввиду современных моделей, вроде Кары Делевинь или Беллы Хадид. В 2018 году, в интервью изданию LOVE, Кендалл Дженнер, популярность которой во многом объясняется родственными связями, нелестно выразилась о своих коллегах по цеху, сказав: “С самого начала я была очень избирательна в отношении шоу, в которых участвую. Я никогда не была одной из тех девушек, которые работают в тридцати показах за сезон, или что там эти девушки еще делают. Сил им!”. В том же году девушка стала самой высокооплачиваемой моделью года , благодаря миллионам подписчиков в Instagram. Ответная реакция поступила мгновенно - девушки, карьера которых не защищена громким именем, высказали свое возмущение. Их успех напрямую зависит от их работоспособности - чем больше у тебя работы, тем выше вероятность, что тебя заметят. Пара лишних сантиметров в бедрах у Кендалл едва ли послужат причиной застоя в ее карьере. Охваты в Instagram намного важнее обхватов в сантиметрах. Например, Элла Эмхофф - падчерица вице-президента США Камаллы Харрис - не так давно подписала контракт с одним из главных модельных агенств IMG-Models. У девушки нетипичная для модели внешность. Для заключения контракта ей было достаточно присутствия на инаугурации.

Как поменялись стандарты?

То, что стандарты красоты меняются - процесс естественный и закономерный. В 50-ых идеальными считались Мэрилин Монро и пышные формы, а в 60-ых - Твигги и “мальчишеские” тела. Представления о красоте меняются вместе с обществом, и раз уж Instagram стал ключевым элементом современной истории, стандарты красоты поддались его влиянию. Тренды создает аудитория. Ежемесячно Instagram используют более 107 миллионов активных пользователей. Они хотят видеть в качестве моделей разных девушек - плюс-сайз моделей, моделей с витилиго, трансгендерных моделей. Компании работают на потребителя, а потребителю важно находить что-то общее между собой и лицом с экрана. Это укрепляет парасоциальные отношения. Поэтому бренды все чаще склоняются к разнообразию в своих рекламных компаниях. В недавно вышедшем фильме для коллекции Mugler S/S 2021 выступили трансгендерные модели, модели плюс-сайз и “обычные модели”. Креативный директор бренда Кейси Кадволладер объяснил это тем, о чем последнее десятилетие говорят все вокруг: “одежда должна быть для всех” и “тела могут быть не только худыми”.

Во что выльется тенденция на разнообразие покажет только время. Но. Вот, что удивительно - чем лояльнее бренды и потребители относятся к “нестандартным” моделям, тем категоричнее они по отношению к моделям со “стандартной” красотой.