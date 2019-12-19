Перед зеркалом: Маншук Куанышева о подготовке к Новому году, праздничных образах и фирменных стрелках

Представляем наш новогодний выпуск рубрики "Перед зеркалом" вместе с основательницей бренда одежды MALLI Маншук Куанышевой. В этот раз мы отошли от привычного формата и сняли сразу несколько праздничных образов нашей героини, поговорили с Маншук о ее уходе, подготовке к новогодним вечеринкам и восстановлении после праздников.

О домашнем уходе и косметологах

Я умываюсь только гелевыми очищающими средствами. Мой фаворит - уходовая косметика от Fresh. К сожалению, этот бренд не представлен у нас в Казахстане, поэтому когда еду за границу мне приходится закупаться их средствами на месяцы вперед.Молочко, я считаю, недостаточно очищает кожу, а пенка пересушивает, когда гель мне подходит идеально.

К косметологам я хожу крайне редко, я не люблю инвазивные процедуры, поэтому максимально пытаюсь ухаживать за кожей лица в домашних условиях. Четыре, а то и пять раз в неделю я пользуюсь энзимным пилингом от Babor, благодаря этому средству у меня кожа как персик. В комбинации с очищающим гелем от Fresh домашний пилинг работает не хуже салонных. В салон отправляюсь в критичных случаях - при постакне или пигментации.

По утрам я в первую очередь смотрю на состояние кожи, и от этого выбираю уход. Она у меня сухая, поэтому иногда могу нанести супер-плотный крем Charlotte's Magic Cream от Charlotte Tilbury, а иногда мне достаточно тонизирующего спрея Elemis. Тонизирующими спреями я пользуюсь после каждого этапа ухода, чтобы освежить и увлажнить кожу. Завершаю свой дневной уход солнцезащитным кремом Sunkiller или Anessa в более жаркое время года. Никаких инвазивных уходовых процедур я не делаю кроме диспорта и филлеров раз в полгода. Инъекциями диспорта я контролирую морщины на лбу. Между процедурами я хожу на инъекции филлеров BeloTero, они заполняют микро-морщины, а сам препарат является натуральным филлером без токсинов. Для меня этот филлер - настоящее открытие. Еще из противовозрастных процедур я делала SMAS-лифтинг, он работает на более глубоких слоях эпидермиса. Несмотря на то, что это как раз-таки неинвазивная процедура, для меня SMAS эффективнее уколов.

Еще я люблю экспериментировать с формой губ. Здесь я хотела бы дать небольшой совет тем, кто ищет хорошего специалиста. Мы привыкли считать, что у лучшего врача-косметолога должно быть 20-30 лет стажа за плечами, но я считаю, что именно в этой сфере, связанной с "губками" лучше всего, на мой взгляд, ходить к более молодым специалистам. Потому что техники инъекций меняются и совершенствуются каждый год. Раньше все кололи филлеры так, что они выворачивали губы, а сейчас новая техника позволяет добавить очень естественный чувственный объем и при этом никто не скажет, что вы перекачали губы. На процедуры по губам я хожу в Sozo Grand.

О макияже и своих фирменных стрелках

Я крашусь каждый день. Обязательно наношу тональное средство и делаю стрелки, они для меня - must. Но мой главный лайфхак на сегодня - это оранжевый подтон. Он дает эффект загара и свечения кожи изнутри. Я добиваюсь его кремовой пудрой Prabal Gurung MAC, после наношу праймер Brightening Youth Glow от Charlotte Tilbury для легкой коррекции цвета и еще большего свечения. Дальше либо тональное средство Light Wonder Charlotte Tilbury, либо средство от NARS.

Мое любимое средство для век - праймер NARS и карандаш от NYX или Chanel. Мой совет: не стараться делать стрелки идеальными. Попробуйте что-то приближенное к гранжу, небрежное. Дальше уже по настроению: либо это простые нюдовые тени и розовые блески от Tony Moly, они отлично освежают образ, либо более крупные блески Inglot или MAC на выход. Если я хочу легкого свежего макияжа, то я использую бальзам для губ с тинтом от lilah b. не только на губы, но и на щеки. Закрепляю тон пудрой от Shu Uemura и наношу помаду либо от Givenchy, либо Giorgio Armani. Иногда могу дополнить макияж серыми линзами от Urban Layer. Также я могу выйти утром с ярко-красными губами. Правда, это жутко неудобно, и какая бы помада не была, она сушит губы. Поэтому на ночь я делаю маску на губы со средством Laneige.

