Как начать разбираться в наручных часах

Часы, честно признаться, - не самая хайповая вещь на свете. Этому мешают сложные термины, специфичность продукта и высокая стоимость. Мы попытались собрать полноценный гид, который поможет подойти к вопросу наручных часов с нуля. В статье мы разберем разницу в механизмах, объясним основные термины и попробуем выяснить, почему они стоят так дорого.

Механические и кварцевые механизмы

Весь основной функционал часов зависит от центральной части - механизма. Механизм приводит в движение все детали, которые показывают время (и все остальное). Традиционно их делят на два типа - механический и кварцевый. Первый работает за счет основной пружины, которая приводит в действие все подвижные части. Их необходимо заводить механически. Происходит это либо вручную, через заводную головку, либо с помощью автоматического подзавода, если имеется такая функция. Кварцевые часы работают с помощью батареек, которые пропускают постоянный ток через кристалл кварца. Такие механизмы значительно дешевле в производстве, при этом они достигают идеальной точности. Однако их ценность на рынке высококлассных часов значительно ниже механических из-за сравнительной простоты производства.

Стоимость и функциональность

Раз уж мы подошли к вопросу о цене, стоит разобрать из чего она складывается. Если исключать фактор искусственно добавленной стоимости, человек платит за мастерство и уникальность. Сложность производства, количество затраченных человеко-часов, дороговизна материалов, лимитированность коллекции - все это переводит, казалось бы, функционально простой предмет, в категорию товаров роскоши. На самом деле мнение, что "часы - должны показывать время" не совсем корректно. Да, это их главная и основная функция. Но наручные часы способны на многое. Даже самые простые кварцевые механизмы могут работать в качестве будильника или, например секундомера. Механические же могут достигать по-настоящему абсурдной сложности. Некоторые могут показать положение планет в солнечной системе относительно друг друга, другие смогут на протяжении нескольких сотен лет с предельной точности отображать положение звезд на небе, а некоторые маленькие мануфактуры и вовсе способны производить часы, которые показывают время с помощью жидкости внутри циферблата.

Далее стоит сфокусироваться на основных деталях, терминах, их значении и функционале:

Корпус

Металлическое (в большинстве случаев) "гнездо", в котором установлены все детали. Их отличают по форме - круг, квадрат, "бочка", "черепаха", "подушка" и их альтернативы. По корпусу достаточно просто определить дороговизну часов, поскольку на него уходит больше всего материала (сталь, золото, розовое золото, платина).

Циферблат

Многие называют циферблат "лицом". На него обращают внимание в первую очередь - это главное полотно для часовщиков. Здесь показаны главные функции и артистизм мастеров. Здесь же используются различные декоративные техники: гильош, tappisserie и sunburst. Многие люксовые бренды и вовсе могут сделать скелетонизированный циферблат, который покажет как работают все внутренние механизмы.

Безель

Внешнее кольцо, которое обрамляет циферблат. Безель может быть декоративным, но в некоторых случаях на него помещают различные шкалы измерения времени. Так, например фиксированные чаще всего несут исключительно декоративную функцию, но в редких случаях могут использоваться как тахиметр (используется для расчета скорости от времени в пути). Подвижные безели также делятся на две категории - одно- и двухсторонние. Первый используется в дайверских часах, чтобы отмерять время погружения. Двухсторонние обычно используются для того, чтобы отмерять разницу в двух часовых поясах.

Кристалл (стекло)

В мире часов под кристаллом понимается стеклянная крышка часов. Называют ее так из-за того, что большинство современных часов используют в качестве стекла выращенный в лаборатории сапфир, также известный как корунд. Раньше в часах использовалось акриловое стекло. Чтобы сохранить прочность такого стекла, его приходилось делать очень толстым, из-за чего оно выпирало и общий силуэт получался громоздким.

Коронка

Коронка в часах используется в первую очередь для настройки и корректировки времени. В механических часах с помощью коронки производится завод механизма.

Усложнения

Усложнения переводят обычные часы в разряд полноценного люкса. Усложнениями называются любые дополнительные функции, не связанные со временем. Это календари, лунные календари, дополнительные часовые пояса, шкала запаса хода и различные инженерные "чудеса" вроде турбийонов или репетиров.

Ремешок

С ремешком все предельно просто, нет никакой необходимости пояснять что это и зачем. Но нужно отметить, что многие "новички" выбирают часы по цвету, материалу и форме ремешка. Это не совсем корректно, поскольку ремешок можно всегда заменить (в сервисных центрах), а вот сами часы уже нет.