Об экспериментах с внешностью и профессиональном уходе за волосами

Несмотря на частые смены образов, сейчас я постепенно возвращаюсь к естественному образу. Думаю, что в жизни каждой девушки бывают периоды экспериментов. Мне кажется, я уже наигралась и хочется вернуться к чему-то простому и понятному. Теперь я хочу вернуть все так, как было до экспериментов - пытаюсь вывести татуаж бровей, перестала наращивать ресницы, делать маникюр. По мне, так это выглядит очаровательно. Также, я перестала красить волосы, наоборот активно ухаживаю за ними. Я была платиновой блондинкой и уже очень давно не ходила с родным цветом волос.

Уход за волосами я доверяю только профессионалам, хожу два раза в месяц на уходовые процедуры по волосам в Sozo Grand. В прошлом у меня были свои методы, например, я любила делать микстуры - смешивала масло жожоба, масло авокадо и наносила разогретым на всю длину волос и спала так всю ночь. Результат был прекрасный, но это занимало много времени. Намного проще и быстрее пойти на уход Aveda в Sozo Grand. Долгое время у нас в Алматы не было возможности привести косметику этого бренда из-за особенностей поставки. Эти средства необходимо перевозить в определенных температурных условиях и специальных контейнерах.

Об интенсивном вечернем уходе и процедурах для тела

Как я уже говорила у меня сухая кожа, и вечером на помощь к плотным кремам приходят сыворотки. Мои фавориты - это сыворотки с кислотами Skinceuticals, Allies of Skin и Bemetic. Один раз в неделю я прохожусь по коже лица мезороллером с сыворотками из гиалуроновой кислоты от Timeless, так я полностью насыщаю ее влагой. После сывороток либо мезороллера я использую увлажняющий крем от Allies of Skin или корейские крема более плотной текстуры. То же с кожей тела - меня спасает плотный крем Ceramidin от Dr. Jart+.



Также я регулярно хожу на аппаратную процедуру Endospheres Therapy по уходу за телом. Аппарат делает 1000 вращений в минуту и помогает расщеплять жировые ткани. После него я забыла о проблемах на внутренней части бедра. Чтобы поддерживать результат, я делаю эту процедуру три раза в неделю.

О питании и осознанности

Я завтракаю в кафе, обедаю где придется. Но неизменно одно - завтрак и обед у меня нагружены белком. В плане питания я не советчик, я пью очень много кофе и много воды, я не знаю, насколько это хорошо, но именно такое питание помогает мне держать вес и чувствовать себя отлично. Бывает, что могу поесть всего один раз в день. Я не курю и не пью спиртное, мне просто не нравится вкус. Пожалуй, у меня есть одно правило - я не ем сладкое, чтобы контролировать объем бедер.

Иногда пью БАДы от Advanced Nutrition. Я знаю, что многие сейчас очень осознанно подходят к этому вопросу, сдают анализы, но у меня на это нет времени. Мне кажется, можно просто меньше нервничать и оставаться здоровым. Может быть, из-за этого я и здорова и выгляжу гораздо моложе своих сверстниц.

О спорте и марафонах

Бег и горы - мой спорт. Для многих бег - это мука, у меня была такая же ситуация. Но как оказалось, дело в психологическом блоке. К бегу нужно подходить осознанно, поэтому я начала бегать с тренером. В начале мы два месяца только ходили кругами по парку. Мы начали бегать и останавливались, когда я хотела. Постепенно мы начали ускоряться и развивать мою выносливость. В итоге я бегаю на марафонах и по-настоящему влюбилась в бег. Я бегаю только ради удовольствия, а не соревнований.

В горы, на хайкинг, я хожу только в компании, либо с дочерью, либо с друзьями. Для меня это не просто физическое упражнение, сами горы для меня место силы и вдохновения. Поэтому после похода чаще всего я возвращаюсь необыкновенно вдохновленной и отдохнувшей, даже если я прошла нелегкий маршрут.

О новогодних образах

Я считаю, что если выходить куда-то, а тем более на Новый год, то выглядеть надо на все 100%. Как я выбираю образ? Все начинается с одежды, чаще всего это платье. Далее, все зависит от моего настроения. Но в целом, я люблю смешивать разные стили, люблю эклектику. Например, если я выбрала женственное платье, то добавлю дерзкие аксессуары в виде многочисленных каффов и колец. Я не ставлю себе границы, люблю одеваться ярко и не боюсь, что буду выглядеть чересчур нарядной. Могу надеть зеленое платье и быть откровенно похожей на елку, но если мне нравится, как я выгляжу, то меня это не остановит. С таким же успехом днем я могу выглядеть, как рэп-исполнительница, а вечером выйти в очень сдержанном вечернем наряде.

Чаще всего я крашусь сама, но по особым случаям хожу на макияж в Sozo Grand. Макияж зависит от наряда, но стрелки остаются моим обязательным атрибутом. Например, в моем первом образе мы выбрали универсальное платье, у него очень скромный фасон, оно подойдет и для романтического ужина, и корпоратива, но благодаря пайеткам и небрежным стрелкам я могу сделать его более эффектным. Я советую добавить немного неряшливых, так называемых "пляжных" волн на волосах, толстые стрелки и подчеркнуть глаза телесными кремовыми тенями. Всегда нужно смотреть на образ в целом, а не отдельные его составляющие. Стрелки я советую рисовать не подводкой, а только жирным карандашом, и делать прямые концы вместо загнутых. Дополнить макияж можно кремовыми тенями с мелким блеском и блеском на губах.

Во втором образе я решила сделать акцент на губах, так как платье у меня с открытыми плечами. К черно-белому платью подошла красная помада, "хулиганский" пучок и обязательно мои стрелки. Как вариант, можно было бы высоко собрать волосы в идеальной пучок или хвост, правда это буду уже не я. Люблю дополнять образы украшениями. Например, на новогоднюю вечеринку в каждом из трех образов я выбрала совершенно разные украшения. Для меня серьги - это украшение лица, а не просто аксессуары. Это могут быть длинные серьги или много минималистичных каффов.

В третьем образе я чувствую себя максимально комфортно, платье женственное и очень нарядное, что в точности передает мое настроение прямо сейчас - праздничное, игривое. В такие моменты мне хочется блесток и необычного макияжа. Поэтому к стрелкам я добавила матовые желтые тени и телесный нюдовый оттенок на губах. Вместо сережек я украсила волосы яркими заколками из бисера, а самим волосам просто придала объем без закручивания. Для меня очень важно не выглядеть как все. Путем многократных проб я поняла, какой макияж и какие цвета мне подходят больше всего. У меня очень летняя внешность и знаю, что мне идут теплые оттенки.

О своем главном бьюти-секрете и совете в выборе образа

Перед тем как одеть своих клиенток первым делом я спрашиваю у них: какого ощущения они хотят добиться? Кто-то хочет быть изысканной, кто-то хочет сразить наповал. Мой совет - всегда оставаться самой собой. Но мой личный секрет - добавить в образ чуть-чуть сумасшествия и чуть-чуть небрежности. Я за танцы перед зеркалом во время сборов на вечеринку. Мои друзья в шутку называют меня человек-аттракцион.

О восстановлении после праздников

У меня нет секрета. Если я устаю, то больше сплю. Так, я могу оставить все дела и пойти спать посреди рабочего дня. А еще стараюсь как можно меньше контактировать с гаджетами. Под Новый год я улетаю на острова, на море я заряжаюсь энергией после декабрьской суматохи. Мое восстановление и отдых начинаются, как ни странно, уже в самолете. Я закупаюсь тканевыми масками за 500-1000 тенге и если это долгий перелет, например в 6-7 часов, каждые 40 минут меняю маски и так провожу весь полет. После моя кожа выглядит не просто хорошо, а как после целого дня в SPA. Дальше меня спасает море.

Макияж: Азиз Алимжан Sozo Grand

Волосы: Мадина Мануилова Sozo Grand